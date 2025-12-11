NVIDIA擴產加速！Oracle、Microsoft、Dell瘋搶GPU 法人評析買進一次看

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 隨著全球科技供應鏈進入新一輪庫存調整與 AI 基礎建設擴張週期，台美企業最新營運數據與產業動能正呈現分歧走勢：部分PC、消費電子鏈仍受需求疲弱與成本壓力影響；但AI伺服器、先進製程、ASIC 與軍工等領域則持續展現強勁成長動能。

多家台廠公布 11 月營收與 2025 第四季展望，顯示記憶體、NAND、伺服器、AI 加速器、半導體耗材等多條供應鏈在 2026 年有望延續擴張軌跡；同時，美系科技大廠如Oracle、Synopsys的財報亦再次印證雲端與 EDA 需求的穩健性。

總經方面，美聯準會年底降息並上修美國 GDP 預測，反映內需與投資韌性，但通膨仍受關稅與供應鏈成本干擾。

以下是國泰證期今早盤(11日)後解析市場聚焦個股與產業新動向：

2026伺服器展望

NVIDIA 2026年CoWoS晶圓55-60萬片( 60%)，GB VR出貨5.5~6萬櫃。Oracle、Microsoft、Dell為主要買家。CSP資本支出高雙位數成長，鴻海、廣達、神達受惠。

半導體耗材及特化

台積電評估再建3座N2廠，帶動鑽石碟、特化品、再生晶圓需求。漢唐、亞翔、上品、新應材、中砂、昇陽半等供應鏈受惠。

總經評析

Fed 12月降息1碼並購買短期公債。鮑爾指關稅推升成本，通膨估Q1 26達高峰。最新預測上修2025-2028 GDP，顯示美國內需與投資韌性。

創惟(6104)

存貨回沖利益已盡，3Q25毛利率降至41.9%，EPS 0.92元低於預期。PC市況平淡，USB4新品導入受阻，4Q25營收估增0-5%。記憶體漲價推升終端售價10-20%，需求受壓。估25/26年EPS 5.63/5.49元，評等由買進轉中立。

勤誠(8210)

AI業務斬獲，HGX追加訂單並切入新CSP。ASIC供應份額提升，25年營收估209.16億元( 44.1%)，26年278.37億元( 33.1%)。GB與ASIC產品地位提升，EPS 25/26年26.58/37.50元，維持買進。

華城(1519)

11月營收19.76億元( 17.2%)，取得美國Stargate訂單，能見度至2028，下單逾300億元。26年關稅影響有限，2H26新產品提升毛利率。EPS 25/26年13.24/22.30元，維持買進。

群聯(8299)

11月營收70.22億元( 62%)，略低預期。CSP大量採購SSD，NAND缺貨推升價格。PCIe Gen5量產，AI需求帶動SSD出貨。EPS 25/26年35.10/79.95元，維持買進。

穩懋(3105)

工研院發表FR3射頻晶片及多天線模組，RF需求持續增。4Q25雖旺季結束，但營運回升，擺脫上半年谷底，維持買進。

達發(6526)

11月營收15.48億元(-6%)，4Q25營收季減12%，EPS 3.49元。1Q26消費電子仍弱，固網寬頻回溫，營收估季增5%。EPS 25/26年17.4/18.5元，維持中立。

雷虎(8033)

美台2026啟動軍用無人機採購，美國DDP計畫總額10億美元，雷虎為唯一具資格台廠，近期完成試飛，展望樂觀。

Oracle(ORCL US)

2Q26營收161億美元( 13%)，EPS 2.26美元( 51%)優於預期。交付96,000顆GB200 GPU並供應AMD平台。FY3Q26營收估增16~18%，全年670億美元。資本支出上修至500億美元。台灣供應商鴻海、廣達、神達受惠，維持買進。

Synopsys(SNPS US)

Q4營收22.6億美元，EPS 2.90優於預期。2026財年營收96~96.6億美元，EPS 14~14.36元。台廠IP受影響有限，ASIC廠商持續推進先進製程，需求穩健。

