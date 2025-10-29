NVIDIA攜手美國家實驗室、企業共建AI基礎設施，推動AI工業革命
NVIDIA宣布將與美國能源部 (DOE) 轄下的國家實驗室，以及多家美國企業展開廣泛合作，共同建構美國的AI基礎設施。NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳將此形容為「AI工業革命的黎明」，並且稱其為美國「這一代的阿波羅時刻」。
黃仁勳強調：「下一波發明、發現與進步，將取決於我們國家擴展AI基礎設施的能力，我們正共同打造有史以來最先進的AI基礎設施。」
加速國家實驗室科學研究：7套新系統導入阿貢國家實驗室與洛斯阿拉莫斯國家實驗室
NVIDIA將為美國能源部旗下的阿貢國家實驗室 (Argonne National Laboratory) 與洛斯阿拉莫斯國家實驗室 (Los Alamos National Laboratory, LANL) 提供AI基礎設施，加速7套全新系統的佈署：
Solstice (阿貢國家實驗室)：
• 與甲骨文及美國能源部合作打造，將成為美國能源部最大的AI科學研究超級電腦。
• 搭載破紀錄的10萬顆NVIDIA Blackwell GPU。
Equinox (阿貢國家實驗室)：
• 搭載1萬組NVIDIA Blackwell GPU，預計2026年上線。
• Solstice與Equinox將透過NVIDIA網路技術互連，提供總計2200 Exaflops規模的AI算力效能。
Tara, Minerva, Janus (阿貢國家實驗室)：
三套基於NVIDIA的系統，將擴大全國研究人員對 AI 驅動運算資源的取用。
Mission & Vision (洛斯阿拉莫斯國家實驗室)：
• 由HPE建置，將採用NVIDIA Vera Rubin平台與Quantum-X800 InfiniBand網路架構。
• Mission為美國核安局 (NNSA)的第五代先進技術系統 (ATS5)，用於機密應用，預計2027年底營運。
• Vision則基於洛斯阿拉莫斯國家實驗室現有的Venado超級電腦，用於非機密研究。
NVIDIA AI Factory研究中心與Omniverse DSX Gigawatt級藍圖
NVIDIA同步宣布，將在維吉尼亞州的Digital Realty資料中心內，建立一個AI Factory研究中心。
• 硬體：採用NVIDIA Vera Rubin運算平台。
• 目標：加速生成式AI、科學運算與先進製造的突破，並且作為數位孿生 (digital twins) 與大規模模擬研究的基礎。
Omniverse DSX藍圖：
此中心將為NVIDIA Omniverse DSX奠定基礎，其中採用NVIDIA Omniverse函式庫，用於規劃多代、Gigawatt (GW)等級AI Factory建設的藍圖，目標是整合虛擬與實體系統，建立可持續優化效能、能效與永續性的智慧設施模型。
NVIDIA正與多家合作夥伴共同開發Omniverse DSX，包含：
• 工程與建築夥伴：Bechtel、Jacobs (整合數位孿生至設計)
• 電力、冷卻與能源夥伴：Eaton、GE Vernova、Hitachi、Mitsubishi Electric、Schneider Electric、Siemens、Tesla、Trane、Vertiv (建立與電網互動模型、液冷系統等)
• 軟體與代理式AI夥伴：Cadence、Emerald AI、Phaidra、PTC、Siemens、Switch (建構數位孿生方案、AI Agent 優化電力負載等)
擴大美國AI基礎設施投資：系統廠、雲端商、模型建構者響應
多家美國領先企業也宣布擴大對NVIDIA AI基礎設施的投資：
系統製造商：
Cisco、Dell Technologies、HPE、Supermicro將整合NVIDIA GPU與AI軟體，推出包含NVIDIA AI Factory for Government參考設計在內的全堆疊系統。
Cisco更將推出採用 NVIDIA Spectrum-X 乙太網路交換器晶片的 Nexus N9100 交換器系列，並提供基於此交換器的 NVIDIA Cloud Partner 相容 AI Factory 參考架構。
雲端供應商與模型建構者：
• Akamai：推出 Akamai Inference Cloud 分散式平台，採用 NVIDIA RTX PRO 伺服器。
• CoreWeave：成立 CoreWeave Federal，專注提供符合 FedRAMP 規範的 NVIDIA GPU AI 雲端服務給美國政府。
• Global AI (NCP)：採購 128 組 NVIDIA GB300 NVL72 機架 (逾 9000 GPU)，將成紐約最大 GB300 NVL72 部署。
• Google Cloud：提供 A4X Max (GB300 NVL72)、G4 (RTX PRO 6000 Blackwell) VM，並將 Blackwell 平台導入 Google Distributed Cloud。
• Lambda：在密蘇里州堪薩斯城建立新的 100+ MW AI Factory，初期將部署逾 1 萬顆 NVIDIA GB300 NVL72 GPU。
• 微軟：在 Azure 上提供 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU，近期宣布為 OpenAI 部署大規模 GB300 NVL72 叢集，並將新增 Azure Local 對 RTX GPU 的支援。
• 甲骨文：近期推出 OCI Zettascale10，採用 NVIDIA AI 基礎設施。
• Together AI：與 5C 合作，在馬里蘭州已營運 B200 AI Factory，即將於田納西州啟用 GB200/GB300 新廠。
• xAI：正在田納西州曼非斯建設其龐大的 Colossus 2 資料中心，將容納超過 50 萬顆 NVIDIA GPU。
企業AI Factory：
• Lilly (禮來藥廠)： 建立製藥業最強 AI Factory，採用搭載 DGX B300 的 NVIDIA DGX SuperPOD、Spectrum-X 網路與 Mission Control 軟體，開發大規模生醫基礎模型。
• Mayo Clinic (梅約診所)： 建立由搭載 DGX B200 的 DGX SuperPOD 與 Mission Control 驅動的 AI Factory，利用其龐大病歷與病理影像資料庫，推進醫學研究、數位病理學與個人化醫療。
更多Mashdigi.com報導：
Razer Raiju V3 Pro專業控制手把登台，導入TMR可調搖桿、HyperTriggers扳機鍵設計
小米智慧淨水器N800G首度登台，搭POCO C85新機搶攻雙11檔期
其他人也在看
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 7 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 12 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 10 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 9 小時前
臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相
許多牙醫診所都需要預約，因此若臨時牙痛就醫，往往無法立即看診，只能忍耐，造成不少人的困擾。一名網友表示，自己因牙痛想就醫，打了近10間診所卻都要等上一個月，忍不住好奇詢問：「台灣牙醫診所明明很多，為何還這麼忙碌？」貼文曝光後，引來不少牙助留言說明，並非診所不接患者，而是真的看不完，因為台灣人普遍缺乏牙齒照護概念，甚至基本清潔都做不好，才會出現突發牙齒問題。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 12 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 18 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 11 小時前
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
世界大賽／又是他不會拆彈 大谷翔平退場留人全得分！失分創季後賽新高
世界大賽G4大谷翔平迎來今年季後賽第3次登板，7局上大谷被連續敲出2支安打後留下得點圈危機退場，不料隨後登板的2位牛棚都沒有守住，把大谷壘上2分都丟光，還讓道奇直接陷入1：6落後，大谷此役用93球貢獻6局挨6安、投1保送、失4分、飆6K。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
王子認了道歉！和粿粿「超過了朋友間應有的界線」
范姜彥豐今(29日)爆出和粿粿離婚原因，是因為粿粿婚內出軌、劈腿王子，而稍早王子邱勝翊也發文道歉，表示自己「超過了朋友間應有的界線」。造咖 ・ 11 小時前