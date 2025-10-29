NVIDIA＋Palantir 黃仁勳揮軍美國防？
財經中心／廖珪如報導
台灣時間29日清晨，NVIDIA（NVDA.US）執行長黃仁勳在GTC華盛頓Keynote上宣布 與軟體商如 Palantir（PLTR.US）、CrowdStrike（CR WD.US）、ServiceNow（NOW.US）等合作，於 NVIDIA GTC 大會發佈Al 工廠設計，幫助企業及政府快速部署 Al 平台及 Agent AI。
其中，NVIDIA 與 Palantir 合作中，將以Palantir 最具競爭力核心的 Ontology 為基礎架構，並與 NVIDIA 的 CUDA-X、Al Enterprise 平台及 Nemotro 運算推論結合，於 Palantir AIP 平台上運行，使企業及政府得以快速導入運用AI。合作案以零售商 Lowe's優先導入，在全球供應鏈建立數位攣生。
合作案有望提升 Palantir 商業應用領域滲透率：中信投顧認為，兩大 AI基礎建設及AI 軟體領導商的合作，表明企業及政府AI應用落地趨勢自資料分析進入 Agent Al 的自主決策作業層架構。
而 Palantir 目前政府業務營收占比約55%，主要提供反恐情資、犯罪偵防、國安決策工具（Gotham），應用於美國國防部、CIA、FBI、北約等機構，其深耕政府領域布局多年，形成與同業的競爭壁壘，對於 NVIDIA 而言，其能透過硬軟體整合，強化其於 AI平台系統地位，並切入政府及國防領域。而 Palantir 則得以透由 NVIDIA 之Al 基礎建設輔以其獨特之 Ontology 技術，強化結構化及非結構化之模型層效率，應用於Palantir AIP平台（AI平台），而目前Palantir商業業務營收占比約45%，亦有望擴大其企業應用領域。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
盤前／AI伺服器燒燙燙 散熱5雄受看好！
熱門股／籌碼不墜 記憶體5強出列
個股／台廠特化之王 目標價再調高
一文看懂誰支持、誰反對馬斯克1兆美元薪酬方案！
據《商業內幕》周三 (29 日) 報導，圍繞伊隆馬斯克 1 兆美元薪酬方案的爭論愈演愈烈。隨著投票日期將近，特斯拉董事長周一警告若股東不通過，馬斯克可能離開公司，對公司估值、願景造成巨大傷害。鉅亨網 ・ 8 小時前
景氣遭關稅拖累！加拿大央行降息1碼 暗示放緩寬鬆步調
加拿大央行 (BoC) 周三 (29 日) 連續第二次降息，將基準利率調降 1 碼 (25 個基點) 至 2.25%，為 2022 年 7 月以來最低水準。央行表示，本次降息旨在協助經濟因應美國關稅的負面衝擊，但同時示警政策空間有限，暗示降息循環恐將鉅亨網 ・ 9 小時前
蔣萬安搞定輝達「黃袍加身」？蔡正元：若出1事不能原諒
台北市長蔣萬安29日在市議會宣布，輝達明確表示將把海外總部設立在台北市的北士科T17、18，並希望北市府與新光人壽盡速完成後續解約程序。前立委蔡正元直言，唯一能打敗蔣萬安的是黃仁勳，其他沒有人能挑戰，2026可高枕無憂。如果輝達搞砸了，台北市民不能原諒蔣萬安。中時新聞網 ・ 9 小時前
聯準會利率決策前 歐股收盤互有漲跌
（中央社倫敦29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）即將公布最新利率決策，市場普遍預期聯準會將降息1碼，並且觀望歐洲中央銀行（ECB）本週利率決策，歐洲主要股市今天收盤互有漲跌。中央社 ・ 8 小時前
中華電信攜手高通支持教育部AI輔助作文教學計畫助力智慧教育
(記者謝政儒綜合報導)中華電信與美國高通公司(Qualcomm Incorporated)共同宣布，為響應教育部推動AI科技融入教育創新應用，共同推動「Write AI高中作文評閱輔助系統」單機版於A...自立晚報 ・ 8 小時前
首爾終於能鬆口氣！美韓完成關稅談判，調降汽車稅率至15%、半導體「比照台灣」
美國總統川普（Donald Trump）與南韓總統李在明（Lee Jae Myung）29日在慶州（Gyeongju）舉行會談。雙方對等關稅和汽車關稅達成協議，總統府政策室長金容範（Kim Yong-beom）稍早做出正式宣告，華府同意、對韓國產汽車及零件的關稅將從25%下調至15%，消息曝光後，現代汽車（Hyundai Motor）與起亞（KIA）股價，隨......風傳媒 ・ 9 小時前
輝達總部落腳T17、T18 周邊房市吃定心丸
【記者柯安聰台北報導】29日下午台北市長蔣萬安於議會中宣布，輝達確定落腳北士科T17、T18基地，後續將與新壽商討解約事宜，並進行都市計畫變更等事務，讓紛紛擾擾長達約半年的輝達總部覓地案拍板落定。...自立晚報 ・ 7 小時前
輝達想讓你知道 GTC DC 十看點
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳稍早於NVIDIA GTC Washington DC大會上發表主題演講，勾勒出美國 AI 世紀的藍圖。從大規模 GPU 部署、量子運算突破，到安全的政府 AI 工廠、機器人技術與自動化移動，每項發布都正構築美國的 AI 核心基礎。本次大會上發布最新消息包括：輝達以物理AI與數位孿生推動再次工業化、NVIDIA 與美國製造業與機器人技術領導者，利用物理 AI 推動美國再工業化。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
