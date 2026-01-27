Nvidia推AI氣象模型 天氣預報更快更省成本

（中央社舊金山26日綜合外電報導）AI晶片大廠輝達（Nvidia）今天發表3款開源人工智慧模型，用來協助天氣預報能更快且更精確。

3款模型將在美國氣象學會（American Meteorological Society，AMS）於休士頓（Houston）舉行的年會中發布，這是輝達公司推動開源軟體供應，善用自家晶片資源更廣泛布局的一環，包括聊天機器人、自駕車等各種領域。

路透社報導，在天氣預報領域，輝達希望以AI驅動的模型來取代成本高昂且費時的傳統天氣模擬。

輝達表示，經過訓練的AI模型在預報精確度上，能媲美甚至超越舊有方法，而且運算速度更快、成本更低。

輝達的氣候模擬研究總監、加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）地球系統科學教授普里查德（Mike Pritchard）指出，這些新天氣模型的商業應用，諸如保險公司經常需要評估極端的異常天氣事件，如大規模洪災或颶風。

普里查德受訪時說：「如今要精確地評估異常天氣事件，已不再是難事，因為經訓練的AI運算速度是過往的1000倍，讓你可以自由執行大規模集合預報。保險公司甚至可運算多達1萬個成員的集合模擬。」

輝達今天推出的模型Earth-2包括3大應用：一是針對15天期的天氣預報，一是專門預測美國境內6小時內的劇烈風暴，另一是整合來自各種氣象感測器的不同資料串流，成為其他預報技術更有用的起點。（編譯：紀錦玲）1150127