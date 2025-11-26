NVIDIA財報好到爆表 地表上最強的AI之王

-

輝達(Nvidia)果然是全村的希望！正當市場行情面臨多空轉折之際，捎來優於市場預期的財報內容，在Blackwell市場需求強勁下，上季營收年增六二％、達到五七○億美元。不僅如此，Nvidia給出下季營收六五○億美元、毛利率七五％的估值，比市場預期高出三○億美元，並認為到二○二六年底可預見收入可望達到五千億美元。亮眼的財測內容，一度激勵Nvidia財報公布後股價強彈超過五％，之後股價受到市場波動而大震盪。

Nvidia的股價曾經在十月底創下一三四．一二美元的歷史高價，當時盤中高點的市值一度逼近五．二兆美元。之後隨著市場對ＡＩ泡沫化開始有疑慮，號稱Nvidia兒子的CoreWeave股價重挫，Nvidia的股價跟著回檔，市值回到四．三五兆美元。

ＡＩ進入良性循環

亮眼的財報未能推升股價走高，但這次Nvidia財報再度印證黃仁勳先前說法，ＡＩ市場沒有泡沫化，硬體解決方案依然非常強勁。亮眼的財報能否讓Nvidia的市值重新站回五兆美元，大家都在看。關於ＡＩ是否泡沫化的疑慮，黃仁勳表示，ＡＩ生態系統正在快速成長，我們已進入ＡＩ的良性循環。

上季Nvidia交出ＥＰＳ一．三美元，超過市場預期的一．二六美元。資料中心營收年增六六％、五一二．二億美元；以ＣＰＵ為主的電腦部門營收年增五六％、四三○．三億美元。這兩個部門的營收都分別超過市場預期的四九三．四億、四一六．一億美元。遊戲部門年增二九％、四二．七億美元，略低於市場預期的四四．二億美元。從附表的資料中心每季營收成長來看，上季營收比前一季成長一○一．一九億美元，這是單季成長最快的一季，也是相當不容易的成就。

Nvidia過去幾年來每季都維持高成長模式，在高基期的情況下還能有如此表現，是相當不容易達成的目標。上季交出季增二二％、年增六二％的營收成長，凸顯Nvidia在資料中心產品的需求真的非常強勁，更是能享有高本益比的底氣。以過去十二個月ＥＰＳ計算，Nvidia本益比四七．一六倍，但如果以未來十二個月預估ＥＰＳ計算，預估本益比下降到四○倍左右。Nvidia未來的本益比還有沒有機會進一步拉高？就要看黃仁勳說的，到二○二六年底時Nvidia的可預見收入是否真能達到五千億美元，如果能達標還能維持穩定成長的模式，本益比有機會進一步被拉高。

雲端ＣＰＵ都賣光

Blackwell是現在Nvidia的主力產品，黃仁勳表示，上季產品銷售超乎預期，且雲端的ＣＰＵ也都賣光，電腦部門的雲端ＣＰＵ銷售強勁，代表ＡＩ訓練和推理的需求都呈現指數型的複利成長。我們已經進入多樣化的ＡＩ新循環模式，在ＡＩ生態系內，會有越來越多ＡＩ模型的公司出現，也會有更多ＡＩ新創公司在各產業和各個國家出現，使得ＡＩ會在每個地方生成與繁衍，讓市場需求不斷成長。