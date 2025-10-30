Nvidia成為全球首家市值破5兆美元企業 將超越整個加密貨幣市場

AI晶片巨擘輝達(Nvidia)29日開盤後市值突破5兆美元，成為全球第一個達到此一里程碑的企業，強勁漲勢讓這家晶片設計公司成為人工智慧(AI)熱潮的核心。

路透報導，在輝達執行長黃仁勳宣布AI晶片訂單金額達5000億美元，並規畫為美國政府打造7台超級電腦後，輝達盤前股價大漲。黃仁勳也提到將與Uber、Palantir和CrowdStrike等企業合作，確保自家技術持續位居AI熱潮核心。其中輝達宣布將利用新一代 DRIVE AGX Hyperion 10自動駕駛開發平台和DRIVE AV軟體，擴展全球最大的L4級自動駕駛網路，支持Uber從2027年起，逐步將其全球自動駕駛車隊規模擴大至十萬輛。

5兆美元里程碑象徵輝達從專注於繪圖晶片的小眾製造商，晉升為全球AI產業的骨幹，超越蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)母公司Alphabet等同業，黃仁勳也成為矽谷指標性人物。

市值達5兆美元同樣意味著輝達的市值將超越整個加密貨幣市場，並約等同於泛歐Stoxx 600指數總市值的一半。

輝達市值7月才剛突破4兆美元，幾個月後再創里程碑，展現出當代股市極少見的暴漲速度。

分析師指出，輝達股價持續上漲，反映出投資人有信心各產業對AI的支出將不斷攀升，但部分人士警告估值可能被炒作過高。

分析師及投資人表示，輝達目前在標準普爾500指數和那斯達克100指數的權重極大，這使得輝達股價波動能夠牽動全球退休基金、指數型股票基金(ETF)和各類投資組合。

然而高市值同樣讓市場期待更高，輝達每份財報都會受到嚴密檢視，即使只有一點減緩跡象也會引發投資人激烈反應。

輝達的主導地位也讓全球監管機關紛紛投以關注。美國政府對出口輝達最先進晶片設限，以限制中國取得尖端AI硬體的管道，讓輝達成為華府地緣政治戰略的重要一環。

輝達的Blackwell高階晶片已成為美中談判癥結點。川普總統29日示，30日與中國國家主席習近平會面時，可能會提到這款晶片。

蘋果和微軟的市值也在不久前突破4兆美元。

