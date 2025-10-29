NVIDIA推IGX Thor平台，整合Blackwell GPU加速工業、醫療邊緣物理AI應用
NVIDIA 在華盛頓特區舉行的 GTC 大會上，揭曉其針對工業與醫療邊緣運算所設計的全新平台NVIDIA IGX Thor。此平台針對將即時的物理 AI (Physical AI) 能力直接帶到邊緣端，整合了高速感測器處理、企業級可靠性與功能安全 (functional safety)，並且將其壓縮在一個適用於桌面的小型模組中。
NVIDIA 強調，相較於前代 NVIDIA IGX Orin，IGX Thor 的 AI 運算效能提升高達 8 倍，使開發者能夠建構出反應更快、更安全、更智慧的系統，加速 AI 從數位世界走向實體世界的轉變。
核心架構：Blackwell iGPU + dGPU，5581 FP4 TFLOPS 算力表現
為克服傳統邊緣系統在處理即時數據、安全運行多個生成式 AI 模型時面臨的速度與容量限制，IGX Thor 導入了強大的硬體規格：
• 雙 Blackwell GPU： 平台內建兩種 NVIDIA Blackwell 架構 GPU——一顆整合式 GPU (iGPU) 與一顆獨立 GPU (dGPU)。
• 高 AI 算力： 提供高達 5,581 FP4 TFLOPS 的 AI 運算效能。
• 高速連接： 支援 400 GbE 網路連接能力。
NVIDIA 指出，相較於 IGX Orin，IGX Thor 在 iGPU 上的 AI 算力提升 8 倍，dGPU 提升 2.5 倍，連接能力提升 2 倍，使其能更順暢地在邊緣端運行大型語言模型 (LLM) 與視覺語言模型 (VLM)。
工業級設計：10 年生命週期、整合 Halos 功能安全
考量到工業與醫療環境的嚴苛要求，IGX Thor 平台具備以下特性：
• 工業級平台： 提供 10 年的產品生命週期與長期的 NVIDIA AI 軟體堆疊支援。
• 軟體支援： 運行 NVIDIA AI Enterprise 軟體堆疊，包含 NVIDIA NIM 微服務 (加速雲到邊緣的物理 AI 應用開發)、NVIDIA Isaac (機器人)、NVIDIA Metropolis (視覺 AI) 與 NVIDIA Holoscan (感測器處理)。
• 整合功能安全： 整合來自 NVIDIA Halos 全堆疊安全系統的元素，將功能安全嵌入機器人、醫療與工業 AI 系統，利用機載與基礎設施感測器，確保人機協作安全。
生態系廣泛採用：Hitachi Rail、CMR Surgical 等導入
NVIDIA 宣布，已有多家全球工業、機器人、醫療與航太領域的領導者將率先採用 IGX Thor：
• 工業/機器人： Hitachi Rail (用於鐵路預測性維護與自主檢測)、Maven Robotics (用於下一代工業機器人)、SETI Institute。
• 航太： Joby Aviation (開發 eVTOL 相關應用)。
• 醫療/照護： Diligent Robotics、EndoQuest Robotics。CMR Surgical 則正在評估導入 IGX Thor，用於其手術機器人系統，實現即時分析與自適應決策。
此外，包含 Advantech (研華)、ADLINK (凌華)、ASRock Rack (永擎)、Inventec (英業達)、NexCOBOT (新漢)、Onyx (醫揚)、YUAN (元太) 等多家台灣廠商在內的設備製造商生態系，也將提供一系列基於 IGX Thor 的邊緣伺服器、客製化載板、設計服務、攝影機、感測器以及 AI 與系統軟體，加速解決方案的開發。
同步擴展 Omniverse Blueprint，加速工廠數位孿生與機器人發展
在 GTC DC 的另一場發表中，NVIDIA 也宣布擴展其 "Mega" NVIDIA Omniverse Blueprint，納入用於設計與模擬工廠級數位孿生的技術。
• 西門子成為首家支援此藍圖的數位孿生軟體開發商 (Siemens Xcelerator 平台)。
• FANUC 與 Foxconn Fii (鴻佰) 成為首批支援其機器人 OpenUSD 數位孿生模型的製造商。黃仁勳展示了鴻海利用 Omniverse 設計其位於德州休士頓的 NVIDIA AI 伺服器製造廠。
• Belden、Caterpillar、Lucid Motors、Toyota、TSMC、Wistron 等美國製造業領導者，正利用 Omniverse 打造工廠數位孿生，加速 AI 驅動的製造流程。
• Agility Robotics、Amazon Robotics、Figure、Skild AI 等機器人公司，正利用 NVIDIA 的三電腦架構 (包含 Jetson AGX Thor、IGX Thor 等) 打造協作機器人。
上市資訊
NVIDIA IGX Thor 平台將提供兩種生產就緒系統：NVIDIA IGX T5000 模組與 NVIDIA IGX T7000 開發板套件。生產系統與開發套件預計將於 12 月開始供貨。
