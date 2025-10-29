NVIDIA在稍早於華盛頓特區舉行的GTC大會上，宣布與Nokia建立戰略合作夥伴關係，共同開發、佈署下一代AI原生 (AI-native) 的行動網路與AI網路基礎設施。為加速此合作，NVIDIA更宣布將投資10億美元入股Nokia (每股認購價6.01美元)。

NVIDIA宣布攜手Nokia開發AI-RAN，注資10億美元加速6G行動網路創新

此舉被視為開啟「AI原生無線時代」的關鍵一步，目標為通訊服務供應商 (CSP) 提供在NVIDIA平台上推出AI原生5G-Advanced與6G行動網路的連接運作能力，並且應對爆炸性增長的行動AI流量。

瞄準AI-RAN龐大市場，重塑美國電信領導地位

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「電信是關鍵的國家基礎設施，基於NVIDIA CUDA與AI運算的AI-RAN (AI無線接取網路)將徹底改變電信業，而這是一次世代平台的轉變，將使美國能夠重新獲得在這項重要基礎設施技術上的全球領導地位。」

廣告 廣告

Nokia總裁暨執行長Justin Hotard則指出：「電信的下一次飛躍不僅是從5G到6G，更是網路的根本性重新設計，以提供AI驅動的連接能力，我們與NVIDIA的合作，以及他們對Nokia的投資，將加速AI-RAN創新，並且把AI資料中心放進每個人的口袋。」

雙方合作瞄準快速增長的AI-RAN市場，分析機構Omdia預估，到2030年，RAN市場的累計規模將超過2000億美元。

NVIDIA推ARC-Pro平台，Nokia擴展anyRAN產品線

為實現此目標，NVIDIA推出名為Aerial RAN Computer Pro (ARC-Pro)，這是一個6G行動網路就緒的加速運算平台，整合了連接、運算與感知 (sensing) 能力，讓電信商能透過軟體升級從5G-Advanced過渡到6G。而ARC-Pro參考設計將提供給製造商與網路設備供應商，用於打造商用現成 (COTS) 或專有的 AI-RAN 產品。

Nokia則將加速其5G/6G RAN軟體在NVIDIA CUDA平台上的可用性，並且將NVIDIA ARC-Pro嵌入其新的AI-RAN解決方案核心，擴展其RAN產品組合。Nokia強調其獨特的anyRAN架構能簡化ARC-Pro平台的導入，AirScale基頻的模組化設計也將能與新AI-RAN卡共存。

而Dell也參與此合作，將提供其Dell PowerEdge伺服器作為Nokia AI-RAN解決方案的運算平台，強調其無接觸軟體升級與低接觸硬體升級的特性，確保從5G到6G的平滑演進。Dell董事長暨執行長Michael Dell表示：「營運商今天現代化基礎設施，不僅將承載AI流量，更將成為在源頭處理AI的分散式AI格網工廠。」

T-Mobile加入測試，2026年啟動AI-RAN實地驗證

美國電信業者T-Mobile也宣布將與Nokia、NVIDIA合作，在其6G創新與開發流程中導入，並且測試AI-RAN技術。相關試驗預計於2026年開始，重點將放在客戶效能與效率提升的實地驗證。

T-Mobile技術總裁 John Saw表示：「此次合作標誌著我們在塑造連接未來方面邁出了重要一步，更鞏固T-Mobile在推動美國無線產業向前發展的領導地位。」

同步發表「全美AI-RAN堆疊」，展示6G應用

除了與Nokia的合作，NVIDIA也聯合Booz Allen、Cisco、MITRE、ODC與T-Mobile等合作夥伴，發表了美國首個AI原生的6G無線堆疊 (All-American AI-RAN Stack)。

NVIDIA宣布攜手Nokia開發AI-RAN，注資10億美元加速6G行動網路創新

此堆疊基於NVIDIA AI Aerial平台，整合了ODC的5G RAN軟體、Cisco的用戶平面功能 (UPF) 與5G核心軟體，並且展示了由MITRE和Booz Allen開發的早期6G應用，包含：

• 多模態整合感知與通訊 (ISAC)： Booz Allen 開發，融合攝影機視覺與射頻感知，即使在低能見度下也能精確偵測追蹤物體，適用於公共安全、工業監控等。

• AI驅動頻譜敏捷性：MITRE開發，即時管理頻譜分配，僅針對受影響頻率進行阻擋，大幅提升頻譜效率。

• AI頻譜感知 R.AI.DIO：Booz Allen展示，即時偵測惡意干擾或未授權用戶。

NVIDIA 強調，其 Aerial Framework 提供了模組化、可編程的管線，能將第三方應用無縫整合至 AI-RAN 堆疊，並存取底層物理層數據，進一步強化 AI 模型訓練。

額外合作：Nokia SR Linux將用於Spectrum-X，探索光學技術整合

NVIDIA與Nokia的合作不僅限於RAN，也將擴展至AI網路解決方案。包含將Nokia的SR Linux軟體應用於NVIDIA Spectrum-X乙太網路平台，以及將Nokia的遙測與Fabric管理平台應用於NVIDIA AI基礎設施。

另外，雙方也將探索未來在NVIDIA AI架構中採用Nokia光學技術的可能性。

更多Mashdigi.com報導：

Intel終結六季虧損重返獲利，靠Altera出售收益、200億美元融資、續砍4萬人瘦身

OpenAI傳正開發AI音樂生成工具，與茱莉亞學院合作標註樂譜訓練數據

Google Gemini導入簡報生成功能，可透過提示詞或上傳檔案自動製作Google Slides投影片