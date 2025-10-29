NVIDIA＋Palantir 黃仁勳揮軍美國防？

財經中心／廖珪如報導

輝達執行長黃仁勳宣布攜手數據界軍火商Palantir。（圖／翻攝Nvidia官方YT）

台灣時間29日清晨，NVIDIA（NVDA.US）執行長黃仁勳在GTC華盛頓Keynote上宣布 與軟體商如 Palantir（PLTR.US）、CrowdStrike（CR WD.US）、ServiceNow（NOW.US）等合作，於 NVIDIA GTC 大會發佈Al 工廠設計，幫助企業及政府快速部署 Al 平台及 Agent AI。

其中，NVIDIA 與 Palantir 合作中，將以Palantir 最具競爭力核心的 Ontology 為基礎架構，並與 NVIDIA 的 CUDA-X、Al Enterprise 平台及 Nemotro 運算推論結合，於 Palantir AIP 平台上運行，使企業及政府得以快速導入運用AI。合作案以零售商 Lowe's優先導入，在全球供應鏈建立數位攣生。

廣告 廣告

合作案有望提升 Palantir 商業應用領域滲透率：中信投顧認為，兩大 AI基礎建設及AI 軟體領導商的合作，表明企業及政府AI應用落地趨勢自資料分析進入 Agent Al 的自主決策作業層架構。

而 Palantir 目前政府業務營收占比約55%，主要提供反恐情資、犯罪偵防、國安決策工具（Gotham），應用於美國國防部、CIA、FBI、北約等機構，其深耕政府領域布局多年，形成與同業的競爭壁壘，對於 NVIDIA 而言，其能透過硬軟體整合，強化其於 AI平台系統地位，並切入政府及國防領域。而 Palantir 則得以透由 NVIDIA 之Al 基礎建設輔以其獨特之 Ontology 技術，強化結構化及非結構化之模型層效率，應用於Palantir AIP平台（AI平台），而目前Palantir商業業務營收占比約45%，亦有望擴大其企業應用領域。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

盤前／AI伺服器燒燙燙 散熱5雄受看好！

熱門股／籌碼不墜 記憶體5強出列

個股／台廠特化之王 目標價再調高

