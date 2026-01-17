在此次CES 2026期間，NVIDIA除了在GPU硬體規格上的火力展示，更針對「視覺體驗」、「遊戲重製流程」，以及「AI應用」展現了軟硬整合的應用體驗。透過與顯示面板廠合作推出支援G-Sync Pulsar技術的顯示器、強化RTX Remix的邏輯編輯能力，以及與NEXA Hyperlink合作的深層檔案搜尋，NVIDIA試圖定義更多PC平台結合GPU加速應用可能性。

NVIDIA G-Sync Pulsar進一步提高螢幕顯示清晰度，RTX Remix Logic結合DGX Spark加速老遊戲新生

G-Sync Pulsar：利用頻閃「凍結」畫面，動態清晰度翻倍

對於電競玩家而言，高畫面更新率早已是標準配置，但動態模糊 (Motion Blur) 的情況依然是問題。

NVIDIA在CES 2026現場展示與合作夥伴共同推出的27吋、2K解析度與對應360Hz畫面更新率的G-Sync Pulsar技術支援顯示器，其核心原理其實相當簡單、暴力，亦即利用人眼難以察覺的高速頻閃 (Strobing) 來進行「視覺凍結」。

這項技術類似相機利用閃光燈照射高速移動物體時，可讓快門捕捉瞬間的清晰影像。透過G-Sync Pulsar技術加持，螢幕能在每一幀畫面顯示時精準控制背光閃爍，而人類肉眼幾乎無法察覺這類高頻閃爍，但卻能大幅消除視覺暫留造成的模糊感。

NVIDIA表示，這項技術能讓支援360Hz畫面更新率的螢幕在動態清晰度上，可達成等同原生1000Hz畫面更新率面板的顯示效果，同時技術性地提高螢幕顯示清晰度。

若透過相機電子觀景窗或手機鏡頭拍攝支援此技術的螢幕畫面，實際上就會因為快門速度與感光元件更新率的差異，進而可看見明顯的畫面頻閃情況。因此，為了確保此技術對應的視覺舒適度與畫面凍結效果，此功能在使用低於75Hz或60Hz畫面更新率規格的螢幕時，預設將不會啟用。

DLSS 4.5導入第二代Transformer模型：畫質更細膩，但對舊卡則是挑戰

配合Blackwell顯示架構的RTX 50系列顯示卡，NVIDIA在此次CES 2026期間宣布推出DLSS 4.5版本，其中最大變革在於將超解析模型從原本使用的CNN架構，全面轉向Transformer架構，藉此讓使用RTX 50系列顯示卡的畫面呈現效果更為真實。

其中，透過第二代Transformer模型提高遊戲引擎原生的線性空間訓練與推論效率，解決過去在對數空間運算容易導致高對比場景 (如霓虹燈、火花)時的細節流失情況。以《黑神話：悟空》為例，新模型能能正確還原在暗處的微小火花粒子與反射細節，同時減少高速移動下的畫面殘影。

至於在即時光線追跡效果表現部分，NVIDIA則是透過與CAPCOM合作新作《人機迷網》 (PRAGMATA)，展示遊戲中利用光線路徑追蹤技術 (Path Tracing)呈現更逼真的即時材質反射處理效果，讓地上的報紙、收納箱等在地面上形成自然陰影更為逼真，甚至也能讓角色在遊戲場景中的玻璃、金屬倒影更接近真實呈現效果，甚至也能隨著角色移動呈現自然的物理現象。

同時，NVIDIA也指出由於目前家用遊戲主機如Xbox Series X、PlayStation 5都是以AMD解決方案打造，因此相同遊戲也會因不同即時光影追跡技術呈現不同視覺感受。

另一方面，由於Transformer模型架構複雜，目前僅支援可對應FP8精度運算的RTX 40與RTX 50系列GPU進行最佳化，對於不支援FP8精度運算的RTX 20與RTX 30系列來說，雖然可以強行使其執行，卻會消耗更多運算資源，因此NVIDIA仍保留可切換回使用CNN架構或第一代Transformer模型的選項，但仍建議使用GeForce RTX50系列GPU，才能完整發揮DLSS 4.5版本功能。

