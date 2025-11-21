NVIDIA 財報、美元走強、非農數據三重夾擊 金價4000美元震盪

截至今日（21 日）下午1點前，黃金報價來到 4,053 美元／盎司。 圖: 擷取自貴金屬交易中心

[Newtalk新聞] 美國日前因政府停擺，使 10 月非農數據延至 12 月 16 日與11月數據一同發布。市場擔憂 12 月 FOMC 會議前僅能參考滯後的 9 月非農報告，政策不確定性升高，一度推升金價漲至 4,108 美元。

不過，輝達公布第三季營收遠優於預期，緩解先前因 AI 估值過高引發拋售帶來的避險需求，加上市場靜待稍晚公布的 9 月非農數據，觀望情緒升高、美元指數走強，多頭退場使金價一度回落至 4,040 美元，隨後在 4,065 美元附近震盪。截至今日（21 日）下午1點前，黃金報價來到 4,053 美元／盎司。

台銀表示，因日圓走弱至157.7，美元指數續漲至 100.3之半年高位，壓抑金價短暫回落於4,050–4,065美元區間震盪，隨後再度反彈突破4,090美元。稍晚美國公布9月非農就業數據新增11.9萬人，顯著優於市場預期，勞動參與率回升至62.4%，但7、8月非農新增就業合計 下修3.3萬人，且9月失業率升至4.4%，創2021年以來新高，整體數據顯示 美國政府停擺前勞動市場呈現好壞參半，使金價先行上攻至4,100美元上方， 隨後回測至4,050美元支撐，震盪收斂後於4,077美元附近盤整，最後報價 4,076.99美元。

《KITCO NEWS》報導，法國興業銀行指出，央行持續增持黃金可能引發類似白銀與白金市場的空頭擠壓，而過去三年全球央行每年增加約1,000公噸黃金儲備，今年雖預期略有放緩，但世界黃金協會仍估計增持量可達950公噸，高於長 期平均，第三季官方購買中有66%未公開揭露，顯示央行需求高度不透 明，興業銀行透過英國貿易數據監測，發現中國9月自英國進口10公噸 黃金，但官方僅公布增加1公噸。據估算，中國今年採購量可能高達250公噸，占全球央行總需求逾三分之一。

《KITCO NEWS》報導，WisdomTree分析指出，傳統的60／40 投資組合正面臨挑戰，投資人開始將黃金視為核心配置以提升結構性韌性。隨著低通膨與股債負相關的舊格局改變，黃金被視為對抗財政風險與地緣政治的有效避險工具，且與股市相關性接近零。歐洲投資人已將黃金配置提升至與主權債相當，平均佔比達5.7%，並偏好透過ETF等透明、低成本工具進行配置。

分析也指出，美國市場也出現跟進跡象，部分策略師建議將債券部位的 20% 轉向黃金等實體 資產，形成「60／20／20」的新組合架構。此趨勢顯示黃金正由邊緣性分散工具轉變為全球投資組合的主流核心資產。

