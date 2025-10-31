NVIDIA 執行長黃仁勳於韓國慶州舉行的 APEC CEO 峰會上宣布，將與韓國政府及多家產業巨擘展開全新、深入的合作夥伴關係，共同擴展韓國的 AI 基礎設施。此項龐大計畫預計將佈署多達 26 萬顆 NVIDIA GPU 至韓國的主權雲 (Sovereign Cloud) 與 AI 工廠中，將全面推動韓國的 AI 創新、產業發展與就業機會。

NVIDIA於APEC峰會揭曉韓國AI佈局：攜手政府、三星、SK、現代佈署26萬顆GPU超級工廠

黃仁勳在主題演講中強調，全球各國正採用主權 AI 推動成長與創新。他表示：「韓國在科技業與製造業的領先地位，使其處於 AI 產業革命的核心，正如韓國實體工廠以精密的船舶、汽車、晶片啟發全球，如今這個國家更能輸出智慧技術，帶動全球轉型。」

廣告 廣告

韓國副總理暨科學技術情報通訊部部長裴慶勳亦表示：「擴大國家 AI 基礎設施並與 NVIDIA 合作，這項投資將進一步鞏固韓國的製造業能力等優勢。」

此次合作的關鍵夥伴包含：

• 三星： 建造 AI 超級工廠，推動全球智慧製造轉型。

• SK 集團： 建造 AI 工廠，推動韓國製造業與數位轉型。

• 現代汽車集團： 打造 AI 工廠，推動 AI 驅動的移動解決方案。

三星打造 AI 超級工廠，佈署超過 5 萬顆 GPU、導入 Omniverse

在眾多合作中，NVIDIA 與三星的結盟尤為深入。三星半導體今日同步宣布，將與 NVIDIA 合作打造「人工智慧超級工廠」 (AI Megafactory)，象徵其邁向 AI 驅動製造的新里程碑。

三星計畫佈署超過 5 萬顆 NVIDIA GPU，將 AI 全面導入從設計、製程、設備、營運到品管的整個製造流程，加速次世代半導體、行動裝置與機器人的研發與生產。

NVIDIA於APEC峰會揭曉韓國AI佈局：攜手政府、三星、SK、現代佈署26萬顆GPU超級工廠

合作開發 HBM4，深化 25 年晶片聯盟

三星與 NVIDIA 也慶祝雙方超過 25 年的合作關係 (從早期 NVIDIA 顯示卡採用三星 DRAM，到近年的晶圓代工合作)，並且宣布雙方正共同開發 HBM4 記憶體。

三星透露，其 HBM4 採用第六代 10 奈米級 DRAM 與 4 奈米邏輯基礎晶片 (logic base die)，目標處理速度達每秒 11Gbps，大幅領先 JEDEC 標準的 8Gbps。三星將持續提供 HBM、GDDR、SOCAMM 等記憶體解決方案及晶圓代工服務。

三星導入 NVIDIA 軟體堆疊，加速製程與數位孿生

三星計畫導入 NVIDIA 加速運算技術擴展其 AI Factory 規模，並應用於橫跨記憶體、邏輯晶片、晶圓代工及先進封裝的全球製造基礎設施：

• 計算光刻： 運用 NVIDIA cuLitho 與 CUDA-X 函式庫強化其光學鄰近修正 (OPC) 製程，號稱已將計算光刻速度提升 20 倍。

• EDA： 雙方正與 EDA 合作夥伴共同開發新一代 GPU 加速的 EDA 工具。

• 數位孿生： 使用 NVIDIA Omniverse 函式庫打造能虛擬化呈現整座晶圓廠運作的數位孿生，用於偵測異常、預測性維護與流程優化。

• AI 模型與機器人： 三星基於 NVIDIA Megatron 架構開發自主 AI 模型 (已支援 4 億台裝置)，並運用 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器與 NVIDIA Jetson Thor 模組，推動製造自動化與人形機器人發展。

• AI-RAN： 雙方將延續去年 PoC 成果，與韓國電信業者、學術界合作，共同推動 AI 無線接取網路 (AI-RAN) 研發，為邊緣裝置 (如機器人、無人機) 提供即時推論能力。

