NVIDIA在稍早於華盛頓特區舉行的GTC大會上，正式發表開放系統架構NVIDIA NVQLink，將GPU運算效能與量子處理器 (Quantum Processors, QPU) 緊密耦合，藉此打造加速量子超級電腦 (accelerated quantum supercomputers)。

NVIDIA推NVQLink開放架構，串連GPU與量子處理器、攜手多家業者打造混合超級電腦

NVIDIA強調，此架構的開發，獲得包含美國能源部 (DOE) 轄下布魯克黑文、費米、勞倫斯柏克萊、洛斯阿拉莫斯、橡樹嶺等9個國家級超級運算中心的指導與合作，目標加速下一代量子運算的發展。而NVQLink採開放策略，目前已經支援17家QPU製造商與5家控制器製造商。

解決量子位元控制難題：NVQLink提供關鍵互連

量子運算的基礎單位「量子位元」 (qubit) 極其脆弱，並且容易出錯 (error-prone)，必需透過複雜校準、量子誤差修正 (quantum error correction) 與其他控制演算法才能正確運作。而這些控制演算法必須透過極低延遲、高吞吐量的連接，與傳統超級電腦 (GPU) 進行即時通訊，才能有效抑制量子位元的錯誤，並且實現有意義的量子應用。

NVIDIA指出，NVQLink正是為提供此關鍵互連 (interconnect) 而生，為未來跨行業的變革性應用創造所需的運算環境。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「在不久的將來，每一台NVIDIA GPU科學超級電腦都將採混合式設計，並且與量子處理器緊密耦合。NVQLink如同連接量子與古典超級電腦的『羅塞塔石碑』 (Rosetta Stone)，將它們結合成一個單一、連貫的系統，標誌著量子-GPU運算時代的開端。」

NVIDIA推NVQLink開放架構，串連GPU與量子處理器、攜手多家業者打造混合超級電腦

美國能源部主導，強化國家量子運算領導地位

美國能源部部長Chris Wright也對此合作表示肯定：「維持美國在高效能運算領域的領導地位，需要我們建立通往下一代運算的橋樑：加速量子超級運算。而NVIDIA NVQLink提供了關鍵技術，將世界級的GPU超級電腦與新興的量子處理器結合起來。」

NVQLink提供了一個統一、統包 (turnkey) 的解決方案，將能克服量子研究人員在擴展硬體時所面臨的關鍵整合挑戰，支援多種不同的量子處理器與控制硬體系統。

NVIDIA推NVQLink開放架構，串連GPU與量子處理器、攜手多家業者打造混合超級電腦

CUDA-Q平台整合，簡化混合應用開發

研究人員與開發者將能透過NVIDIA CUDA-Q軟體平台取用NVQLink。CUDA-Q允許開發者創建與測試能無縫調用CPU、GPU 及量子處理器的應用程式，為未來的混合量子-古典超級電腦做好準備。

參與NVQLink生態系的合作夥伴陣容龐大，除了前述的9個美國國家實驗室外，量子硬體製造商包含Alice & Bob、Atom Computing、IonQ、IQM Quantum Computers、Pasqal、Quantinuum、Rigetti等17家；量子控制系統製造商則包含Keysight Technologies、Quantum Machines、Zurich Instruments等5家。

