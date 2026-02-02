NVIDIA 黃仁勳–台北「磚窯古早味懷舊餐廳舉行策略廠商「兆元宴」完整解構,「台灣是全球 AI 的起點」

黃仁勳再度邀請關鍵供應鏈夥伴. 針對 2026 年 1 月 31 日晚間於台北「磚窯古早味懷舊餐廳」舉行的這場「兆元宴」進行解構。

這場晚宴的核心訊息在於 NVIDIA（輝達）正處於從 Blackwell 平台 邁向 GB300（Ultra） 以及下一代 Vera Rubin 架構 的關鍵轉折點。黃仁勳選在此時與台廠巨頭聚會，不僅是為了慰勞夥伴，更是為了確保 2026 年「巨大的一年（Gigantic Year）」產能無虞。

以下為本次參與的主要公司、人員及其與 NVIDIA 的業務關係分析：

核心供應鏈成員與業務關係

參與公司

主要代表人物

與 NVIDIA 的關鍵業務關係

台積電 (TSMC)

董事長 魏哲家

唯一的晶圓代工與封裝核心。黃仁勳於席間特別強調「需要台積電產出更多晶圓」，並看好其產能未來 10 年將翻倍。台積電負責所有 AI 晶片的生產及 CoWoS 先進封裝。

鴻海 (Foxconn)

董事長 劉揚偉

系統整合與機櫃組裝領導者。鴻海是 NVIDIA GB200 及未來 GB300 伺服器機櫃（NVL72/36）的核心代工夥伴，並共同在高雄建立 AI 算力中心。

廣達 (Quanta)

董事長 林百里

AI 伺服器技術先鋒。廣達旗下的雲達（QCT）是首批交付 Blackwell 系統的夥伴，雙方合作極深，並在散熱與液冷系統上有緊密配合。

聯發科 (MediaTek)

執行長 蔡力行

戰略技術盟友。雙方正合作開發車用 AI 晶片及潛在的 AI PC 處理器，藉此挑戰高通在邊緣運算（Edge AI）的地位。

台達電 (Delta)

董事長 鄭平

電源與散熱系統供應商。AI 伺服器極度耗能，台達電提供的電源供應器與散熱方案是確保 AI 集群穩定運行的關鍵基礎設施。

華碩 (ASUS)

董事長 施崇棠

品牌與應用終端夥伴。負責 AI PC、工作站及邊緣運算裝置的推廣，是 NVIDIA 將 AI 技術普及至消費市場的重要推手。

仁寶 (Compal)

董事長 陳瑞聰

新加入的戰略戰友。陳瑞聰此次以「新面孔」身份首度出席，顯示仁寶在 AI 伺服器佈局已獲得 NVIDIA 認可，將爭取更多伺服器訂單。

黃仁勳在晚宴外受訪時表示，2026 年對台灣晶片製造商而言是「巨大的一年（Gigantic Year）」。從產業面看，這場晚宴傳遞了三個關鍵信號：

產能爭奪戰：隨著 Blackwell 系列 進入爆發期，對台積電 CoWoS 產能與載板供應的要求達到極限。

架構無縫銜接：黃仁勳透露今年是 GB300 時代，而 Vera Rubin 架構也已在研發進程中，要求台廠夥伴必須維持同步的研發節奏。

地緣戰略鞏固：他再次強調台灣供應鏈是「獨一無二且無法被複製的魔法」，此舉旨在全球地緣政治不穩定的背景下，強化與台灣夥伴的革命情感。

除了上述核心巨頭，這場「兆元宴」所象徵的供應鏈生態系還涵蓋了從散熱、板卡到傳輸介面的關鍵供應商。進一步梳理另外十家對 NVIDIA 而言不可或缺的台灣重要合作夥伴及其業務關係：

NVIDIA 關鍵供應鏈（十家重要廠商）

廠商名稱

產業地位 / 供應類別

與 NVIDIA 的具體業務關係分析

1. 緯創 (Wistron)

基板 (GPU Baseboard) 龍頭

作為 NVIDIA H100/B100 計算基板 的主要供應商，緯創位於產業鏈上游，負責承載 GPU 晶片與記憶體的關鍵組件。

2. 緯穎 (Wiwynn)