此 AI 工廠基礎設施未來也將擴展至三星位於美國德州泰勒 (Taylor) 的全球製造中心。

SK 集團建 5 萬 GPU AI 工廠，SK hynix 強化 HBM 合作

NVIDIA 同時宣布與 SK 集團深化合作，共同打造一座 AI 工廠，以推進半導體研發、數位孿生與 AI 代理開發。

NVIDIA於APEC峰會揭曉韓國AI佈局：攜手政府、三星、SK、現代佈署26萬顆GPU超級工廠

• AI 工廠規模： SK 集團將建造一座配備超過 50,000 顆 NVIDIA GPU 的 AI 工廠，第一階段計畫於 2027 年底完成，預計成為韓國最大的 AI 工廠之一。此工廠將服務 SK hynix、SK Telecom (SKT) 等子公司，並以 GPU-as-a-Service 模式對外提供服務。

• 深化 HBM 合作： 雙方將在 SK hynix HBM 及未來記憶體解決方案上加強合作。

SK hynix 導入 AI 物理與數位孿生：

• 採用 NVIDIA CUDA-X 及 NVIDIA PhysicsNeMo 框架，透過 AI 物理加速晶片設計 (TCAD) 模擬。

• 使用 NVIDIA Omniverse 與 RTX PRO 伺服器 (搭載 RTX PRO 6000 Blackwell GPU) 建構晶圓廠數位孿生，邁向自主優化工廠。

• AI 代理導入： SKT 將開發名為 A.X. 的基礎模型，並透過 NVIDIA NIM 微服務與 AI Enterprise 軟體，為 SK hynix 超過 4 萬名員工部署 AI 代理，提升生產力。

• SKT 打造工業 AI 雲： SKT 計畫在亞洲建立一個採用 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU (初期部署逾 2,000 顆) 的工業 AI 雲，支援 Omniverse 工作負載，賦能製造業者的物理 AI 與機器人開發。

現代汽車集團打造 AI 工廠，深化自駕與智慧製造

NVIDIA 也宣布深化與現代汽車集團 (Hyundai Motor Group) 的合作，將共同打造一座由 NVIDIA Blackwell 驅動的 AI 工廠，加速其在自動駕駛 (AV)、智慧工廠與機器人領域的創新。

NVIDIA於APEC峰會揭曉韓國AI佈局：攜手政府、三星、SK、現代佈署26萬顆GPU超級工廠

• AI 超級電腦： 現代汽車集團將建造一座 NVIDIA AI 超級電腦 (目標部署 50,000 顆 Blackwell GPU)，用於加速車載 AI、自動駕駛、智慧工廠與機器人模型的訓練、驗證與部署。

• 實體 AI 應用中心： 雙方將響應韓國政府號召，共同建立「NVIDIA AI 技術中心」與「現代汽車集團實體 AI 應用中心」及區域資料中心，預計總投資額達 30 億美元，以培育韓國 AI 人才。

• 智慧工廠： 現代汽車集團將採用 NVIDIA Omniverse Enterprise 平台打造工廠數位孿生，並使用 NVIDIA Isaac Sim 進行機器人(含人形機器人) 的虛擬驗證。

• 自動駕駛： 測試使用 Omniverse 與 Cosmos 平台 (於 RTX PRO 伺服器運行) 建構區域駕駛環境數位孿生，推進 AV 開發。

• 車載 AI： 採用 NVIDIA Nemotron 開放模型與 NVIDIA NeMo 軟體開發自有 LLM，用於 OTA 升級、個人化數位助理、智慧資訊娛樂等。車輛本身將搭載 NVIDIA DRIVE AGX Thor 作為 AI 大腦，運行 DriveOS，支援先進駕駛輔助 (ADAS) 與車載 AI 體驗。

黃仁勳總結道：「我們正與韓國工業巨頭、世界頂級的移動解決方案供應商之一的現代汽車集團合作，共同打造能夠塑造未來數兆美元移動產業的智慧汽車與工廠。」

更多Mashdigi.com報導：

LG空氣照護新品登台，首創為貓而生的「喵太座」AeroCatTower空氣清淨機等機種亮相

NVIDIA執行長黃仁勳警告：禁止AI晶片銷往中國對美國傷害更大，恐失技術主導地位

YouTube強化電視觀看體驗，導入4K縮圖、AI升頻、購物QR Code等五大新功能