NVIDIA 傳 2026 年不出新顯示卡？RTX 50 Super 或延期，連 RTX 60 都可能推遲，罪魁禍首是 AI 搶記憶體

The Information 報道指，NVIDIA 可能將原定 2026 年推出的 RTX 50 系列更新（外界普遍理解為 Super 改款）押後，意味今年可能不會有新 GeForce 顯示卡登場。原文亦提到，這一延後甚至會連帶影響下一代顯示卡（RTX 60？）的時間表，原本被指會在 2027 年尾量產，亦可能要再推後。

Tom’s Hardware 指 NVIDIA 曾對他們表示：「GeForce RTX GPU 需求強勁，但記憶體供應受限；公司仍持續出貨所有 GeForce SKU，並正同供應商合作最大化記憶體供應。」這一說法等同承認供應實在緊張，但未直接確認今年一定無新卡上市。

廣告 廣告

為何會拖？AI 抢記憶體，遊戲 GPU 變次要

AI 熱潮推高記憶體晶片需求，形成短缺，令 GPU 等一眾依賴記憶體的產品更難供貨，亦推高成本同售價壓力。Engadget 指出，NVIDIA 過去收入結構已大變。2022 年首 9 個月，遊戲 GPU 佔其總收入約 35%。但去到 2025 年同期已跌至約 8%，反映遊戲在 NVIDIA 生意佔比愈來愈小。​

更現實的誘因是毛利，NVIDIA AI 晶片毛利約 65%，而顯示卡約 40%。當記憶體供應緊張時，優先資源投向 AI 產品線就更實際。換句話講，對玩家而言，供應緊張不一定只是「買不到」，還可能是廠商策略上真的「不想你買到」。

玩家想等新卡可能要轉策略

如果 RTX 50 Super 真是推遲，原本期待用 Super 等級換到更多 VRAM、較高功耗上限等升級的玩家，可能要面對更長空窗期，甚至要一路捱到下一代產品線才有明顯更新。而當 RTX 60 時程都被指推後，代表「等下一代」亦未必是短期解法。

所以各位可以先分清自己屬於何種需求，如果是工作用兼要穩定，可能就更重視現貨同保養。如果純打遊戲又想追新，反而要接受今年供應和價格都可能繼續波動，買卡時機變得更難抓。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk