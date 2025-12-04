Nvidia擬在聖荷西租空置辦公大樓興建數據中心
人工智慧的蓬勃發展正在推動灣區資料中心的建設，Nvidia（輝達，另譯英偉達）計畫在聖荷西一棟它已租賃的空置辦公大樓興建一座數據中心。
聖荷西信使報報導，人工智慧熱潮為灣區經濟和科技格局帶來的最新變化，便是Nvidia計畫在聖荷西一棟空置的辦公大樓內興建大型資料中心。幾位知情人士透露，Nvidia於2024年底租賃了位於聖荷西北部的一棟辦公大樓。
這棟位於300 Holger Way的辦公研發大樓總面積約9萬7800平方呎。灣區房地產公司Menlo Equities的一家關聯公司擁有該建築，並提出了建造資料中心的提案。Menlo Equities 的這家關聯公司於2021年購入了該大樓。
根據信使報2025年進行的多次現場調查顯示，該建築的外部大規模翻新工程已持續數月。針對多次置評請求，Nvidia表示無可奉告。Menlo Equities 在其申請中並未提及租戶或客戶。隨著人工智慧蓬勃發展，對能夠儲存和處理大量資訊的數位中心的需求日益增長，科技公司正尋求開發更多資料中心。
規畫文件顯示，資料中心的建設將於2026年12月啟動，預計2027年7月完工。該方案並未透露大樓內可能容納多少員工，也未說明停車位數量。土地利用顧問修瑙爾(Erik Schoennauer)正在協助Menlo Equities制定該計畫。
專案方案指出：資料中心將是一個持續運營的設施，每周7天、每天24小時不間斷運行，包括假日。計畫中也提到，營運技術人員將輪班值守，全天候24小時都有技術人員在崗位上，保安人員也將全天候24小時在崗。所有人員都將透過門禁卡進行出入控制，並且整個區域都將配備監視攝影機。
規畫文件指出：運營商將與周邊物業保持溝通，並遵守所有市政法規，尤其是在噪音、照明和環境控制方面。
更多世界日報報導
移民局追「債」華人10年前來美產子被查
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人
其他人也在看
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 5
LINE Pay Money啟動日 支付生態大搬風/法人加碼年終布局 台股放量續漲228點氣勢旺/被動元件火力十足 鈞寶領五檔高掛紅燈｜Yahoo財經掃描
美股在比特幣與AI概念股強彈、殖利率漲勢趨緩、聯準會12月再降息一碼機率逼近九成的激勵下全面走揚，道瓊工業指數上漲0.39%，那斯達克指數上漲0.59%，標普500指數上漲0.25%，費城半導體指數勁揚1.84%。盤面焦點落在科技與半導體族群，資料中心高速連結解決方案商Credo財報與財測優於預期股價飆漲；英特爾在拿下蘋果低階M系列晶片代工訂單的傳聞加持下大漲8.65%；AWS宣布新一代AI晶片將採用輝達NVLink技術，輝達、新思科技續揚；比特幣週一重挫後急彈7%，帶動相關挖礦股與比特幣ETF同步反彈，台積電ADR則在AI情緒回溫下走強1.53%。 亞股今日漲跌分歧，日股續漲1.14%、韓股同步走揚1.04%；而港股下挫1.28%，上證指數同步拉回。 台股部分，今（3）日跟隨國際風向開高走高，加權指數終場大漲228.77點、收27,793.04點，漲幅0.83%，成交值4,406.19億元，上櫃指數也小幅收紅。台積電(2330)在ADR帶動下續攻，收盤站上1,450元，鴻海(2317)小漲收227元；受子公司南亞科(2408)獲利報捷與高階玻纖布題材加持，南亞(1303)表現亮眼，南亞科與華邦電(2344)則在早盤大漲後走勢分歧、收盤一紅一黑。AI伺服器供應鏈買氣不減，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)續強撐盤，CPO矽光子族群由上詮(3363)強攻漲停、帶動波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)輪動點火，被動元件則由解禁出關的鈞寶(6155)鎖住漲停，帶著今展科(6432)、華容(5328)、千如(3236)、金山電(8042)全面亮燈。今日盤面科技權值與題材股齊發力，推動台股再度逼近2萬8千點關卡。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 20 小時前 ・ 1
大摩全線上修！點名「亞洲AI10傑」驚掉下巴 聯發科、京元電等「6台廠」爭光入列...台積電CoWoS擴產近八成
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電在先進封裝的擴張速度，再度被外資評為「超越原本的全部想像」。摩根士丹利最新出爐的區域深度報告揭露，AI伺服器拉...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
