NVIDIA與電子設計自動化 (EDA)業者Synopsys (新思科技)宣布達成擴大戰略合作夥伴關係，將使AI與加速運算深入整合至晶片設計、汽車、航太等工程領域。作為合作的一部分，NVIDIA更宣布對Synopsys進行20億美元的股權投資 (以每股414.79美元購入普通股)，顯示雙方在未來技術發展上的緊密綁定與承諾。

NVIDIA斥資20億美元入股電子設計自動化業者Synopsys，加速晶片設計與數位孿生

整合CUDA-X與AI物理技術，加速全線EDA工具應用

根據協議，這項為期多年的合作將建立在雙方既有技術基礎上，重點放在藉由NVIDIA運算優勢來「重新工程化」 (re-engineer)現有的設計流程。

具體來說，Synopsys將利用NVIDIA CUDA-X函式庫與AI物理 (AI physics) 技術，全面加速其旗下的運算密集型應用程式，範疇涵蓋晶片設計、物理驗證、分子模擬、電磁分析乃至光學模擬等。

NVIDIA執行長黃仁勳表示：「CUDA GPU加速運算正在徹底改變設計，從原子到電晶體，並且從晶片到完整系統，在電腦內部創造功能齊全的數位孿生」。

Agentic AI入列，Synopsys AgentEngineer結合NVIDIA NIM微服務

此次合作的另一大亮點，則是是代理式 AI (Agentic AI)技術的應用。

雙方將整合Synopsys AgentEngineer技術與NVIDIA的代理式 AI技術堆疊 (包含NVIDIA NIM微服務、NeMo Agent Toolkit與Nemotron模型)，目標實現讓整個EDA與模擬分析工作流程提升自主設計 (autonomous design)能力，讓AI代理能主動協助工程師處理複雜任務。

數位孿生與雲端化

此外，雙方也將利用NVIDIA Omniverse與NVIDIA Cosmos等技術，為半導體、機器人、汽車與能源等產業，構建下一代的高精度數位孿生 (Digital Twins)，實現虛擬設計與驗證。同時，雙方也計畫推動GPU加速工程解決方案的雲端化 (Cloud-ready)，讓不同規模的工程團隊都能存取這些高效能工具。

Synopsys執行長Sassine Ghazi強調，開發下一代智慧系統的複雜性與成本，需要電子與物理的深度整合，而Synopsys與NVIDIA正是提供此類AI驅動解決方案的最佳組合。

