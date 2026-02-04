即時中心／温芸萱報導

輝達宣布海外第一座總部將落腳台北士林科技園區T17、T18基地，執行長黃仁勳也完成5天訪台行程，股價表現強勢，上週盤中市值一度超越微軟，躍升全球市值最高企業。隨著知名度攀升，外界也關注NVIDIA正確發音。對此，黃仁勳親曝輝達名稱源自拉丁文「invidia」，象徵讓對手心生嫉妒，如今發展成果正好呼應當初的品牌寓意。

AI浪潮持續推升全球科技產業版圖，晶片龍頭輝達（NVIDIA）話題不斷。日前確定海外第一座總部將設於台北士林科技園區T17、T18基地，執行長黃仁勳也結束為期5天的訪台行程，再度引發各界高度關注。

廣告 廣告

而輝達股價近日持續走高，上週盤中市值一度超越微軟，首度躍升為全球市值最高企業，也讓品牌討論度再度攀升。隨著知名度水漲船高，外界對輝達的細節也產生好奇，其中包含公司名稱的正確念法。事實上，NVIDIA官方指出，標準發音為「en-VID-eeyah」，而非部分民眾習慣使用的「NUH-vid-eeyah」。

據外媒報導，1993年黃仁勳與兩位夥伴Chris Malachowsky、Curtis Priem 創業時，萬事俱備卻遲遲未定公司名稱。三人當時在美國連鎖餐廳Denny’s討論，暫時以「NV」作為文件代號，作為過渡方案。

黃仁勳曾透露，團隊最初考慮使用「NVision」，但發現名稱已被使用，於是轉而尋找包含「NV」的其他字彙。最終選定「Nvidia」，源自拉丁文「invidia」，意指「嫉妒」，象徵希望未來能讓競爭對手極度、望塵莫及。

外媒也指出，「Invidia」同時是羅馬神話中代表嫉妒的女神，其形象帶有警惕意味。輝達標誌性的綠色旋轉眼睛，被認為可能從這層意涵獲得靈感。如今輝達站上產業頂峰，確實成為全球矚目、令人稱羨、嫉妒的存在。

原文出處：快新聞／NVIDIA正確發音竟是「這個」 黃仁勳親曝字意：讓對手嫉妒

更多民視新聞報導

最新／台南足療師「持刀瘋砍路人」2重傷 被依殺人未遂罪聲押

黃國昌突喊「擔心3縣市會輸」！傳柯文哲2026將親征 本人親回應

花11元爽中千萬！Gogoro用戶騎車秒變大富翁 發票中獎清冊一次看