雲端資料中心整合

專攻超大型資料中心（Hyperscale），將 NVIDIA 的 GPU 架構整合進 Meta、微軟等客戶的客製化機櫃中。

3. 奇鋐 (AVC)

散熱方案 (3D VC / 液冷)

AI 晶片功耗劇增，奇鋐提供的 3D 均熱板與 液冷散熱模組 是 Blackwell 系統能否穩定運作的關鍵。

4. 雙鴻 (Auras)

液冷散熱技術

與 NVIDIA 緊密開發水冷板（Cold Plate）與冷卻分配單元（CDU），支撐 GB200 高達 120kW 的機櫃散熱需求。

5. 欣興 (Unimicron)

ABF 載板領導者

NVIDIA 晶片封裝所需的 高階 ABF 載板 主要供應商，其技術規格直接影響 AI 晶片的良率與效能表現。

6. 技嘉 (GIGABYTE)

AI 伺服器與板卡

透過旗下子公司技鋼（Giga Computing），提供最完整的 NVIDIA 認證伺服器產品線，並在中小企業與科研市場具高市佔。

7. 微星 (MSI)

電競與 AI 工作站

除了傳統顯卡合作，微星在 AI PC 與工業級 AI 應用 上與 NVIDIA 有深度軟硬體整合合作。

8. 英業達 (Inventec)

伺服器代工

專注於 L6 (主機板) 到 L10 (系統) 的組裝，特別是在 NVIDIA HGX 架構的伺服器代工領域具備長期經驗。

9. 京元電子 (KYEC)

晶片測試服務

NVIDIA AI 晶片量產前的 成品測試 (Final Test) 核心夥伴，確保每一顆昂貴的 GPU 在出廠前皆符合嚴苛規格。

10. 貿聯-KY (BizLink)

高階連接器與線纜

提供資料中心內部高頻高速傳輸的 高速連接線 (DAC)，解決 AI 算力集群間巨大的數據傳輸瓶頸。

從「硬體代工」轉向「系統整合」

這十家廠商與 NVIDIA 的關係已不再是單純的「買賣」，而是轉向共同研發 (Co-design)。

散熱革命：奇鋐與雙鴻的參與，顯示散熱已從配角變成 AI 效能能否釋放的決定因素。

傳輸瓶頸：貿聯與欣興的技術，決定了 NVIDIA 多 GPU 連結時的傳輸延遲。

垂直整合：緯創與緯穎的垂直分工，確保了 NVIDIA 能同時掌控晶片層級與整機系統層級。

在這場 2026 年初的「兆元宴」中，除了先前分析的指標性大廠外，參與名單還涵蓋了工業電腦、網通、封測及精密組件等多元領域。這顯示 NVIDIA（輝達）的影響力正從單純的資料中心算力，滲透至「AI 工廠」與「物理 AI」的全面應用。

以下分析此次晚宴中其餘廠商的關鍵角色：

NVIDIA 生態系進階成員與業務關係

參與公司

主要代表人物

與 NVIDIA 的關鍵業務關係分析

1. 智邦 (Accton)

總經理 李訓德

首度入列兆元宴。智邦是 AI 網路交換器龍頭，負責 NVIDIA Spectrum-X 乙太網路平台的硬體整合，是解決 GPU 群組間傳輸瓶頸的關鍵夥伴。

2. 研華 (Advantech)

董事長 劉克振

工業 AI 邊緣運算核心。研華與 NVIDIA 合作開發工業級 AI 系統，將 NVIDIA Jetson 與 IGX 平台導入自動化生產與智慧醫療。

3. 和碩 (Pegatron)

董事長 童子賢

多元化系統組裝。和碩不僅提供伺服器組裝，亦在 NVIDIA Omniverse 平台上合作推動「數位孿生」工廠，加速製造業數位轉型。

4. 宏碁 (Acer)

董事長 陳俊聖

AI PC 全球通路推手。宏碁致力於將 NVIDIA RTX GPU 整合至筆電與顯示器，是推動邊緣 AI 終端產品普及的重要消費端夥伴。

5. 矽品 (SPIL)

董事長 蔡祺文

CoWoS 封裝第二供貨源。作為日月光集團成員，矽品承接台積電外溢的先進封裝訂單，確保 Blackwell 晶片產能不受限。

6. 光寶科 (Lite-On)

