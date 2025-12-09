NVIDIA 獲准向中國出售 H200 晶片，25% 銷售額上繳美國政府

NVIDIA 對中國的 AI 晶片出口現在獲得了一定程度的解綁，早些時候川普透過 Truth Social 對外宣布，其已批准 NVIDIA 向中國出售 H200 晶片。相比現階段 NVIDIA 可合法出口中國的最強產品 H20，H200 的效能升幅達到 6 倍。至於更先進的 Blackwell 以及即將登場的尖端 Rubin 架構晶片，則都不在目前允許出口的範圍之內。

不意外的是，美國政府仍然能從新舉措中獲利。為得到許可，NVIDIA 必須上繳 H200 高達 25% 的銷售額，出口「抽成」比例較 H20 時期的 15% 又增加了不少。即便如此，NVIDIA 仍對政策變化表示歡迎。「向經過美國商務部審核批准的商業客戶提供 H200 晶片，是對美國有利的審慎平衡方案。」NVIDIA 在聲明中如此寫道。

廣告 廣告

「我們將保護國家安全、創造美國就業，並保持美國在 AI 領域的領先地位。」川普說道，「這將支持美國就業、增強美國製造業實力，而且能惠及美國納稅人。」據悉他已就此事與習近平進行了溝通，對方給出了「正面的反應」。除 NVIDIA 以外，AMD 和 Intel 也都被允許基於類似方案向中國出口 AI 晶片。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk