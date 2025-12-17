NVIDIA收購Slurm 擴展AI基礎設施關鍵版圖

[Newtalk新聞] NVIDIA 宣布已完成收購 Slurm 的主要開發者SchedMD。Slurm為用於高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）的開源工作負載管理系統。此次收購將有助於強化開源軟體生態系，並為研究人員、開發者與企業推動 AI 創新。

NVIDIA 將持續以開源、供應商中立軟體的形式開發並發布 Slurm，讓 Slurm 得以在多元硬體與軟體環境中，持續被更廣泛的高效能運算與 AI 社群採用與支援。

高效能運算與 AI 工作負載往往涉及複雜運算，需在叢集上以平行方式執行多項任務，因此必須具備佇列、排程，以及運算資源分配等能力。隨著高效能運算與 AI 叢集規模日益擴大、效能持續提升，如何有效利用資源，已成為關鍵。

Slurm 在可擴展性、輸送量及複雜政策控管等方面，為領先的工作負載管理器與作業排程器。在 TOP500 超級電腦排行榜中，前 10 名與前 100 名系統有一半以上採用 Slurm。

Slurm 支援最新 NVIDIA 硬體，同時也是生成式 AI 所需的關鍵基礎設施之一。基礎模型開發者與 AI 建置團隊會使用 Slurm 來管理模型訓練與推論需求。

SchedMD 執行長 Danny Auble 表示：「我們很高興能與 NVIDIA 攜手合作。這次收購可說是對 Slurm 在全球最嚴苛的高效能運算與 AI 環境中扮演關鍵角色的最佳肯定。NVIDIA 在加速運算領域深厚的專業與投入，將強化 Slurm 的發展，以滿足下一代 AI 與超級運算的需求。Slurm 也將持續維持開源的形式。」

NVIDIA 與 SchedMD 已合作超過十年，並將持續投入 Slurm 的開發，確保其維持為高效能運算與 AI 領域首屈一指的開源排程器。

NVIDIA 也將加速 SchedMD 對新系統的導入，讓使用 NVIDIA 加速運算平台的用戶，能在整體運算基礎設施上最佳化工作負載。同時SchedMD也將支持多元硬體與軟體生態系，協助客戶在異質叢集中採用最新 Slurm 創新功能。

NVIDIA 亦將持續為 SchedMD 數百家客戶提供 Slurm 的開源軟體支援、訓練與開發服務。這些客戶涵蓋雲端服務供應商、製造商、AI 公司與研究實驗室，橫跨自動駕駛、醫療與生命科學、能源、金融服務、製造與政府等產業。

NVIDIA 與 SchedMD 將共同強化開源軟體生態系，進一步催化各產業、各種規模的高效能運算與 AI 創新。

