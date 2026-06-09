NVIDIA Cosmos 3點火！Physical AI商機引爆 4檔受惠股出列

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股市資料照。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 隨著AI應用從雲端訓練快速擴展至推論運算、邊緣裝置與實體AI場域，市場資金持續聚焦具備技術升級與成長動能的產業龍頭。國泰證期顧問最新研究指出，AI已不再只是單一產業題材，而是全面驅動半導體、伺服器散熱、電源管理、工業電腦以及金融產業獲利結構升級的重要力量。

在科技股方面，義隆受惠AI模組化產品與高階人機介面方案滲透率提升，奇鋐則持續搭上AI伺服器散熱需求爆發列車；台達電憑藉AI資料中心電力基礎建設布局，成為下一波HVDC架構升級的重要受惠者。廣達則在AI伺服器出貨帶動下，營收與獲利展望持續看升，而新應材也受惠先進製程擴產需求，營運動能穩健增長。

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此外，下半年工業電腦（IPC）產業將迎來AI Agent與Physical AI導入浪潮，帶動智慧工廠、機器人及自動化應用快速發展。金融股方面，在升息機率偏低、存放利差持續改善的環境下，銀行與銀行型金控獲利前景同樣受到市場看好。整體而言，AI驅動的新成長週期已逐步展開，具備技術領先與產業趨勢優勢的企業，可望持續成為資金布局焦點。

以下是國泰證期整理解析今天市場關注個股新動向：

2H26 IPC產業展望

2H26 IPC產業聚焦AI Agent與Physical AI導入邊緣運算，應用由單一模型推論延伸至可感知、推理、決策與執行的實體AI系統。隨缺工、成本控管與即時決策需求升溫，AI Agent可望加速導入工廠、機器人、自主移動載具、智慧醫療、智慧零售與城市治理等場域。NVIDIA Cosmos 3有助縮短Physical AI訓練與評估周期，看好研華(2395)、樺漢(6414)、上銀(2049)、所羅門(2359)受惠。

金融產業

央行理事、台經院院長張健一認為目前無升息急迫性，因台灣通膨溫和，6月理事會凍漲機率高。雖隔拆利率處金融海嘯以來高檔，但CPI可控、匯率穩定、美元指標利率平穩、房市低迷，升息非必要。

台幣指標利率上調機率不高，但銀行新承做放款利率仍緩升，主因資金趨緊、放款轉向企金及新青安優惠利率將到期。定存比重下滑下，存放利差有望續升，維持銀行/銀行型金控正面建議，推薦中信金(2891)、第一金(2892)。

義隆(2458)

1Q26受惠AI產品貢獻及NB產品升級至haptic pad、touch screen、指紋辨識等高ASP方案，營收32.25億元，QoQ 12.8%，淡季不淡。2Q26雖受CPU缺貨與記憶體漲價影響，NB需求處高原期，但AI為主要增量來源，5月AI營收占比升至13%，已高於全年目標。26年動能來自AI模組化、haptic pad升級與Touch IC應用擴大，產品延伸至camera module與AI box，有助提升ASP與毛利。預估2026/2027年EPS為9.45/11.21元，評等由中立調升買進。

奇鋐(3017)

5月營收158.71億元，MoM 1.53%、YoY 60.64%，低於預期，主因CSP客戶仍評估GB與VR系列機櫃導入節奏，GB拉貨尚未完全恢復。部分客戶因VR量產不順回頭追加GB產品，使5月營收小幅回升，但下單仍審慎。2Q26受惠GB伺服器散熱產品放量，水冷板、分歧管等出貨延續，預估營收516.19億元、EPS 20.87元，營運續創新高，維持買進。

台達電(2308)

AI資料中心由訓練走向推論與代理式AI，推升算力與電力需求，單櫃功率朝500kW至1MW發展。台達電受惠AI Data Center需求，成長集中於Power Electronics與Infrastructure，且2026年HVDC導入初期，±400V架構可望優先推進。與中鼎合作後，台達電將由電力零組件供應商升級為電力與能源解決方案平台，長期維持買進。

廣達(2382)

5月營收3,114.81億元，MoM-8.36%、YoY 94.38%，創同期新高及單月第三高；筆電出貨350萬台，MoM持平。4、5月營收占2Q26預估約75%，優於預期。估2Q26一般伺服器及GB300季增，伺服器營收占比升至80%–85%，AI占比約70%。毛利率低點應已落在1Q26，2Q26估回升至5%以上，EPS 5.6元。Rubin大量出貨估於4Q26，因單價高於GB，營收仍可望季增，維持買進。

新應材(4749)

5月營收4.26億元，MoM 20.7%、YoY 10.4%，受惠海外廠恢復拉貨及N2投片量成長，營收重回月增。4、5月營收合計7.79億元，占2Q26預估65.2%，符合預期。FY26兩座N2新廠啟用將帶動Rinse/BARC/EBR需求逐季成長，但2H26折舊費用增加將壓抑毛利率，全年毛利率估43.6%，維持買進。

2H26 IPC產業展望

2H26 IPC產業聚焦AI Agent與Physical AI導入邊緣運算，應用由單一模型推論延伸至可感知、推理、決策與執行的實體AI系統。隨缺工、成本控管與即時決策需求升溫，AI Agent可望加速導入工廠、機器人、自主移動載具、智慧醫療、智慧零售與城市治理等場域。NVIDIA Cosmos 3有助縮短Physical AI訓練與評估周期，看好研華(2395)、樺漢(6414)、上銀(2049)、所羅門(2359)受惠。

金融產業

央行理事、台經院院長張健一認為目前無升息急迫性，因台灣通膨溫和，6月理事會凍漲機率高。雖隔拆利率處金融海嘯以來高檔，但CPI可控、匯率穩定、美元指標利率平穩、房市低迷，升息非必要。

台幣指標利率上調機率不高，但銀行新承做放款利率仍緩升，主因資金趨緊、放款轉向企金及新青安優惠利率將到期。定存比重下滑下，存放利差有望續升，維持銀行/銀行型金控正面建議，推薦中信金(2891)、第一金(2892)。

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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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