NVIDIA定義「實體 AI」新紀元！推出Cosmos開源模型與Blackwell架構Jetson T4000加速機器人發展

在今年的CES 2026上，NVIDIA將目光從生成式AI的數位世界，全面轉向了與真實世界互動的「實體AI」 (Physical AI)。NVIDIA執行長黃仁勳宣示，機器人產業的「ChatGPT時刻」已經到來，並且一口氣發布了從基礎模型、模擬軟體到邊緣運算硬體的完整生態系，試圖將機器人從只能執行單一任務的自動化設備，轉型為具備感知、推理與通用能力的智慧實體。

為了加速開發進程，NVIDIA宣布在Hugging Face上釋出一系列開源基礎模型，讓開發者能跳過昂貴的預訓練階段，直接打造具備先進推理能力的機器人。

Cosmos與GR00T：賦予機器人「大腦」與「小腦」

在模型軟體方面，NVIDIA推出了全新的NVIDIA Cosmos平台，這是專為實體AI打造的基礎設施。

• Cosmos Reason 2：這是一個具備開放推理能力的視覺語言模型 (VLM)，讓機器人能像人類一樣「看懂」物理世界，並且具備高精度的互動理解能力。

• Isaac GR00T N1.6：針對人形機器人設計的視覺語言動作 (VLA) 模型，結合Cosmos Reason的推理能力，能實現全身協調控制與情境理解，讓機器人的動作不再僵硬。

• Alpamayo：專為自駕車開發的模型家族，包含具備推理能力的VLA模型與大規模駕駛數據集。

此外，針對代理型AI (Agentic AI) 與醫療領域，NVIDIA也分別更新了Nemotron (強化語音識別與安全性)，以及Clara (蛋白質設計與藥物合成規劃) 模型系列。

模擬與工作流：解決「訓練」痛點

為了解決機器人開發流程破碎化的問題，NVIDIA推出Isaac Lab-Arena開源框架，這是一個能在大規模模擬環境中評估機器人策略的系統，並且連結Libero與Robocasa等基準測試。

同時，NVIDIA OSMO雲端原生編排框架也正式登場，能統一管理從合成數據生成到模型訓練的所有工作流，讓開發者能像指揮官一樣，在本地工作站與雲端之間無縫調度運算資源。

更重要的一步是，NVIDIA宣布將Isaac與GR00T技術整合進Hugging Face的LeRobot框架，藉此擴大擁抱開源機器人社群。

硬體軍火庫：Blackwell架構下放邊緣運算

在算力方面，NVIDIA終於將最新的Blackwell架構帶到了邊緣端。

全新推出的Jetson T4000模組，在70瓦的功耗範圍內，能提供高達1200 FP4 TFLOPS的驚人算力與64GB記憶體容量，效能是前代產品的4倍，定價為1999美元 (每千顆量購價)，將成為未來高階自主機器的核心引擎。

至於針對算力需求更龐大的人形機器人，Jetson Thor電腦則成為了業界首選。目前包括Boston Dynamics、1X、NEURA Robotics，以及LG (剛發表的居家機器人) 都已經導入Jetson Thor，藉此強化其導航與操作能力。

產業應用遍地開花

NVIDIA的實體AI技術也正快速滲透至各行各業：

• 工業：Caterpillar正利用NVIDIA技術實現建築與礦場的自動化。

• 醫療：LEM Surgical與XRlabs採用Isaac與Jetson AGX Thor來訓練手術機器人，並且提供即時AI分析。

• 數據分析：Salesforce則利用Cosmos Reason模型來分析機器人拍攝的影片，大幅縮短事件處理時間。

