NVIDIA於2026年1月中在台北松菸舉辦RTX AI PC DAY 最新RTX電腦、功能一次看還有機會獲得創始版顯卡

NVIDIA將在2026年1月17日與18日兩日在松菸文創園區的文創大樓文創穿廊舉辦RTX AI PC DAY活動，邀請NVIDIA RTX合作夥伴在活動現場展示最新GeForce RTX 50系列桌機、筆電與最新應用，各品牌也將在指定時間邀請合作的KOL與民眾互動，同時1月17日也將在鄰近的「光一一個時間(松菸店」舉辦AI相關主題講座。

NVIDIA已經在活動頁面開放17日的講座報名，可選擇全程參與或自五場講座選擇有興趣的內容報名，五場講座包括：NVIDIA: NVIDIA 引領全球 AI, RTX AI PC 加速遊戲、創作與生產力；鳥巢老師: ComfyUI自動化寫真故事集；顏世倫: 從設計到工地：AI 在建築與工程的完整落地流程；林思翰: 用導演第二大腦打造的AIGC工作流；哈利: 一個人抵一個團隊：Podcaster 如何用 AI 開外掛？。

此外，民眾只要參加活動10個攤位當中4個攤位的體驗，就可參加超過15個包含筆電、顯示卡與周邊的抽獎活動，另外還有夾娃娃機體驗，有機會夾到GeForce RTX 5080創始版。

