NVIDIA攜手美國家實驗室、企業共建AI基礎設施，推動AI工業革命

NVIDIA宣布將與美國能源部 (DOE) 轄下的國家實驗室，以及多家美國企業展開廣泛合作，共同建構美國的AI基礎設施。NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳將此形容為「AI工業革命的黎明」，並且稱其為美國「這一代的阿波羅時刻」。

黃仁勳強調：「下一波發明、發現與進步，將取決於我們國家擴展AI基礎設施的能力，我們正共同打造有史以來最先進的AI基礎設施。」

加速國家實驗室科學研究：7套新系統導入阿貢國家實驗室與洛斯阿拉莫斯國家實驗室

NVIDIA將為美國能源部旗下的阿貢國家實驗室 (Argonne National Laboratory) 與洛斯阿拉莫斯國家實驗室 (Los Alamos National Laboratory, LANL) 提供AI基礎設施，加速7套全新系統的佈署：

Solstice (阿貢國家實驗室)：

• 與甲骨文及美國能源部合作打造，將成為美國能源部最大的AI科學研究超級電腦。

• 搭載破紀錄的10萬顆NVIDIA Blackwell GPU。

Equinox (阿貢國家實驗室)：

• 搭載1萬組NVIDIA Blackwell GPU，預計2026年上線。

• Solstice與Equinox將透過NVIDIA網路技術互連，提供總計2200 Exaflops規模的AI算力效能。

Tara, Minerva, Janus (阿貢國家實驗室)：

三套基於NVIDIA的系統，將擴大全國研究人員對 AI 驅動運算資源的取用。

Mission & Vision (洛斯阿拉莫斯國家實驗室)：

• 由HPE建置，將採用NVIDIA Vera Rubin平台與Quantum-X800 InfiniBand網路架構。

• Mission為美國核安局 (NNSA)的第五代先進技術系統 (ATS5)，用於機密應用，預計2027年底營運。

• Vision則基於洛斯阿拉莫斯國家實驗室現有的Venado超級電腦，用於非機密研究。

NVIDIA AI Factory研究中心與Omniverse DSX Gigawatt級藍圖

NVIDIA同步宣布，將在維吉尼亞州的Digital Realty資料中心內，建立一個AI Factory研究中心。

硬體：採用NVIDIA Vera Rubin運算平台。

目標：加速生成式AI、科學運算與先進製造的突破，並且作為數位孿生 (digital twins) 與大規模模擬研究的基礎。

Omniverse DSX藍圖：

此中心將為NVIDIA Omniverse DSX奠定基礎，其中採用NVIDIA Omniverse函式庫，用於規劃多代、Gigawatt (GW)等級AI Factory建設的藍圖，目標是整合虛擬與實體系統，建立可持續優化效能、能效與永續性的智慧設施模型。

NVIDIA正與多家合作夥伴共同開發Omniverse DSX，包含：

工程與建築夥伴：Bechtel、Jacobs (整合數位孿生至設計)

電力、冷卻與能源夥伴：Eaton、GE Vernova、Hitachi、Mitsubishi Electric、Schneider Electric、Siemens、Tesla、Trane、Vertiv (建立與電網互動模型、液冷系統等)

軟體與代理式AI夥伴：Cadence、Emerald AI、Phaidra、PTC、Siemens、Switch (建構數位孿生方案、AI Agent 優化電力負載等)

擴大美國AI基礎設施投資：系統廠、雲端商、模型建構者響應

多家美國領先企業也宣布擴大對NVIDIA AI基礎設施的投資：

系統製造商：

Cisco、Dell Technologies、HPE、Supermicro將整合NVIDIA GPU與AI軟體，推出包含NVIDIA AI Factory for Government參考設計在內的全堆疊系統。

Cisco更將推出採用 NVIDIA Spectrum-X 乙太網路交換器晶片的 Nexus N9100 交換器系列，並提供基於此交換器的 NVIDIA Cloud Partner 相容 AI Factory 參考架構。

雲端供應商與模型建構者：

Akamai：推出 Akamai Inference Cloud 分散式平台，採用 NVIDIA RTX PRO 伺服器。

CoreWeave：成立 CoreWeave Federal，專注提供符合 FedRAMP 規範的 NVIDIA GPU AI 雲端服務給美國政府。

Global AI (NCP)：採購 128 組 NVIDIA GB300 NVL72 機架 (逾 9000 GPU)，將成紐約最大 GB300 NVL72 部署。

Google Cloud：提供 A4X Max (GB300 NVL72)、G4 (RTX PRO 6000 Blackwell) VM，並將 Blackwell 平台導入 Google Distributed Cloud。

Lambda：在密蘇里州堪薩斯城建立新的 100+ MW AI Factory，初期將部署逾 1 萬顆 NVIDIA GB300 NVL72 GPU。

微軟：在 Azure 上提供 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU，近期宣布為 OpenAI 部署大規模 GB300 NVL72 叢集，並將新增 Azure Local 對 RTX GPU 的支援。

甲骨文：近期推出 OCI Zettascale10，採用 NVIDIA AI 基礎設施。

Together AI：與 5C 合作，在馬里蘭州已營運 B200 AI Factory，即將於田納西州啟用 GB200/GB300 新廠。

• xAI：正在田納西州曼非斯建設其龐大的 Colossus 2 資料中心，將容納超過 50 萬顆 NVIDIA GPU。

企業AI Factory：

Lilly (禮來藥廠)： 建立製藥業最強 AI Factory，採用搭載 DGX B300 的 NVIDIA DGX SuperPOD、Spectrum-X 網路與 Mission Control 軟體，開發大規模生醫基礎模型。

Mayo Clinic (梅約診所)： 建立由搭載 DGX B200 的 DGX SuperPOD 與 Mission Control 驅動的 AI Factory，利用其龐大病歷與病理影像資料庫，推進醫學研究、數位病理學與個人化醫療。

