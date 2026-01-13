在AI算力改變生成式內容產業後，NVIDIA將目光鎖定在更具影響力的領域——生命科學，宣布大幅擴展其BioNeMo平台，試圖將「Transformer時刻」帶入生物學界。其中最受矚目的，莫過於宣佈與製藥巨頭Eli Lilly (禮來) 展開長達五年的深度合作，預計投入最高10億美元打造首座「AI共同創新實驗室」，而NVIDIA也與儀器大廠 Thermo Fisher (賽默飛世爾) 合作，致力於將傳統實驗室轉型為自動化的數據工廠。

NVIDIA擴大BioNeMo生態系，攜手禮來斥資10億美元打造AI實驗室

NVIDIA x 禮來：10億美元豪賭「乾濕實驗室」整合

這項合作被視為製藥業與科技業的世紀聯姻。NVIDIA與禮來將在舊金山灣區成立共同實驗室，雙方預計在未來五年內投入高達10億美元資源，涵蓋人才、基礎設施與運算資源。

廣告 廣告

這個實驗室的核心目標是打破傳統「濕實驗室」 (Wet Lab，實際進行化學/生物實驗) 與「乾實驗室」 (Dry Lab，電腦模擬與運算) 之間的隔閡。

NVIDIA擴大BioNeMo生態系，攜手禮來斥資10億美元打造AI實驗室

透過導入NVIDIA BioNeMo平台與未來的Vera Rubin架構超級電腦，禮來計畫建立一套「科學家參與」 (scientist-in-the-loop)的持續學習系統，意味將由AI設計分子，再由機器人自動合成與測試，並且將數據回饋給AI修正模型，接續由AI再進行設計。這個閉環將能以24小時不間斷形式運作，大幅縮短新藥開發週期。

除了研發，雙方也將利用NVIDIA Omniverse建立製造產線的數位孿生 (Digital Twin)，在虛擬世界中先優化供應鏈與生產流程。

BioNeMo平台大升級：不只設計，還要確保「做得出來」

NVIDIA同時也宣布BioNeMo平台的重大更新，使其更貼近實際的藥物開發需求。

新增的功能包括：

• RNAPro模型：專門用於預測RNA結構，這對於開發次世代疫苗與基因療法至關重要。

• ReaSyn v2模型：過去AI設計的分子往往過於天馬行空，導致現實中難以合成。ReaSyn v2專門用來預測分子的「可合成性」，確保AI設計出的藥物是化學家真的做得出來的。

• BioNeMo Recipes：提供一套標準化的食譜，讓研究機構能更快速地訓練與部署客製化的生物學模型。

Thermo Fisher：讓實驗儀器變聰明

為了實現實驗室的全面自動化，NVIDIA找上科學儀器龍頭Thermo Fisher。雙方的合作重點在於將NVIDIA DGX Spark邊緣運算與NVIDIA NeMo代理型AI導入實驗設備中。

這將使得實驗儀器不再只是被動的數據產出者，而是具備「邊緣思考」能力的智慧節點。例如，AI代理可以自動監控實驗數據品質，若發現異常可即時調整參數，甚至自動生成後續的實驗流程，將實驗室轉變為高效率的「數據工廠」。

分析觀點

NVIDIA執行長黃仁勳多次提到「數位生物學」 (Digital Biology)是AI的下一個引爆點，從這次與禮來、Thermo Fisher 的合作可以看出，NVIDIA已經從單純的「賣鏟子」 (賣GPU)，進化到開始「教人怎麼挖礦」 (提供BioNeMo平台與實驗室架構)。

與禮來的合作案特別具有指標意義，過去藥廠導入AI多半是點狀的嘗試，但這次是「整廠輸出」的概念，從底層算力 (Vera Rubin)、中間層平台 (BioNeMo) 到應用層的機器人與數位孿生 (Isaac/Omniverse) 全面導入。

這也反映了藥物探索的典範轉移：從過去的「亂槍打鳥」 (High-throughput screening)走向「生成式設計」 (Generative Design)。如果BioNeMo能像ChatGPT生成文章一樣，精準生成出可用的藥物分子，那麼人類對抗癌症與罕見疾病的速度將會是指數級的提升。

當然，生物學的複雜度遠高於語言模型，這10億美元的投資能否在五年內開花結果，全產業都在看。

更多Mashdigi.com報導：

不再是Pixel 10獨佔？傳Pixel 9將透過更新支援與iPhone「AirDrop」互傳檔案

Wing攜手Walmart擴大無人機送貨版圖，新增150個據點、覆蓋全美4000萬人口

Google發表「UCP」通用商務協議，讓AI代理人幫你從比價到結帳「一條龍」完成