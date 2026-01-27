NVIDIA稍早向專注於AI雲端基礎設施的CoreWeave投資20億美元 (約新台幣630億元)，藉此擴大雙方合作關係，預計在2030年前加速建構總規模達5GW (百萬瓩)規模的「AI工廠」 (AI Factory)，其中將導入NVIDIA次世代Rubin運算平台。

NVIDIA斥資20億美元投資CoreWeave，加速以Rubin架構建置5GW規模「AI工廠」

在此次投資中，NVIDIA以每股87.20美元的價格購入CoreWeave的A類普通股。透過此次加深合作，CoreWeave將利用NVIDIA的加速運算技術建置、營運AI工廠，而NVIDIA則將在土地開發、電力調度等供應鏈環節提供協助。

技術規格方面，雙方確認將導入包含NVIDIA下一代Rubin運算平台、Vera CPU，以及BlueField系統等多個世代的NVIDIA基礎設施，預計直接佈署在CoreWeave的運算基礎設施上。

此外，雙方也將針對CoreWeave的AI原生軟體與參考架構 (如SUNK、CoreWeave Mission Control等) 進行測試驗證，除了提升相互運作性，未來也計畫將其整合至NVIDIA針對雲端合作夥伴及企業客戶提供的參考架構中。

CoreWeave執行長Michael Intrator在官方部落格中表示，目前的AI發展正從實驗階段轉向正式的生產運用，因此建立具備高效能、規模化且高耐久性的基礎設施將變得更為重要。

成立於2017年、總部位於紐澤西州利文斯頓的CoreWeave，前身是名為「Atlantic Crypto」的加密貨幣挖礦公司。隨著加密貨幣市場變動，該公司隨後成功轉型，將原本用於挖礦的龐大GPU算力轉向高效能運算 (HPC) 服務，近年更專注於提供AI基礎設施的GPU雲端服務。

CoreWeave已經在去年3月於那斯達克 (Nasdaq) 掛牌上市，並且在同年9月宣布與OpenAI擴大合作，簽署價值達224億美元的合約，顯示其在AI算力租賃市場的重要地位。此次獲得NVIDIA直接注資，更確立CoreWeave作為NVIDIA AI生態系關鍵合作夥伴的角色。

