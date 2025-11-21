Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑

矽谷人工智慧(AI)晶片巨擘輝達(Nvidia，另稱英偉達)的強勁財報未能打消投資人對AI企業估值過高的擔憂，加上美國就業數據令勞動市場的前景更加混沌；美股20日早盤小漲後逆轉暴跌，創下自4月關稅造成市場動盪以來的最大跌幅，道瓊指數上下震盪逾千點，凸顯AI產業仍然面臨困境。

輝達強勁財報 難敵AI前景疑慮

華爾街日報報導，美股受到輝達強勁財報激勵，道瓊工業指數(DJI，道指)高開700點、那斯達克綜合指數(Nasdaq，那指)一度上漲2.6%，但科技股隨後暴跌，拖累指數重挫，股指跳水收跌。

道指下跌386.51點，或0.84%，至4萬5752.26點；史坦普500指數(S&P 500，史指)下跌103.40點，或1.56%，至6538.76點；領跌的那指下跌486.18點，或2.15%，至2萬2078.05點。

那指創下9月11日以來的最低收盤紀錄，史指則創9月10日以來最低收盤。此外，俗稱「VIX指數」的華爾街恐慌指數「芝加哥期權交易所(CBOE)市場波動指數」，則衝上4月24日以來新高。

輝達19日公布強勁財報，但許多投資人依然擔心AI公司估值過高，以及其激進的開支計畫可能預示泡沫浮現。輝達股價一度大漲5%至196元，最終回吐並收跌3.15%，報180.64元。

這場劇烈波動延續AI概念股的陣痛期，貝雅金融機構(Baird)的投資策略師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，「我們現在經歷的跌勢，往往需要一段時間才能自行恢復。」

威爾明頓信託(Wilmington Trust)首席投資長羅特(Tony Roth)指出，「市場輿論並未出現實質轉變，不足以引發如此巨大變化，市場信心目前顯然不足。」

聯邦政府停擺導致延後發布的9月就業報告，終結長達數周的關鍵經濟數據空白期；數據顯示，雇主雖然新增11萬9000個職缺，多於經濟學者的預期，但美國9月失業率仍上升至超乎預期的4.4%，這讓聯準會(Fed)是否會在12月再次降息的不確定性增加。

部分投資人認為，這些數據過時且矛盾，對於分裂的聯準會12月決策幾乎沒有任何實質意義。

勞工部表示，10月的就業數據要到12月中旬才會公布，屆時聯準會公開市場委員會(FOMC)已經開完決策會議；交易員對降息的預期降低，反映投資人認為，決策者需要更多勞動市場疲軟的證據，才能佐證降息的合理性。