RTX Remix Logic與DGX Spark：賦予老遊戲電影級過場與新玩法

在遊戲重製領域，NVIDIA針對先前推出的RTX Remix工具再度進化，此次新增名為「RTX Remix Logic」功能，進一步允許創作者、開發者透過大量選項及參數設定。讓老遊戲不僅能藉由NVIDIA GPU提升畫面表現張力，更能進一步改變遊戲遊玩體驗，甚至在遊戲中加入不同遊玩功能及呈現效果。

在展示中，NVIDIA工作人員以2005年推出的經典遊戲《戰慄時空2》 (Half-Life 2) 為例，透過RTX Remix Logic設定，當玩家在遊戲中觸發「開門」動作時，可讓門外場景有不同天候變換，甚至當操作角色附近出現敵方角色時，即可在滿足觸發條件下呈現畫面抖動模擬心跳的顯示效果，甚至也能設定讓玩家使用十字弓的時候，自動套用綠色濾鏡效果與圓形遮罩，藉此模擬夜視鏡顯示效果等。

NVIDIA說明，先前RTX Remix工具主要透過GPU技術，讓老遊戲可以透過玩家在遊戲中紀錄遊戲場景等資料，進而透過重新建模方式，讓老遊戲也能套用更高解析貼圖材質，並且以更高解析度形式呈現不同視覺感受，而此次更新的RTX Remix Logic工具，則是希望賦予老遊戲有更多遊玩樂趣，甚至加入玩家期望遊玩效果。

不過，對於RTX Remix Logic工具能以諸多設定選項、參數，若是要逐一手動調整，其實對許多人來說會相當麻煩，因此NVIDIA工作人員也透露在蒐集更多反饋意見後，或許也會考慮加入類似GitHub Copilot的助理服務，讓使用者可以直覺透過口語描述方式下達指令，讓系統自動完成相關設定。

讓DGX Spark成為全新內容創作工具

在此次展示中，NVIDIA更展示將RTX AI PC與DGX Spark迷你AI超級電腦結合的工作流程，藉此呈現如何結合DGX Spark算力資源，讓更多開發者、創作者能大幅加速既有工作效率。

包含藉由DGX Spark的算力與128GB統一記憶體設計，將可在工作流程加快內容生成與後續渲染處理效率，進而讓創作者更快生成可運用影片素材。相同處理流程，甚至也能藉由網路連接方式，讓Mac機種也能借重DGX Spark算力成為絕佳的創作設備。

另一方面，DGX Spark即便不是作為內容創作，依然可以成為工作場合中的額外算力資源，並且讓工作環境無須斥資大量經費採購高昂價格的工作站，藉由DGX Spark即可快速導入高運算資源，甚至也能透過堆疊方式進行更多算力擴充，使得許多小型開發商、公司行號可以更容易以DGX Spark提高工作產能。

不過，對於現場質疑為什麼此次推出可原生用於Linux的GeForce NOW服務App，卻無法用在DGX Spark的情況，NVIDIA則解釋原因在於GeForce NOW服務App主要對應x86架構環境 ，但卻神奇地可以對應同樣採Arm架構設計的新款Mac機種使用 。

NEXA Hyperlink：AI 不只找圖，還能搜出影片「片段」

在AI應用落地方面，NVIDIA則是攜手Nexa.ai，透過其本地端AI代理 (AI Agent) 工具「Hyperlink」，在GeForce RTX GPU算力加持下，讓檢索增強生成 (RAG) 的索引速度提升了3倍，LLM推論速度提升了2倍，進而實現可透過自然語言描述查找紛亂儲存空間內的特定檔案。

Nexa.ai表示，許多人其實沒有隨時整理PC存放檔案習慣，因此通常會在一段時間後才在紛亂無張的檔案資料夾內尋找特定檔案內容，而其技術則是結合生成式AI，讓使用者能透過模糊的自然語言進行描述，即可快速找到諸如符合「星期天、有狗在海邊」條件的照片，甚至可以下達「最近在CES 2026進行演講，並且身穿西裝外套的白髮男人」這樣的指令，系統就會自動找出相關影片，並且直接找出影片中最符合描述條件的片段。

