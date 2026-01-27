NVIDIA 87.2美元入股CoreWeave AI工廠直衝5GW
[Newtalk新聞] NVIDIA 與CoreWeave Inc.（NASDAQ： CRWV）宣布擴大長期互補合作關係，使CoreWeave能加速到 2030 年建造超過 5 吉瓦的 AI 工廠，推動全球 AI 採用。
此外，NVIDIA 已以每股 87.20 美元購買CoreWeaveClass A 普通股投資20 億美元。此投資反映 NVIDIA 對CoreWeave作為建立在 NVIDIA 基礎設施上的雲端平台的業務、團隊及成長策略的信心。
人工智慧的需求持續呈指數成長，對運算的需求前所未有地強烈。NVIDIA表示，為了滿足此需求，與CoreWeave正深化其基礎設施、軟體與平台的對齊。
以下是合作具體內容：
打造由CoreWeave開發並運營的AI 工廠，採用 NVIDIA領先的加速運算平台技術，滿足客戶需求。
利用 NVIDIA 的財務實力加速CoreWeave取得土地、電力與外殼，以打造 AI 工廠。
測試並驗證CoreWeave的AI 原生軟體與參考架構，包括 SUNK 與 CoreWeave 任務控制中心，以解鎖更深層的互通性，並朝著將這些產品納入 NVIDIA 的參考架構，供 NVIDIA 的雲端合作夥伴及企業客戶使用。
透過早期採用 NVIDIA 運算架構，包括 NVIDIA Rubin 平台、NVIDIA Vera CPU及 NVIDIA BlueField 儲存系統，部署多代 NVIDIA 基礎架構於CoreWeave平台。
「人工智慧正進入下一個前沿，並推動人類史上最大規模的基礎設施建設。」NVIDIA 創辦人兼執行長黃仁勳表示，「CoreWeave在 AI 工廠的深厚專業知識、平台軟體及無與倫比的執行速度，在業界廣受認可。我們攜手競賽，以滿足對 NVIDIA AI 工廠的非凡需求—這是AI 工業革命的基礎。」
「從一開始，我們的合作就以一個簡單的信念為指引：當軟體、基礎設施與營運共同設計時，AI 才能成功，」CoreWeave創辦人、髮型師兼執行長Michael Intrator表示，NVIDIA是 AI 各個階段—從預訓練到後訓練—領先且需求最多的運算平台，而 Blackwell 則提供成本最低的推論架構。這種擴大的合作凸顯了我們在客戶群中看到的需求強勁，以及隨著人工智慧系統進入大規模生產，市場的更廣泛訊號也相當強勁。
這次合作建立在CoreWeave專為雲端、軟體及營運打造的專業基礎上，擴展經過驗證的能力，使客戶能高效、可靠且大規模地執行最具挑戰性的 AI 工作負載。
