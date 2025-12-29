The Information網站取得消息指稱，NVIDIA近期正在進行內部組織改組，計畫縮減其公有雲部門DGX Cloud的規模。而該部門並非完全裁撤，而是將其併入核心工程事業群，由資深副總裁Dwight Diercks統籌帶領，未來主要任務將從「對外租賃」轉為「內部研發」。

NVIDIA傳縮編DGX Cloud部門、未來將轉供內部研發，化解與雲端大廠「既合作又競爭」的尷尬？

從「賣鏟子」到「開礦場」，NVIDIA戰略轉彎？

NVIDIA在2023年高調推出了DGX Cloud雲端服務。當時的構想是，透過與甲骨文、微軟Azure及Google Cloud等雲端服務業者合作，在這些業者的資料中心內架設 NVIDIA專屬的DGX伺服器運算叢集，讓企業客戶可以透過訂閱方式，直接向NVIDIA租用算力 (包含H100、Blackwell等頂級GPU)，以及完整的AI軟體堆疊，標榜能解決企業「買不到GPU」的痛點。，甚至能讓更多企業無須囤積大量GPU也能快速取得龐大加速運算資源。

廣告 廣告

而此次改組消息指出，NVIDIA打算淡化DGX Cloud業務的外部營運色彩。未來的DGX Cloud將主要向NVIDIA內部的工程人員使用，用於自家晶片開發測試，以及訓練 Isaac (機器人)、Nemotron (語言模型) 等內部AI模型使用。

避免與大客戶「網內互打」

為何會有這樣的轉變？外界普遍認為，最主要的原因在於消除利益衝突。

NVIDIA雖然是AI時代的軍火商，但其最大客戶正是AWS、微軟與Google這些雲端服務供應商 (CSPs)。當NVIDIA自己跳下來經營DGX Cloud雲端服務，幾乎就是變相與自己的大客戶競爭。

縮減DGX Cloud的對外業務，不僅能修補與這些雲端服務業者的關係，也能讓NVIDIA將資源集中在目前供不應求的AI晶片設計、硬體平台交付，以及維護其強大的CUDA軟體護城河上。

分析 觀點：回歸本業，讓專業的來

筆者認為，NVIDIA這步棋是相當聰明的「戰略性撤退」。

雖然黃仁勳一直強調NVIDIA不只是一家晶片公司，而是一家「平台公司」，但在雲端服務 (IaaS) 這塊紅海市場，AWS與Azure等業者早已築起高牆。NVIDIA既然已經靠賣硬體賺得盆滿缽滿，實在沒必要為了喝牛奶而自己養一頭牛，甚至還因此得罪了幫你賣牛奶的通路商。

將DGX Cloud服務轉為內部使用，反而能加速NVIDIA自身的研發迭代速度。畢竟，要設計出更強的下一代晶片，或是更聰明的自動駕駛AI，NVIDIA自己就是最需要海量算力的超級用戶。把最好的武器留給自己練功，把雲端服務交還給合作夥伴，這或許才是維持AI霸主地位的長久之計。

更多Mashdigi.com報導：

TT的靈魂、R8的性能！Audi傳將推保時捷718同平台純電跑車，模擬機械換檔與五缸聲浪成亮點

三星車用佈局再擴大！HARMAN斥資15億歐元收購ZF自駕輔助業務，強攻「艙駕合一」市場

實現「零勞務家庭」願景！LG雙臂機器人CLOiD將於CES 2026首發、具備靈巧五指與情感AI