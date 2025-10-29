NVIDIA宣布將與美國能源部 (DOE) 轄下的國家實驗室，以及多家美國企業展開廣泛合作，共同建構美國的AI基礎設施。NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳將此形容為「AI工業革命的黎明」，並且稱其為美國「這一代的阿波羅時刻」。

NVIDIA攜手美國家實驗室、企業共建AI基礎設施，推動AI工業革命

黃仁勳強調：「下一波發明、發現與進步，將取決於我們國家擴展AI基礎設施的能力，我們正共同打造有史以來最先進的AI基礎設施。」

加速國家實驗室科學研究：7套新系統導入阿貢國家實驗室與洛斯阿拉莫斯國家實驗室

NVIDIA將為美國能源部旗下的阿貢國家實驗室 (Argonne National Laboratory) 與洛斯阿拉莫斯國家實驗室 (Los Alamos National Laboratory, LANL) 提供AI基礎設施，加速7套全新系統的佈署：

NVIDIA攜手美國家實驗室、企業共建AI基礎設施，推動AI工業革命

Solstice (阿貢國家實驗室)：

• 與甲骨文及美國能源部合作打造，將成為美國能源部最大的AI科學研究超級電腦。

• 搭載破紀錄的10萬顆NVIDIA Blackwell GPU。

Equinox (阿貢國家實驗室)：

• 搭載1萬組NVIDIA Blackwell GPU，預計2026年上線。

• Solstice與Equinox將透過NVIDIA網路技術互連，提供總計2200 Exaflops規模的AI算力效能。

Tara, Minerva, Janus (阿貢國家實驗室)：

三套基於NVIDIA的系統，將擴大全國研究人員對 AI 驅動運算資源的取用。

Mission & Vision (洛斯阿拉莫斯國家實驗室)：

• 由HPE建置，將採用NVIDIA Vera Rubin平台與Quantum-X800 InfiniBand網路架構。

• Mission為美國核安局 (NNSA)的第五代先進技術系統 (ATS5)，用於機密應用，預計2027年底營運。

• Vision則基於洛斯阿拉莫斯國家實驗室現有的Venado超級電腦，用於非機密研究。

NVIDIA AI Factory研究中心與Omniverse DSX Gigawatt級藍圖

NVIDIA同步宣布，將在維吉尼亞州的Digital Realty資料中心內，建立一個AI Factory研究中心。

• 硬體：採用NVIDIA Vera Rubin運算平台。

• 目標：加速生成式AI、科學運算與先進製造的突破，並且作為數位孿生 (digital twins) 與大規模模擬研究的基礎。

Omniverse DSX藍圖：

此中心將為NVIDIA Omniverse DSX奠定基礎，其中採用NVIDIA Omniverse函式庫，用於規劃多代、Gigawatt (GW)等級AI Factory建設的藍圖，目標是整合虛擬與實體系統，建立可持續優化效能、能效與永續性的智慧設施模型。

NVIDIA正與多家合作夥伴共同開發Omniverse DSX，包含：

• 工程與建築夥伴：Bechtel、Jacobs (整合數位孿生至設計)

NVIDIA攜手美國家實驗室、企業共建AI基礎設施，推動AI工業革命

• 電力、冷卻與能源夥伴：Eaton、GE Vernova、Hitachi、Mitsubishi Electric、Schneider Electric、Siemens、Tesla、Trane、Vertiv (建立與電網互動模型、液冷系統等)

• 軟體與代理式AI夥伴：Cadence、Emerald AI、Phaidra、PTC、Siemens、Switch (建構數位孿生方案、AI Agent 優化電力負載等)

NVIDIA攜手美國家實驗室、企業共建AI基礎設施，推動AI工業革命

擴大美國AI基礎設施投資：系統廠、雲端商、模型建構者響應

多家美國領先企業也宣布擴大對NVIDIA AI基礎設施的投資：

系統製造商：

Cisco、Dell Technologies、HPE、Supermicro將整合NVIDIA GPU與AI軟體，推出包含NVIDIA AI Factory for Government參考設計在內的全堆疊系統。

Cisco更將推出採用 NVIDIA Spectrum-X 乙太網路交換器晶片的 Nexus N9100 交換器系列，並提供基於此交換器的 NVIDIA Cloud Partner 相容 AI Factory 參考架構。

雲端供應商與模型建構者：

• Akamai：推出 Akamai Inference Cloud 分散式平台，採用 NVIDIA RTX PRO 伺服器。

• CoreWeave：成立 CoreWeave Federal，專注提供符合 FedRAMP 規範的 NVIDIA GPU AI 雲端服務給美國政府。

• Global AI (NCP)：採購 128 組 NVIDIA GB300 NVL72 機架 (逾 9000 GPU)，將成紐約最大 GB300 NVL72 部署。

• Google Cloud：提供 A4X Max (GB300 NVL72)、G4 (RTX PRO 6000 Blackwell) VM，並將 Blackwell 平台導入 Google Distributed Cloud。

• Lambda：在密蘇里州堪薩斯城建立新的 100+ MW AI Factory，初期將部署逾 1 萬顆 NVIDIA GB300 NVL72 GPU。

• 微軟：在 Azure 上提供 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU，近期宣布為 OpenAI 部署大規模 GB300 NVL72 叢集，並將新增 Azure Local 對 RTX GPU 的支援。

• 甲骨文：近期推出 OCI Zettascale10，採用 NVIDIA AI 基礎設施。

• Together AI：與 5C 合作，在馬里蘭州已營運 B200 AI Factory，即將於田納西州啟用 GB200/GB300 新廠。

• xAI：正在田納西州曼非斯建設其龐大的 Colossus 2 資料中心，將容納超過 50 萬顆 NVIDIA GPU。

企業AI Factory：

• Lilly (禮來藥廠)： 建立製藥業最強 AI Factory，採用搭載 DGX B300 的 NVIDIA DGX SuperPOD、Spectrum-X 網路與 Mission Control 軟體，開發大規模生醫基礎模型。

• Mayo Clinic (梅約診所)： 建立由搭載 DGX B200 的 DGX SuperPOD 與 Mission Control 驅動的 AI Factory，利用其龐大病歷與病理影像資料庫，推進醫學研究、數位病理學與個人化醫療。

