NVIDIA與Synopsys建立長期策略合作 聚焦加速運算、代理式AI、實體AI及數位孿生開拓的新機會

NVIDIA宣布與Synopsys新思科技建立長期策略合作，將聚焦在NVIDIA CUDA加速運算、代理式AI、實體AI及數位孿生技術，透過GPU加速實現傳統CPU運算無法達到的速度及規模，進而開拓在工程的新機會，雙方將為進一步推廣GPU加速解決方案於工程及行銷展開多項合作，協助開發者以更高的精度、速度與更低的成本設計、模擬及驗證產品，同時NVIDIA宣布將以每股419.79美金向新思科技收購20億的普通股。

雙方的合作以現行多年的基礎進行擴大，包含進一步利用NVIDIA加速運算技術全面加速Synopsys的應用，推動代理AI工程，結合數位孿生的新一代虛擬設計，提供雲端就緒解決方案，以及制訂聯合市場推廣計畫；同時強調NVIDIA與Synopsys並非獨家合作，雙方將持續與廣泛的半導體與電子設計自動化(EDA)生態系合作，為工程與設計領域創作新機會。

利用NVIDIA加速運算技術全面加速Synopsys的應用：雙方透過NVIDIA CUDA-X函式庫、AI物理技術，增強Synopsys的運算密集應用產品組合，涵蓋晶片設計、物理驗證、分子模擬、電磁分析、光學模擬等領域。

推動代理式AI工程：於既有的AI合作基礎，進一步實現代理式AI工作流，具體而言，兩家公司將Synopsys AgentEngineer技術與NVIDIA代理式AI技術整合，其中包括NVIDIA NIM微服務、NVIDIA NeMo Agent Toolkit工具NVIDIA Nemo微服務、NVIDIA NeMo Agent Toolkit 軟體和NVIDIA Nemo模型模擬，進而為電子模擬設計提供新一代自動化設計流程。

結合數位孿生的新一代虛擬設計：NVIDIA與新思科技將利用高精度、高複雜度的數位孿生技術，包括NVIDIA Omniverse數位孿生與NVIDIA Cosmos等技術，為半導體、機器人、航空航太、汽車、能源、工業、醫療保健等領域建構新一代虛擬設計、測試及驗證方式。

提供雲端就緒解決方案：雙方計畫為GPU加速工程解決方案提供雲端解決方案，使各種規模的工程團隊可藉此享受加速工程解決方案的強大功能。

制定聯合市場推廣計畫：雙方將合作進行聯合市場推廣計畫，借助地端與雲端解決方案，覆蓋跨多個領域的工程團隊，其中利用Synopsys遍及世界的數千家直營銷售與通路合作夥伴網路，便建構在Synopsys廣大客戶及現有的Omniverse技術授權、銷售與技術支援協議。

