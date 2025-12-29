NVIDIA需求拉動 「這檔ETF」表現亮眼 布局策略一次看

NAND 需求猛引發市場關注相關受惠股價的動能強勁，圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 隨著全球資本市場持續波動，以下是國泰證期整理解析本周涵蓋跨境房地產、非投資等級債券、高股息與高價值科技股等策略。

包括日本房市的國泰台灣科技龍頭（00881），追求穩健收益的群益優選非投等債（00953B），兼顧防禦與股息的富邦特選高股息30（00900），布局高速傳輸與先進封裝科技的中信小資高價30（00894），或鎖定高息與成長兼具策略的安聯台灣高息成長（00984A）。

國泰台灣科技龍頭（00881）

國泰投信攜手日本大和資產管理，推出台日跨境連結日本不動產ETF，連結iFreeETF東証REIT指數，預計2026/1/19–21募集，發行價10元並具配息機制。投資人以低門檻即可參與日本房市，開啟跨境資產配置新選擇。

群益優選非投等債（00953B）

00953B票息率不低於6.0%，成立以來績效穩健，長期報酬居債券ETF前段。最新配息0.061元，年化約7.5%，2026/1/5前買進可參與。聯準會上修經濟展望，有利非投等債後續表現，適合收益型配置。

富邦特選高股息30（00900）

美國就業數據轉弱，市場預期降息延續且人選偏鴿，資金行情支撐股市。時序進入聖誕與元月行情，搭配AI基本面強勁，台股多頭可期。00900兼顧收益與防禦，短線回檔可伺機中長線布局。

中信小資高價30（00894）

NVIDIA Blackwell放量與800G交換器需求升溫，加上年底作帳助攻，群聯、台燿、金像電、穎崴等成分股週漲逾10%。高技術門檻卡位高速傳輸與先進封裝，帶動00894本週上漲逾4%，表現亮眼。

安聯台灣高息成長（00984A）

00984A預計2026年1月進行第2次配息，1/16前買進可參與。自7/14掛牌至12/12，為高股息ETF績效第1名，驗證高息結合成長策略。主動操作降低波動、提升報酬，適合長期配置。