總經理 邱森彬

高階電源與機櫃管理。提供 AI 伺服器專用的高效能電源供應系統及冷卻方案，為 NVIDIA 系統提供穩定的電力支柱。

7. 華擎 (ASRock)

總經理 許隆倫

伺服器新勢力。旗下華擎雲端（ASRock Rack）專攻 NVIDIA 認證的邊緣與液冷伺服器，靈活服務區域型資料中心客戶。

8. 奇鋐 (AVC)

董事長 沈慶行

散熱技術領頭羊。在 2026 年的供應鏈中，奇鋐的 3D VC 與液冷散熱模組 是確保 GPU 效能釋放的關鍵耗材。

9. 工業富聯 (Fii)

董事長 鄭弘孟

自動化製造先驅。負責 NVIDIA 伺服器在全球的高端製造，並共同在工廠場域實踐「物理 AI」與自主機器人應用。

10. 茂達 (Anpec)

(高層代表)

電源管理 IC (PMIC)。提供 NVIDIA 板卡與伺服器所需的電源管理元件，雖然規模較小，卻是供應鏈穩定度中極易短缺的關鍵零組件。

黃仁勳此次在 中央社 等媒體受訪時提到，2026 年是「偉大的一年（Gigantic Year）」，主因在於 GB300（Ultra） 的量產與 Vera Rubin 平台研發的重疊。

網路化趨勢：智邦首度受邀，顯示 NVIDIA 正大力推動從 InfiniBand 到 乙太網路 (Spectrum-X) 的轉型，以擴大 AI 雲端市場。

封裝多元化：邀請矽品高層，意味著 2026 年的瓶頸不再只是晶圓，而是後段封裝產能的全面動員。

這場由黃仁勳作東的「兆元宴」，參與名單幾乎囊括了台灣電子業的精銳。除了前述的系統大廠與關鍵組件供應商外，剩餘受邀的廠商多集中於半導體封測、傳輸介面與基板技術等「隱形冠軍」領域，這些公司雖然較少直接面對消費者，卻是 NVIDIA 晶片能從實驗室走向資料中心的關鍵。

以下為剩餘重要廠商的業務關係分析：

NVIDIA 供應鏈：封測與基礎架構核心成員

廠商名稱

產業地位 / 角色

與 NVIDIA 的關鍵業務關係分析

1. 日月光投控 (ASE)

全球封測龍頭

負責 NVIDIA 晶片的後段封裝與測試。在 CoWoS-S/L 產能極度短缺時，日月光旗下的矽品是台積電最重要的產能委外夥伴，確保 AI 晶片能順利出貨。

2. 創意電子 (GUC)

IC 設計服務

台積電體系成員，協助 NVIDIA 進行某些客製化晶片（ASIC）的後端設計與 IP 整合，特別是在高頻寬記憶體（HBM）與處理器間的傳輸設計。

3. 世芯-KY (Alchip)

高階 ASIC 設計服務

雖然與 NVIDIA 在市場上既競爭又合作，但在雲端服務商（CSP）客戶與 NVIDIA 晶片的系統整合上，世芯扮演了重要的中介設計角色。

4. 南電 (Nan Ya PCB)

IC 載板大廠

供應 AI 晶片封裝所需的 ABF 載板。隨著 Blackwell 晶片面積增大，南電提供的高層數、大尺寸載板是支撐運算效能的物理基礎。

5. 勤誠 (Chenbro)

伺服器機殼龍頭

專精於 AI 伺服器機殼設計，特別是針對 NVIDIA HGX/MGX 系統所需的複雜結構與高散熱空間規劃，提供關鍵的物理保護。

6. 台光電 (TUC)

銅箔基板 (CCL)

AI 伺服器主機板的核心材料供應商。其 超低損耗 CCL 技術是確保 NVIDIA 高速訊號在電路板上不衰減的核心材料。

7. 祥碩 (Asmedia)

高速傳輸介面

負責 USB 與 PCIe 等高速介面控制晶片。在 NVIDIA AI 工作站與 PC 端，祥碩的晶片負責處理資料的高速輸入與輸出。

8. 景碩 (Kinsus)