聯準會再降息1碼 未來政策走向受矚
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天在政策會議上宣布再次降息1碼，為今年以來第2次降息。中央社 ・ 7 小時前
操盤心法－美股創高表態 台股行情不設高點
總經與市場分析：近期利多不斷，資金面美國降息循環啟動，接下來在10月30日、12月10日有望各降息一碼，市場資金持續寬鬆。中美關稅談判也露出曙光，中美在吉隆坡表示已經達成初步共識，包含中國暫緩對稀土出口管制、美國暫時不增加關稅，市場更是期待對中國AI禁令適度的鬆綁。工商時報 ・ 5 小時前
輝達市值衝上5兆美元！分析師：別急著下車！AI列車還沒停
人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達 (Nvidia) 周三 (29 日) 正式成為全球首家市值跨越 5 兆美元的上市公司，延續自 2022 年 AI 浪潮以來的驚人漲勢。市場普遍認為，輝達已從單純的圖形處理器 (GPU) 晶片供應商，躍升為推動全球 AI鉅亨網 ・ 11 小時前
黃仁勳反駁AI泡沫論 台股站上28K
輝達黃仁勳GTC「開金口」，台積電29日股價創新高，市值突破39兆元，加上鴻海等權值股跟進表態，推升加權指數盤中大漲446點至28,395點，收盤漲幅收斂，仍大漲345點收28,294點，盤中、收盤點數同創新高站上28K，市櫃合計市值達98.65兆元，叩關百兆元新里程碑。工商時報 ・ 5 小時前
美韓貿易協定拍板 汽車關稅比照日本
從7月討論至今的韓美貿易協定29日終於敲定，在韓國對美投資3500億美元項目中，韓國將以現金方式投資2000億美元，另1500億美元用於造船合作。此外，美對韓國汽車徵收關稅由25％下調到15％，與對手日本相同；韓國醫藥品也將得到最惠國待遇。至於半導體關稅，韓國不會被徵收比對手台灣還不利的關稅水準。中時新聞網 ・ 5 小時前
蔣萬安:輝達海外總部確定落腳北士科T17、18
(記者謝錦慧台北報導)爭議多時的輝達在台灣設立海外總部的地點。台北市長蔣萬安29日在台北市議會宣布，輝達明確表示將把海外總部設立在台北市的北士科T17、18，並希望北市府與新光人壽盡速完成後續解約程序...自立晚報 ・ 5 小時前
輝達銷售額5000億鎂 台股豪賺的他！
輝達（Nvidia, NVDA.O）執行長黃仁勳週二在華盛頓舉行的 GTC 科技大會上駁斥外界對人工智慧（AI）產業過熱的擔憂，表示公司新一代晶片平台將在未來數季帶來高達 5,000 億美元的營收，顯示全球對 AI 算力的需求遠超市場預期。根據永豐投顧研究報告，輝達預期至 2026 年底，Blackwell 與早期 Rubin 架構的累積銷售額將達 5,000 億美元，是前一代 Hopper 晶片整個生命週期銷售的五倍。Rubin 架構全面採用液冷設計與無纜線（cableless）系統，並在 Vera Rubin 托盤中加入 CPX 處理器以支援大型語言模型的預處理任務，Bluefield 4 DPU 則用於優化 KV 快取，加速資料檢索與降低延遲。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
開箱輝達展區！秀無人車技術 光達360度穿透環景
輝達 GTC大會黃仁勳專題演講上，提到輝達要加入無人車市場，還有未來的機器人工廠趨勢，今天在輝達展區都有展出，現場狀況連線給人在美國華盛頓的特派記者徐紹芸。鏡新聞 ・ 10 小時前
輝達總部確定落腳北士科T17、T18！「華固創匯園區」打造LEED及WELL雙黃金級認證頂辦
全球AI巨頭輝達NVIDIA總部今（29）日由台北市長蔣萬安拍板宣布，確定落腳北士科T17、T18！為市場注入一針強心劑，看好北士科可望成為下一個科技及生技產業新聚落，華固建設首度拉高規格，打造同時擁有LEED國際綠建築黃金級、WELL健康建築黃金級的雙認證頂級辦公園區，為華固創辦36年以來規模最大的商辦園區，磁吸不少隱形冠軍進駐。中時財經即時 ・ 10 小時前
輝達權利金估50億 新壽：檢據成本解約
台北市長蔣萬安29日宣布，輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，將啟動各項行政程序；對於與新壽最新解約進度與金額，新光人壽董事長魏寶生表示，將檢據成本費用洽談解約，最終金額將由台北市政府核定。市場人士則分析，輝達目前最關心的應是取得與興建成本及未來都審、申請建照等行政流程。中時新聞網 ・ 5 小時前
輝達攜美打造7座AI超級電腦
本報綜合外電報導 ＡＩ晶片大廠輝達當地時間二十八日在華府舉行ＧＴＣ技術大會。執行長黃…中華日報 ・ 11 小時前
落腳北士科 黃仁勳強調台灣對輝達重要
輝達總部用地終於敲定。台北市長蔣萬安29日宣布，與輝達視訊會議後，確定總部落腳北士科T17、18，市府11月底前與新光人壽解約後，將進行都市計畫變更等行政程序，可望明年中與輝達簽約。輝達執行長黃仁勳昨日在華府表示，台灣擁有大量員工，現有辦公室已不敷使用，必須選址興建新大樓。中時新聞網 ・ 5 小時前