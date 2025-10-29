NVIDIA 在華盛頓特區舉行的 GTC 大會上揭曉 NVIDIA BlueField-4 資料處理器 (DPU)，將透過軟體定義的加速能力，全面提升 AI 資料儲存、網路傳輸與安全性，將資料中心轉型為安全、智慧化的 AI 基礎設施，而 NVIDIA 將其形容為驅動「AI 工廠作業系統」的核心引擎。

NVIDIA揭曉BlueField-4 DPU，整合Grace CPU與ConnectX-9網路、實現800Gbps吞吐量

BlueField-4 的推出，是為了應對 AI 工廠持續以前所未有的規模擴展，以及處理兆級 (trillion-token) 工作負載的爆炸性需求。

核心架構：Grace CPU + ConnectX-9，效能、規模大幅提升

BlueField-4 在硬體架構上迎來重大升級，其整合了：

• NVIDIA Grace CPU： 提供強大的通用運算能力。

• NVIDIA ConnectX-9 網路技術： 實現高達 800Gb/s 的資料吞吐量。

NVIDIA 宣稱，相較於 BlueField-3，此次推出的 BlueField-4 的運算能力提升 6 倍，並且能支援規模擴大 4 倍的 AI 工廠基礎設施。

此外，BlueField-4 也具備多租戶網路 (multi-tenant networking)、快速資料存取、AI 執行時期安全 (AI runtime security) 與雲端彈性 (cloud elasticity) 等特性，並且原生支援 NVIDIA DOCA 微服務——這是一種容器化的服務框架，旨在確保、擴展並簡化 AI 的佈署與營運。

BlueField-4 平台支援多服務架構 (multiservice architecture) 與原生的服務功能鏈 (service function chaining)，可在單一框架內無縫整合管理多種網路、安全與儲存服務。

安全性：ASTRA 架構實現零信任租戶隔離

安全性是 BlueField-4 的另一大重點。其基於 NVIDIA BlueField Advanced Secure Trusted Resource Architecture (ASTRA)，使服務供應商能夠創建安全的裸機 (bare-metal) 運算實例，實現零信任的租戶隔離 (zero-trust tenant isolation)，並且保有完整的軟體定義基礎設施控制權。

NVIDIA 強調，BlueField 平台能在其整個 AI 基礎設施產品組合中，提供一致的效能、效率與安全性，涵蓋從 RTX PRO 伺服器、HGX、DGX、GB200/GB300 系統，到 Enterprise AI Factory、AI Data Platform、DGX SuperPOD 等資料中心級設計。

ConnectX-9 SuperNIC：為 Spectrum-X 打造的 800Gb/s 網卡

配合 BlueField-4，此次 NVIDIA 也推出了 NVIDIA ConnectX-9 SuperNICs 智慧網卡。此網卡專為 NVIDIA Spectrum-X 乙太網路平台設計，提供超低延遲的 800Gb/s 網路連接能力，旨在最大化 Gigascale 等級 AI 基礎設施的效率，提升 RoCE (RDMA over Converged Ethernet) 效能，為要求最嚴苛的 AI 工作負載提供一致且可預測的網路表現。

生態系廣泛採用，DOCA 確保向下相容

NVIDIA 表示，BlueField 平台已獲得廣泛的生態系採用，眾多合作夥伴也計畫導入 BlueField-4 來打造下一代加速、安全且軟體定義的資料中心平台。透過 DOCA 框架，目前在 BlueField 平台上加速的應用程式，將能無縫運行於 BlueField-4，並且獲得顯著的效能提升。

• 伺服器與儲存廠： Cisco、DDN、Dell、HPE、IBM、聯想、Supermicro、VAST Data、WEKA 等。

• 網路安全廠： Armis、Check Point、Cisco、F5、Forescout、Palo Alto Networks、趨勢科技等 (利用 BlueField 提供零信任、AI 執行時期安全)。

• 雲端與 AI 供應商： Akamai、CoreWeave、Crusoe、Lambda、Oracle Cloud Infrastructure、Together.ai、xAI 等 (利用 DOCA 微服務加速多租戶網路、資料移動與安全)。

• 雲原生與基礎軟體平台： Canonical、Mirantis、Nutanix、Rafay、Red Hat、Spectro Cloud、SUSE 等。

• 全球系統整合商： Accenture、Deloitte、World Wide Technology 等。

上市時程

NVIDIA BlueField-4 預計將作為 NVIDIA Vera Rubin 平台的一部分，於 2026 年進入早期可用 (early availability) 階段。