BT/ABF 載板供應

供應 NVIDIA 在網路交換器與邊緣 AI 晶片中所需的載板，與南電共同形成穩定的基板供應網。

9. 嘉澤 (Lotes)

連接器與插槽 (Socket)

供應 CPU 與 GPU 的插槽。隨著 GB200 功耗提升，嘉澤開發的高耐流、耐熱連接組件，是維持系統長期穩定供電的基礎。

10. 穎崴 (WinWay)

測試治具/探針卡

提供 NVIDIA AI 晶片測試所需的 高階測試座 (Socket) 與探針卡，是晶片量產良率控管的第一線。

這份名單揭示了 NVIDIA 正在台灣建立一個「全垂直整合」的堡壘。黃仁勳深知，單有台積電的先進製程是不夠的，必須要有南電的載板、台光電的基板、勤誠的機殼以及日月光的封測，才能在 2026 年迎來 GB300 與 Vera Rubin 的爆發。

這場由黃仁勳領軍的「兆元宴」，受邀名單確實極為完整，幾乎涵蓋了電子產業鏈的每一個細節。除了前面提到的系統組裝、散熱、PCB、載板與封測大廠外，最後這幾家「隱形關鍵廠商」同樣扮演了不可或缺的角色：

NVIDIA 供應鏈：精密組件與特殊技術成員

廠商名稱

產業地位 / 角色

與 NVIDIA 的關鍵業務關係分析

1. 健鼎 (Tripod)

高階 PCB 供應商

健鼎是 NVIDIA GPU 加速卡 PCB 的主要供應商之一。隨著 AI 伺服器層數增加，健鼎在高層數、耐高溫 PCB 的技術力，保證了訊號傳輸的純淨度。

2. 金像電 (GCE)

伺服器 PCB 龍板

專攻高階伺服器用板。在 NVIDIA 的 HGX/MGX 基板 供應鏈中，金像電擁有極高的市佔率，是資料中心建設的材料支柱。

3. 宇瞻 (Apacer)

工控記憶體整合

雖然 NVIDIA 不直接向宇瞻購買 DRAM，但在許多搭載 NVIDIA 晶片的 工業 AI 邊緣運算裝置 中，宇瞻提供的寬溫、強固型記憶體模組是穩定運行的關鍵。

4. 宜鼎 (Innodisk)

AI 儲存與軟硬體整合

專注於 AIoT（人工智慧物聯網）。宜鼎與 NVIDIA 在 Jetson 平台上有深度合作，提供邊緣端的儲存方案及 AI 管理軟體（如 iCAP）。

5. 群聯 (Phison)

NAND 控制器與 AI 軟體

群聯開發的 aiDAPTIV+ 技術，能協助低頻寬 GPU 跑大型語言模型，是 NVIDIA 在普及 AI 算力至中小企業時的重要技術夥伴。

6. 信驊 (Aspeed)

BMC 遠端管理晶片龍頭

每一台 AI 伺服器主機板都必須配備一顆 BMC 晶片。信驊是 NVIDIA 伺服器機架中，負責遠端監控、管理與故障診斷的核心大腦。

7. 弘塑 (GPTC)

先進封裝設備商

作為 CoWoS 濕製程設備 的供應商，雖然是設備端，但其技術直接決定了台積電能為 NVIDIA 生產多少顆晶片，是產能擴張背後的關鍵推手。

8. 萬潤 (Allring)

封裝與點膠設備

同樣屬於 CoWoS 設備供應鏈。在 NVIDIA 追求 Blackwell 封裝良率的過程中，萬潤的精密設備是實現晶片堆疊精準度的關鍵。

這場晚宴的名單構成了一個完美的圓環：

大腦：台積電、聯發科（半導體設計與製造）

軀幹：鴻海、廣達、和碩、緯創（系統組裝）

心臟與血液：台達電、光寶（電源）、智邦（網通）

神經與皮膚：金像電、欣興（PCB/載板）、勤誠（機殼）、奇鋐（散熱）

感官與周邊：信驊（管理）、群聯、宜鼎（儲存）

黃仁勳之所以說出「台灣是全球 AI 的起點」，正是因為這份名單中的每一家公司，都掌握了 AI 硬體從 0 到 1 過程中的特定專利或產能優勢。