從「賣早了」到「含淚賣」孫正義喊後悔遭批演技/法人回補逾百億台積電領漲 台股強彈221點收高/台玻人氣爆棚奪成交王 南亞集團作帳力道強勢湧現｜Yahoo財經掃描
美股在美債殖利率跳高、關稅持續拖累製造業、比特幣重挫等利空夾擊下全面走低，道瓊工業指數下跌0.9%，標普500指數跌0.53%，那斯達克指數下挫0.38%，費城半導體指數小跌0.07%。經濟數據方面，美國11月製造業PMI連9個月低於榮枯線，反映新訂單與產能仍承壓，市場資金自高檔AI股與加密貨幣概念股獲利了結。科技股部分，Google與博通走弱，而輝達受惠宣布投資新思科技20億美元，新思大漲4.85%，輝達也由跌轉漲1.66%；台積電ADR下跌1.31%，呈現震盪整理。 亞股今日表現相對穩健，日股收幾乎持平，韓股走揚1.9%；港股小漲，上證指數則微幅下跌。 台股部分，今（2）日在台積電(2330)、台達電(2308)雙權值撐盤帶動下走出獨立行情，加權指數盤中一度大漲近400點，終場上漲221.74點，收27,564.27點，成交值4,704.43億元，上櫃指數則是意外翻黑。台積電不受ADR回落干擾，早盤攻上1,440元，收漲20元至1,430元；台達電(2308)宣布全資收購晶睿(3454)，搶攻樓宇自動化與智慧安防商機，激勵股價走揚至989元，晶睿(3454)則跳空鎖住漲停93.6元。 年底作帳與塑化景氣落底題材發酵，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)齊步走高，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)盤中亮燈，盤面資金明顯迴流傳產，台玻(1802)受惠高階玻纖布需求暢旺與轉機題材，勁揚至37.10元、爆出約26.9萬張大量奪下成交王，南亞(1303)成交約23.3萬張名列第二，攜手成為今日帶動台股走出獨立行情的多頭指標。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 11
漲太兇！AI含金量破6成 「一網打盡」8大巨頭的美股ETF
近期美股出現震盪拉回，市場對AI類股高估值與聯準會可能延後降息的疑慮升溫。不過，貝萊德投信表示，這波修正屬於漲多後的健康回檔，基本面並未出現明顯轉弱。隨著AI浪潮持續推進、企業財報亮眼、國際資金持續湧入，加上貨幣政策逐漸轉向寬鬆，美股後市仍具續航力，長期多頭趨勢未變。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
永豐金控看旺2026！台股上看33,000 7大族群要鎖定
2025年在川普主導全球政經風向的動盪中落下帷幕，然而市場表現卻展現超乎預期的強韌反彈。永豐金控指出，儘管年初川普大動關稅戰引發全球股災，但隨著AI資本支出浪潮升溫，台灣出口與科技供應鏈全面受惠，全年景氣與股市都繳出亮眼成績單。展望2026年，永豐金控強調，全球將進入「貨幣政策告一段落，財政政策全面接棒」的階段，建議投資人掌握「AI主旋律、黃金避險需求與台幣偏強趨勢」三大核心主軸。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
買新車可省3萬！ 川普鬆綁燃油車油耗標準 電動車銷售寒冬
美國總統川普在9月底，叫停拜登時期的電動車補貼，現在他再度推翻拜登制定的油耗標準，等於未來美國生產燃油車的成本將大幅降低。川普還說，未來買燃油車，至少可以省下1千美元。只是川普的政策，已經衝擊美國電動車市場，今年的洛杉磯國際車展，不少電動車廠已經悄悄缺席。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
鎖定台積電？洩密案後英特爾對「先進封裝」下手 陳立武再加碼投資這國
晶圓代工龍頭台積電因其領先地位屢屢站上地緣政治的封口浪尖，，今年更數度爆發內鬼洩密案針對前資深副總經理羅唯仁疑涉退休前帶走2奈米等先進製程機密資料，「帶槍投靠」老東家英特爾（Intel），台積電日前宣布正式提告；但英特爾方面則否認洩密指控，並表示歡迎羅唯仁重返團隊。如今，外媒報導揭露，執行長陳立武上任後，傳出英特爾首度將AI晶片先進封裝「業務外包」，可謂來勢......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《各報要聞》輝達20億美元 入股新思科技
【時報-台北電】AI大廠輝達（NVIDIA）以20億美元入股新思科技（Synopsys），同步啟動跨越CUDA加速運算等多項深度合作。市場解讀，此舉已非單純策略聯盟，而是輝達提前在「3D IC時代」布下關鍵棋局。隨製程領先不再等同算力領先，台積電提出晶圓代工2.0，意味下一輪半導體主導權將從製造轉向生態系。業者表示，輝達此刻押注全球最大EDA廠，透露意欲掌控3D IC生態與規格制定權。 晶片從「越作越小」轉向「越疊越高」。台積電、英特爾與三星全面投入3D IC解決方案競賽，從CoWoS、EMIB、TSV到混合鍵合（Hybrid Bonding），都是兵家必爭。背後核心是，若無法突破傳統封裝與互連瓶頸，再先進的2奈米、埃米製程也無法滿足大型模型時代算力需求。 台積電提前預告晶圓代工2.0時代來臨，9月更與日月光率台廠成立3D IC先進封裝製造聯盟，半導體業界分析，由大廠共領台廠產業升級，聯盟成員以台設備廠占多數，如致茂、竑騰、弘塑等。 EDA業者說，相較傳統單顆晶片布局，3DIC需要全面的系統化設計方法，並強調跨領域協作；晶圓代工廠仍是此技術能否到位關鍵力量，從晶圓級封裝到異質整合全都在時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股午盤大跳水下跌34點 台積電跌10元
