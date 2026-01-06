在今年的CES 2026上，NVIDIA再次展現其在自動駕駛領域的技術力，宣布推出名為「Alpamayo」的一系列開源AI模型與模擬工具，將解決自駕車開發中最棘手的「長尾」 (Long tail)難題。此外，NVIDIA也確認其全端自駕軟體DRIVE AV將於今年稍晚正式搭載於Mercedes-Benz (賓士)全新CLA車款上路，並且進一步擴大DRIVE Hyperion生態系，攜手多家一線供應商加速Level 4自駕技術的落地。

NVIDIA發表Alpamayo開源模型加速自駕車「推論」能力，DRIVE AV軟體首發用於賓士全新CLA車款

「Alpamayo」：讓自駕車學會「像人一樣思考」

NVIDIA這次推出的「Alpamayo」開源模型家族，核心目的在於解決自駕系統面對罕見或複雜場景 (即長尾效應)時的應對能力。透過賦予車輛感知、推論，並且做出類人判斷能力，藉此大幅提升安全性。

Alpamayo主要包含三大關鍵組件：

• Alpamayo 1模型：這是業界首款開源的推論式視覺語言動作 (VLA) 模型，其具備100億組參數架構，能根據影像輸入生成駕駛路徑，並且同時產出「推論軌跡」 (Reasoning traces)，解釋做出該駕駛決策背後的邏輯。

• AlpaSim模擬器：一套完全開源的高保真模擬框架，支援真實的感測器建模與可配置的交通動態，讓開發者能快速驗證模型。

• Physical AI開放數據集：包含超過1700小時的大規模駕駛數據，涵蓋多樣化的地理環境與路況，用於訓練模型的推論能力。

目前包括Jaguar Land Rover、Lucid、Uber，以及學術研究機構Berkeley DeepDrive等，都已經計畫利用Alpamayo推進其Level 4等級自駕車發展藍圖。

DRIVE AV軟體首發：賓士新款CLA率先搭載

在量產車應用方面，NVIDIA宣布其DRIVE AV軟體將於今年在美國道路上正式登場，首發車款為全新的Mercedes-Benz CLA車款。

這套軟體將提供強化的Level 2點對點駕駛輔助功能，包括複雜環境下的城市導航、主動防撞以及自動停車。其系統採用「雙堆疊」 (Dual-Stack)架構，由一個負責核心駕駛的端到端AI堆疊，搭配另一個基於NVIDIA Halos安全系統的傳統安全堆疊組成，透過並行運作確保系統的冗餘與安全性 。

DRIVE Hyperion生態系擴張：劍指Level 4級別自動駕駛

針對更高階的自動駕駛需求，NVIDIA宣布擴大DRIVE Hyperion全球生態系。新加入的合作夥伴包括Sony、Bosch、Hesai (禾賽)、Magna與ZF Group等感測器與一線廠商。

DRIVE Hyperion平台由兩顆基於Blackwell架構的DRIVE AGX Thor系統單晶片 (SoC) 驅動，能提供超過2000 TFLOPS (FP4) 的即時運算效能。所有佈署均以 NVIDIA Halos為基礎，這是一個全面的安全與網路安全框架，確保自駕系統經過嚴格的驗證與認證。

