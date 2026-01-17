NVIDIA DLSS 4.5 超解析度來啦！運算量是第一代Transformer 模型的5倍

NVIDIA 於1月14日正式向所有 NVIDIA App 使用者發布 NVIDIA DLSS 4.5 超解析度。DLSS 4.5 超解析度於 CES 2026 上公布，引入了第二代 Transformer 模型讓所有 GeForce RTX GPU 在 400 多款遊戲和應用程式中帶來業界領先的影像品質。玩家可透過NVIDIA App 取得自動更新或透過此連結下載。第二代 Transformer 模型是 NVIDIA 迄今為止最先進的版本，運算量是第一代Transformer 模型的5倍，並基於顯著擴展的高保真資料集進行訓練。

自 DLSS 4.5 超解析度於上週推出beta 版以來，玩家和媒體已對其進行了全方位測試，並普遍肯定其在畫面清晰度與時間穩定性上的明顯提升，特別是在搭配 DLSS Performance 與 Ultra Performance 模式使用時，表現更是獲得高度評價。

