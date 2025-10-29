NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳稍早在華盛頓特區舉行的GTC大會期間，再次對美國政府限制向中國出口AI晶片的政策提出警告，直言此舉長遠來看「對我們的傷害更大」，可能導致美國失去在全球AI領域的技術主導地位。

NVIDIA執行長黃仁勳警告：禁止AI晶片銷往中國對美國傷害更大，恐失技術主導地位

在華盛頓特區舉行的GTC大會正式開始之前的主管談話中，其實就有不少議題聚焦在美中貿易問題，以及AI技術競爭火熱趨勢，而黃仁勳在大會主題演講正式開始前也提及中國市場的重要性，更強調若無法在此市場立足，美國技術將會處於佈署應用落後局面，長久下來甚至會對美國造成更大傷害。

類似論調，黃仁勳在今年Comptex 2025期間受訪時也曾提出，當時更直指川普政府的人工智慧產品出口禁令為錯誤決策。

核心論點：鞏固美國「技術堆疊」、爭取中國開發者

黃仁勳向媒體表示，美國的目標應該是讓「世界建立在美國的技術堆疊 (Tech Stack) 之上」。他認為，要實現此目標，就必須允許美國製造AI晶片銷往中國，以爭取中國龐大的開發者社群繼續使用並基於美國的技術進行創新。

他強調：「一項導致美國失去全球一半AI開發者的政策，長遠來看並沒有好處。這對我們的傷害更大。」

此番言論發表於美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行會晤之前，外界預期AI技術將是雙方討論的議題之一。

禁令反促中國自研，黃仁勳盼川普政府採「細緻策略」

目前，由於美國政府基於國家安全考量 (擔憂先進晶片被用於提升中國軍事實力) 所實施的出口禁令，NVIDIA的高階AI晶片無法在中國市場銷售。黃仁勳指出，這反而加速了中國發展本土晶片產業的決心，試圖突破華府的限制。

報導指出，川普政府傾向於在對中銷售AI晶片問題上採取「更細緻的策略」 (more nuanced strategy)，但同時也面臨來自美國政界各方對中鷹派人士要求實施更嚴格禁令的壓力。

黃仁勳透露，他先前已向拜登政府團隊提議過類似觀點，但感覺未被採納，因為當時「某種程度上有人認為將他們 (中國) 排除在外、傷害他們對我們更有利，但事實並非如此。」

他表達了希望川普政府能協助引導政策走向的期望，並且警告若不採取行動，美國科技產業主導全球市場的地位恐將面臨萎縮的風險。

GTC DC大會聚焦「美國製造」

而此次在華盛頓特區舉行的GTC大會，期間公布內容不僅表明將以NVIDIA技術帶動美國境內AI工業革命，並且加速美國境內先進技術發展，同時也提出諸多與「美國製造」相關陳述，實際上也代表NVIDIA大力支持川普政府施行政策，但另一方面也希望川普政府對中國市場政策改變態度，使其能重新取回原本高達95%的市場份額。

