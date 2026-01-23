「NVIDIA B300 GPU 高效能運算平台啟用儀式」高醫X中華系統X SMCI 啟動AI醫療新紀元

▲高醫正式啟用 NVIDIA B300 GPU 高效能運算平台，象徵智慧醫療新紀元正式啟航，為台灣醫療AI發展立下嶄新里程碑。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄醫學大學附設中和紀念醫院持續以前瞻科技引領智慧醫療發展，今（23）日舉辦「NVIDIA B300 GPU 高效能運算平台啟用儀式」宣告高醫再度領先全台醫療機構，率先導入新一代 NVIDIA B300 GPU 伺服器，全面強化 AI 運算能量，以因應全球醫療 AI 應用的爆發式成長，為台灣智慧醫療發展樹立全新里程碑。啟用儀式邀集財團法人私立高雄醫學大學董事會陳建志董事長、高雄醫學大學余明隆校長、高醫王照元院長、中華系統整合公司吳明德董事長與美超微電腦公司林振瑋總經理等代表共同點亮象徵智慧醫療新紀元正式啟航的啟動球，展現高醫攜手全球頂尖科技夥伴，推動 AI 醫療落地應用的堅定決心。

▲從臨床、研究到資訊與行政團隊，高醫以「全院型智慧醫療」為目標，齊心推動AI深度落地，讓科技真正轉化為臨床照護的力量。

高醫長期深耕智慧醫療，成果領先全台醫療機構更屢獲國內外高度肯定；2025 年，高醫於第 25 屆 NHQA 國家醫療品質獎智慧醫療類競賽中再度榮獲「智慧醫院全機構標章」、智慧醫療類優良標章及 ESG 特別獎，並取得國際醫療資訊管理系統學會（HIMSS）電子病歷應用模式（EMRAM）第七級最高等級國際認證，更榮登美國《新聞週刊》（Newsweek）與全球調研機構 Statista 公布之「2026 全球最佳智慧醫院（World’s Best Smart Hospitals）」。此外，高醫人工智慧創新應用中心自主研發的「KMU Genie」生成式 AI 平台亦於 2025 年榮獲未來科技獎、第 21 屆國家新創獎、第五屆數位轉型鼎革獎—醫療創新楷模獎及風傳媒 AI 醫療領航獎，充分展現高醫在智慧醫療與生成式 AI 領域的研發深度、臨床落地能力與國際競爭力。

▲高醫攜手NVIDIA、生態系夥伴與國內頂尖科技團隊，共同打造高效能、可擴充的AI醫療基礎架構，展現產學醫跨域合作的堅強實力。

財團法人私立高雄醫學大學董事會陳建志董事長表示，高醫董事會全力支持校院投入資源發展 AI，而高醫推動 AI 的每一步，都建立在負責任治理與永續思維之上。我們選擇高效能、低能耗的運算架構，讓科技創新與環境責任並行，使智慧醫療的發展，同

時回應社會對醫療品質、永續發展與公共信任的期待。未來，高醫將持續以「需求之所在，高醫之所在」作為所有決策的起點，讓 AI 成為支持醫療專業、守護病人健康、照顧醫護同仁的可靠夥伴。高雄醫學大學余明隆校長亦強調，高醫大與附設中和紀念醫院長期緊密合作、共同成長，此次 AI 運算平台啟用，不僅象徵醫院整體運算量能的大幅升級，更是高醫體系在「產學研醫整合」上的重要里程碑。大學負責培育未來醫療與科技人才，醫院則將知識與技術落實於臨床，透過彼此合作，讓高醫成為醫療創新與科技研發的重要基地。

高醫繼2025年5月率先引進 NVIDIA H200 GPU 伺服器優化臨床決策後，此次再度領先全台醫療機構導入新一代 NVIDIA B300 GPU 伺服器，此建置案由中華系統整合統籌規劃，採用美商超微（Supermicro） SYS-422GS 系列液冷系統，搭載 HGX B300 GPU，為高效能運算（HPC）、深度學習及大型語言模型（LLM）提供極致高算力密度與穩定性。同時，高醫亦同步佈署數位無限（INFINITIX）的 AI-Stack 管理平台，透過精準的 GPU 調度與工作負載管理，確保 LLM 與 VLM 在穩定環境下高效運行，讓醫療與研發團隊能專注於 AI 創新應用與臨床落地，加速 AI 價值真正回饋至醫療照護現場。

高醫王照元院長表示，科技的價值不在於取代人，而是在於讓醫療更貼近人。面對生成式 AI 與大型語言模型的快速發展，高醫以大學醫院暨醫學中心的責任與謹慎，將 AI 視為支持臨床決策、守護病人安全、減輕醫護負擔的重要工具，而非單純的科技

展示。此次啟用 NVIDIA B300 GPU 高效能運算平台，不僅象徵醫院算力的大幅提升，更是深化「全院型智慧醫療」的重要里程碑。透過穩定且可擴充的 AI 基礎架構，高醫將進一步發展影像判讀、臨床決策輔助、病人風險預測及個人化治療建議等高階應用，同時結合次世代基因定序與 AI 平台，提升大腸癌等疾病在預防、診斷與追蹤管理上的精準度與效率。此外，院內導入 AI-Stack 管理平台，促進跨科別共享運算資源，確保 AI 應用的穩定與安全；並採用高效能、低能耗的液冷系統，落實智能減碳與永續治理，讓智慧醫療與 ESG 理念同步前進，打造以病人為中心、兼顧環境責任的智慧醫院。

在臨床應用方面，高醫近期由大腸直腸外科團隊攜手先進醫資、瑞林生物科技及洞視科技等國內優秀企業共同推動「次世代基因定序 AI 一站式大腸癌預防與照護服務平台」，成功獲得國科會 114 年度智慧醫療產學聯盟計畫新台幣 1,000 萬元補助。該計畫以「點、線、面」整合架構，涵蓋提升國人篩檢率、精準治療策略制定與術後 AI 追蹤管理，並同步導入次世代基因定序（Next Generation Sequencing, NGS）檢測設備與套組，建置整合基因體與臨床資料的分析平台，作為AI模型橫向整合多元資料的核心資料庫，進一步推動數位病理、內視鏡與基因定序資料之訓練與建模，發展多模態智能客服與醫病共享決策應用，讓智慧醫療服務更進化到可以直接回饋社會大眾。

未來，高醫將持續結合資料治理、資安與法遵架構，打造可複製、可擴展之智慧醫療實踐模式，推動產學研醫跨域合作與服務創新，穩健邁向以病人為中心、兼顧永續發展的智慧醫院願景。（圖／記者王雯玲翻攝）