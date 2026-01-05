NVIDIA AI算力中心東海登場 打造智慧城市新引擎

記者張秉淞／臺中報導

東海大學投入上億持續建置AI教學環境後，價值3千萬的「NVIDIA B200 AI Pod 算力中心」今（5）日也正式啟用。臺中市長盧秀燕指出，「數位力就是城市競爭力」，東海大學在校友李詩欽捐贈打造NVIDIA B200後，已擁有全臺大學最強的運算基地，東海可以作為臺中邁向2026 AI轉型之路的重要後盾，她將與張國恩校長將東海作為臺灣AI人才培育與智慧城市發展的新引擎。

東海今（5）日舉辦「NVIDIA B200 AI Pod算力中心啟用典禮」。臺中市長盧秀燕與東海大學校長張國恩、東海董事長吳清邁、中市副市長鄭照新、中科管理學局長許茂新、中市數位發展局林谷隆局長、前科技部部長暨前工研院院長徐爵民、英業達資深副總陳逸萍，以及捐贈者英業達創辦人李詩欽等人共同為啟用典禮剪綵。

廣告 廣告

張國恩表示，過去2年投入1億的校園AI基礎建設已邁入全新里程，而這座算力中心由第12屆傑出校友、榮譽理事長，也是英業達創辦人之一的李詩欽慷慨捐贈，NVIDIA B200 AI Pod搭載NVIDIA最新Blackwell架構的高階運算平台，為東海注入最強算力，而這套系統也可以作為市府的後盾，為臺灣AI人才培育與智慧城市發展開啟新動力。

捐贈人李詩欽表示，身為東海人能回饋母校深感榮耀。此次捐贈旨在讓學弟妹在求學期間，就能接觸與產業同步、甚至更領先的運算資源，培育具備「即戰力」的AI領航新星。

盧秀燕稱讚此算力中心將成為臺中「智慧城市」數位轉型的重要加速器，也確立東海在全臺AI人才培育的領航地位。盧秀燕近年來一直積極推動數位發展，也是全臺第1個打造數位發展局的市府，她肯定東海擁有李詩欽這樣愛母校的校友，他捐贈NVIDIA B200後，不僅將擁有全臺大學最強的運算基地，這套設備，結合東海已經建置的AI PC教室，已經可以作為臺中邁向2026 AI轉型之路的重要後盾，她相當期待能與張國恩校長共同透過AI教育，為在地注入豐沛的研發能量與高階人才的培育。

張國恩再次強調，落實「AI東海生成未來」是校方的具體行動，近年學校在AI領域累計投資已突破1億元，特別感謝李詩欽學長捐贈價值3千萬元的最新NVIDIA Blackwell架構HGX B200高階運算伺服器，讓師生能透過頂尖設備進行跨域研究，為台灣高等教育與產業創新奠定堅實基石。

東海大學董事長吳清邁強調，董事會全力支持AI領域建設，期許學生在校即能掌握產業界最先進設備。東海正式將發展藍圖轉化為產學互惠的具體實績，未來將持續發揮社會影響力，引領臺灣高等教育轉型趨勢。

東海圖資長楊朝棟說明，此次啟用的運算核心包含一台最新的NVIDIA HGX B200系統平台伺服器，以及兩台搭載Ada Lovelace架構的NVIDIA L40S GPU伺服器，並透過 NVIDIA Spectrum高速網路交換機串聯，展現頂級運算叢集規格；技術上則採用專用冷卻機櫃，成功克服高強度運算帶來的散熱與電力挑戰，確保系統穩定運作。此外，結合校內近年佈建的近500台AI PC，東海已建構出「從終端基礎到雲端高階」的完整算力生態系，讓師生能無縫接軌各類規模的研發需求。

東海今（5）日舉辦「NVIDIA B200 AI Pod算力中心啟用典禮」，臺中市長盧秀燕出席為典禮剪綵。（東海大學提供）

東海大學投入上億持續建置AI教學環境後，價值3千萬的「NVIDIA B200 AI Pod 算力中心」今也正式啟用。（東海大學提供）

東海校長張國恩表示，這座算力中心由傑出校友李詩欽慷慨捐贈，NVIDIA B200 AI Pod搭載NVIDIA最新Blackwell架構的高階運算平台，為臺灣AI人才培育與智慧城市發展開啟新動力。（東海大學提供）

捐贈人李詩欽感性表示，身為東海人能回饋母校深感榮耀，盼讓學弟妹在求學期間即與產業同步，培育具「即戰力」的AI領航新星。（東海大學提供）

臺中市長盧秀燕指出，「數位力就是城市競爭力」，她稱讚此算力中心將成為臺中「智慧城市」數位轉型的重要加速器。（東海大學提供）