隨著CES 2026即將開展，NVIDIA在展前活動上揭曉今年度針對消費端玩家與創作者的更新項目，其中包含能提供1000Hz等級動態視覺清晰度的G-SYNC Pulsar技術、支援動態多幀生成的新版DLSS 4.5，以及將AI助理 (ACE) 實際導入《全軍破敵：法老》等遊戲的應用案例。

NVIDIA公布G-SYNC Pulsar顯示技術與DLSS 4.5！動態6倍插幀、AI遊戲顧問與1000Hz動態視覺清晰度

G-SYNC Pulsar：VRR與頻閃消除終於可以兼具

過去玩家在挑選電競螢幕時，往往要在「G-SYNC」 (抗撕裂)與「ULMB」 (頻閃消除殘影)之間二選一。NVIDIA這次推出的G-SYNC Pulsar技術，標榜是電競顯示器的終極型態，更強調是繼2013年首度提出G-SYNC技術以來最大幅度更新。

G-SYNC Pulsar技術藉由「可變過驅」 (Variable Overdrive)與「VRR背光頻閃」 (VRR Backlight Strobing)技術，解決過去VRR功能開啟時無法有效消除動態模糊的問題。其採用的Rolling Scan滾動掃描技術，會在畫面掃描前以25%的幀時間進行區域背光脈衝，讓像素有足夠時間維持穩定顯示。

NVIDIA表示，此項技術能帶來4倍的有效動態清晰度提升，在360Hz的顯示面板上能實現如同1000Hz+般的視覺流暢感。

重點特色：

• Ambient Adaptive Technology (環境自適應技術)：螢幕能偵測環境光，自動調整亮度與色溫 (如白天冷白光、夜晚暖光)。

• Project G-Assist：玩家可以直接用自然語言 (如：「將我的螢幕調整為電競模式」），即可透過AI協助調整螢幕設定。

• 首發機種：27吋、1440p解析度與360Hz畫面更新率規格，合作夥伴包括宏碁、AOC、華碩與微星，建議售價將從599美元起跳，預計自1月7日陸續上市。

DLSS 4.5：邁向4K 240Hz路徑追蹤新紀元

為了應對《黑神話：悟空》、《電馭叛客2077》等全路徑追蹤 (Path Tracing) 遊戲的嚴苛需求，NVIDIA推出新版DLSS 4.5。

這次更新包含兩大核心技術：

• 第二代超解析度Transformer模型 (2nd Gen Super Resolution Transformer)：訓練數據集更大、具備FP8加速，能顯著改善時間穩定性 (Temporal stability)，並且減少鬼影 (Ghosting)現象，此功能將支援所有RTX顯示卡。

• 動態多幀生成 (Dynamic Multi Frame Generation)：這項針對RTX 50系列獨佔的功能，能動態生成插幀，最高可達6倍幀數提升 (例如從原生60 FPS提升至240 FPS)，並且優化幀生成節奏 (Frame pacing) 。

根據官方數據，在開啟路徑追蹤與4K解析度下，DLSS 4.5能讓《黑神話：悟空》的幀數從184 FPS (DLSS 4) 提升至246 FPS。

ACE與RTX Remix：AI成為遊戲顧問與模組推手

NVIDIA ACE (Avatar Cloud Engine)技術不再只是作為技術展示，而是正式進入實際遊戲應用階段。

NVIDIA展示了與《全軍破敵：法老》 (Total War: PHARAOH)的合作，透過ACE的RAG (檢索增強生成)與SLM (小語言模型)技術，將遊戲內超過1200個數據表轉化為知識庫。玩家可以直接用語音詢問遊戲中的AI顧問：「我該如何平息叛亂？」，AI便會根據當下戰局給出具體建議 (如：建議建造藝術學校提升滿意度)。

此外，RTX Remix也新增Logic功能，讓模組創作者能編寫邏輯，使老遊戲的畫面能對應即時事件做出反應 (例如：門打開時改變光影、偵測到敵人時觸發畫面特效)，預計會在今年1月開放使用。

AI PC生態與GeForce NOW升級

在內容創作與工具部分，NVIDIA此次也做了諸多更新：

• ComfyUI支援：原生支援NVFP4/FP8量化，能運行數據中心等級的大模型，並且節省最高60%的顯示記憶體資源。

• LTX-2影片生成：支援4K解析度與2倍效能提升，並且結合RTX Video進行超解析度處理。

• Nexa Hyperlink：推出AI影片搜尋功能，可透過關鍵字搜尋本地端影片內容。

另外，雲端遊戲服務GeForce NOW也宣佈升級，將導入Blackwell顯示架構的RTX 5080等級運算效能，支援5K 120FPS或1080p 360FPS串流遊玩，而月費仍維持在每月19.99美元。

在此次更新中，NVIDIA也宣布針對Linux及亞馬遜Fire TV系列裝置提供專用的GeForce NOW用戶端應用程式，讓更多使用者能透過不同連網裝置使用GeForce NOW服務。

