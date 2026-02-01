NVIDIA與OpenAI千億美元投資談判破局 AI巨頭關係現變數

晶片大廠英偉達（NVIDIA）與人工智慧新創公司OpenAI之間，原本規模高達1000億美元的投資談判已宣告破裂。 （圖／東森新聞）





晶片大廠英偉達（NVIDIA）與人工智慧新創公司OpenAI之間，原本規模高達1000億美元的投資談判已宣告破裂，英偉達暫停該項投資計畫，顯示人工智慧產業兩大關鍵玩家之間可能出現裂痕。

陷入僵局的主因

根據《華爾街日報》報導，知情人士透露，談判陷入僵局的主因在於英偉達內部部分人士對交易規模與風險表達疑慮。OpenAI為熱門聊天機器人ChatGPT的開發商，而英偉達則長期主導AI處理器市場，雙方在產業鏈中關係密切。

兩家公司曾於去年9月宣布簽署戰略合作意向書，當時規劃由英偉達投資1000億美元，協助OpenAI建設新一代資料中心與AI基礎設施，並全面採用英偉達的硬體元件。該計畫目標是打造10吉瓦（GW）運算能力，相當於紐約市的尖峰用電需求。

英偉達回應

對於談判進展，英偉達30日在回應彭博新聞時表示：「過去十年來，我們一直是OpenAI的首選合作夥伴，並期待持續合作。」但並未正面說明投資談判是否仍在進行。OpenAI則尚未對外回應。《華爾街日報》指出，雙方目前正重新評估合作模式，其中一項可能方案是，英偉達改以在OpenAI最新一輪融資中投資數百億美元，而非原先規劃的全面基礎設施投資。

據了解，OpenAI正籌備新一輪融資，目標金額同樣高達1000億美元。彭博社日前也報導，亞馬遜正與OpenAI進行初步洽談，考慮投資最高500億美元，並擴大向OpenAI提供算力的合作協議。另一方面，英偉達近期亦持續加碼投資AI生態系。本週稍早，該公司宣布將向雲端運算供應商CoreWeave Inc.追加20億美元投資，而CoreWeave同時也是英偉達的重要客戶。

這類「投資客戶、再由客戶購買自家產品」的循環交易模式，引發市場對AI投資熱潮可持續性的質疑。不過英偉達執行長黃仁勳對此不以為然，並表示相關投資僅占合作企業整體融資需求的一小部分，直言將其形容為「循環投資」的說法「簡直荒謬」。在全球AI資本競逐升溫之際，英偉達與OpenAI投資談判的變數，也凸顯大型科技公司在資金、算力與戰略布局上的角力正持續加劇。

