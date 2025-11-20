NVIDIA Apollo登場！「這些巨頭」採用的 AI 模型系列一次看
[Newtalk新聞] NVIDIA Apollo 是一系列用於加速工業與運算工程的開放式模型，於美國聖路易斯的 SC25 大會上公開。輝達表示，透過 NVIDIA AI 基礎設施加速的全新 AI 物理模型，將協助開發人員將即時功能整合至各行各業的模擬軟體中。
Applied Materials、Cadence、LAM Research、Luminary Cloud、KLA、PhysicsX、Rescale、西門子與新思科技等業界領導者，皆採用這些開放式模型，模擬及加速汽車、航太及其他產業設計流程。
NVIDIA Apollo 系列將包含物理最佳化模型，每種模型皆為擴充性、效能與準確度而開發，適用下列領域：
電子裝置自動化與半導體：瑕疵偵測、運算微影、電熱與機械設計。
結構力學：汽車、消費性電子與航太領域的結構分析。
天氣與氣候：全球與區域預報、降尺度、資料同化與天氣模擬。
運算流體動力學：製造、汽車、航太與能源領域的模擬。
電磁學：無線通訊、雷達感應與高速光學資料的模擬。
多物理場：核融合、電漿模擬與流體結構相互作用。
以下是輝達發布最新市場動態內容：
一系列開放式模型系列利用最新的 AI 物理學發展，結合頂尖的機器學習架構，例如神經運算子、transformer 與擴散方法，以及融入特定領域的知識。
NVIDIA Apollo 將提供訓練、推論與基準測試用的預先訓練檢查點與參考工作流程，讓開發人員根據特定需求整合及自訂模型。
業界領導者採用 NVIDIA AI 物理學
Applied Materials、Cadence、LAM Research Corp.、Luminary Cloud、KLA、PhysicsX、Rescale、西門子與新思科技等業界領導者，將利用全新的開放式模型訓練、微調與部署 AI 技術。 這些公司已在運用 NVIDIA AI 模型與基礎架構強化應用。
Applied Materials 正利用 NVIDIA 的 AI 物理模型開發新材料與製程，以提升製造流程與最終產品的能源效率，直接解決當前擴增半導體製造產能時所遇到的主要瓶頸。
Applied 透過採用 NVIDIA GPU 與 CUDA 框架，在 ACE 多物理軟體模組中實現高達 35 倍的加速，使探索與最佳化半導體製程的速度大幅提升。Applied 運用 ACE 物理資料，打造關鍵材料改良技術的 AI 模型，利用代理模型（以傳統模擬資料訓練、能在數秒內預測新案例的 AI 模型）與數位孿生，實現先進半導體製程箱的近乎即時流量、電漿與散熱建模。
Cadence 運用 Fidelity Charles Solver ，生成由數千個精細且依時間序列的全飛機模擬高品質資料集。Fidelity Charles Solver為 Fidelity CFD 軟體的一部分，並透過採用 NVIDIA 技術的 Millennium M2000 超級電腦加速。這些資料用於訓練 AI 物理模型，實現全機的即時數位孿生，此已於上個月在 NVIDIA GTC Washington, D.C展示。
LAM Research正與NVIDIA合作，利用NVIDIA AI物理加速電漿反應器模擬。電漿反應器在半導體製造的蝕刻與沉積製程中相當關鍵。
KLA 將探索運用 NVIDIA Apollo 模型，加速各種模擬。更快、更準確的模擬將進一步強化 KLA 的現有能力，加速開發全新的半導體製程控制解決方案。
Northrop Grumman 與 Luminary Cloud 也運用 NVIDIA AI 物理模型，加速太空船推進器噴嘴設計。 Northrop Grumman 利用 NVIDIA CUDA-X 函式庫加速 CFD 求解器，生成大量訓練資料集，再由 NVIDIA AI 物理模型支援的Luminary Cloud 平台打造噴嘴模擬代理模型。這項 AI 物理模型將協助 Northrop Grumman 的工程師以前所未有的速度快速探索數千種設計。
PhysicsX 的 AI 原生平台支援整個 AI 生命週期，從模擬與資料管理到模型訓練、微調與部署，和 NVIDIA AI 物理基礎架構與 Siemens Simcenter X 等模擬軟體無縫整合。對於汽車、航太、能源等領域及其他客戶而言，PhysicsX 平台可大幅縮短產品開發週期，加速產品上市時間。
西門子將 NVIDIA AI 物理學整合至 Simcenter STAR-CCM 等旗艦流體模擬工具。 這項整合讓設計師能將高擬真度第一原則模擬與高速 AI 代理結合，利用 AI 而非傳統方法簡化並加速 CAE 模擬。這項技術使探索設計選項的速度比過去快上數個數量級。
新思科技正運用 NVIDIA AI 物理學擴大 GPU 加速，在運算工程領域實現高達 500 倍加速。Ansys Fluent 這類透過 NVIDIA GPU 加速的流體模擬工具，若以 AI 物理代理模型進行初始化模擬，可大幅縮短模擬執行時間，且這種方法比使用傳統方法初始化模擬更為快速。
輝達財報優於預期！黃仁勳指「Blackwell銷售火熱」 盤後股價勁揚
3重點反駁「AI泡沫化」 黃仁勳：需求並非空轉而是深具結構性基礎