[NOWnews今日新聞]台股今（4）日表現與美股不同調，開盤跌19.62點後，隨即震盪翻紅一度來到最高點27880.23點，但好景不常，午盤走低，「大跳水」跌至盤面以下，下跌34.23點，報2775...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 1
美光退出消費記憶體！「3台廠」有望補位 HBM需求暴增、供應鏈爽接大單
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導美國記憶體大廠美光（Micron）3日宣布，將全面退出消費者記憶體市場，不再販售Crucial品牌產品，未來將把資源全力投入AI資...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
〈美股盤後〉比特幣回神升破91000美元 道瓊漲超185點
美股週二 (2 日) 收盤走高，科技股買盤回溫，投資人對聯準會即將降息的期待持續升溫，比特幣一度上漲逾 7%，重返 9 萬美元關卡，美債與美元走勢趨於穩定。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股盤前／比特幣回神衝破9萬美元！美股全面收紅 台股開盤有望續漲
美股週二（2）日全面收高，市場情緒轉暖。道瓊工業指數上漲185點、標普500指數漲0.25%、那斯達克指數漲0.59%，費城半導體指數勁揚1.84%，科技股買盤回溫帶動整體漲勢。投資人押注聯準會12月啟動降息循環，市場預期降息1碼的機率已攀升至86%，風險性資產回溫推升比特幣強勢反彈，一度上漲超過7%，重返9萬美元整數關卡，相關加密貨幣概念股同步走強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
sPPT 生醫傳導平台亮相醫療科技展 院企合作推動皮膚科學研究
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】2025台灣醫療科技展於南港展覽館盛大登場，今年展會焦點之一，是在馬偕醫院主題館展示的「sPPT（Speed and Prompt Permeation Technology）生醫傳導平台技術」，呈現醫療科研與產業轉譯的跨界成果。 sPPT技術為普健生物科技(股)公司合作新藥公司研發之多層傳導結構平台，融合奈米包覆、親膚脂質層工程與分子量分層控制等技術，可協助提升配方穩定性，並加強與皮膚屏障的相容設計。 與醫院共同推動第二階段研究 支持新藥與材料工程 目前該技術正與馬偕醫院生物科技醫學部共同進行第二階段合作研究，聚焦於皮膚科學與健康照護領域的長期觀察與安全性資料收集。 除皮膚應用外，sPPT平台亦被多家合作夥伴採用，應用於不同領域的臨床研究與新藥開發，並在藥物傳導設計與生物相容性評估上展現延伸應用的可能性。 標準化流程助力臨床研究銜接 以科學與合作推動生醫創新 sPPT平台結合配方工程化與臨床觀察資料，透過標準化流程與試驗模型，協助研究團隊進行臨床前後的跨域銜接，成為院方與企業合作推動生醫研發的重要案例。 生物科技公司總經理黃維德指出：「我們的核心策略是以健康醫療網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
中華電：AI時代海纜頻寬需求大增 台灣躍跨太平洋樞紐
（中央社記者江明晏台北2日電）AI時代，頻寬需求大增，中華電投資的海纜SJC2和Apricot銷售率皆逾8成，已接續投資E2A、AUG海纜；董事長簡志誠表示，台灣是跨太平洋重要樞紐（hub），吸引投資帶動頻寬需求，中華電也強化東南亞布局，力拚國際事業群營收雙位數成長。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 5
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 23 小時前 ・ 969
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 18 小時前 ・ 94
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她昨（3）日質詢時改口對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，在《日中聯合聲明》的立場沒有改變，讓外界好奇是否改變態度？對此，精神科醫師沈政男找出條約的日本原文，分析真正含意。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 78