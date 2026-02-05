NVIDIA正確發音竟是「這個」！黃仁勳親曝字意：讓對手嫉妒

生活中心／綜合報導

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）宣布海外首座總部將進駐台北士林科技園區，執行長黃仁勳也圓滿結束訪台行程。隨著股價飆漲、市值一度超越微軟，輝達的品牌故事再成熱議焦點。黃仁勳親解，公司名稱源自拉丁文「invidia」（嫉妒），標準發音應為「en-VID-eeyah」，象徵要讓競爭對手嫉妒到望塵莫及。

輝達（NVIDIA）近期話題不斷，除了股價強勢走高，上週盤中市值一度超越微軟，躍升全球市值最高企業外，在台灣的佈局更有重大進展。輝達正式宣布，其海外第一座總部將落腳台北士林科技園區的T17、T18基地，執行長黃仁勳也剛結束為期5天的訪台行程，顯示對台灣供應鏈與研發基地的重視。

隨著品牌知名度水漲船高，許多人對於「NVIDIA」的正確發音與命名由來感到好奇。官方特別指出，標準發音應為「en-VID-eeyah（恩-維-迪-亞）」，並非部分民眾習慣發音的「NUH-vid-eeyah」。

關於命名的由來，更藏著一段創業趣聞。據外媒報導，1993年，黃仁勳與創業夥伴Chris Malachowsky、Curtis Priem在美國連鎖餐廳Denny’s討論創業時，暫時以「NV」（Next Version，下一代版本）作為檔案代號。後來團隊曾考慮使用「NVision」，卻發現已被註冊。

最終，黃仁勳從拉丁文「invidia」中獲得靈感。該詞意指「嫉妒」，這與羅馬神話中象徵嫉妒的女神Invidia不謀而合。黃仁勳曾透露，取此名的用意，正是希望公司未來的技術能強大到讓競爭對手「心生嫉妒」。這也解釋了為何輝達的商標是一個「綠色的眼睛」，因為在西方文化中，「綠眼怪物」正是嫉妒的代名詞。如今輝達站上全球科技頂峰，確實如當初命名寓意一般，成為了令對手羨慕且嫉妒的存在。

