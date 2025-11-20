NVIDIA Q3營收570億美元創新高，黃仁勳駁斥「AI泡沫」論：現在才剛開始
NVIDIA 稍早公布了其2026財年第三季財報，針對近期市場對於 AI 泡沫化的擔憂，執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 在財報電話會議上正面回擊。他直言：「關於 AI 泡沫的討論很多，但從我們的制高點來看，我們看到了截然不同的景象。」
作為驅動全球主要 AI 資料中心的最有價值公司，黃仁勳強調 AI 的發展並非泡沫，而是正要開始，更點出 NVIDIA 獨特優勢下的三大轉型契機。
摩爾定律放緩、生成式 AI 與 Agentic AI 三箭齊發
黃仁勳指出，AI 正推動三個變革性的轉變，而 NVIDIA 已準備好從中獲利：
• 加速運算取代傳統晶片： 隨著摩爾定律 (Moore's Law) 放緩，傳統晶片效能每兩年翻倍的進程停滯，促使企業轉向 NVIDIA 專精的 GPU 加速運算系統 。
• 生成式 AI (Generative AI)： 正在徹底改變 Meta 等公司的搜尋與推薦系統 。
• 代理式 AI 與物理 AI (Agentic & Physical AI)： 這是最新的遊戲規則改變者，將驅動程式碼助理 (coding assistants) 與機器人技術的發展 。
黃仁勳強調：「NVIDIA 被選中，是因為我們單一的架構就能實現這三種轉型，並且適用於所有產業的任何形式與模態的 AI。」
營收年增 62% 達 570 億，CFO：雲端算力已售罄
財報數據也佐證了官方的樂觀態度。NVIDIA 第三季營收達到創紀錄的 570 億美元，較去年同期大幅成長 62%。公司更預測第四季將持續增長，營收目標上看 650 億美元 。
針對分析師擔憂雲端大廠支出可能難以持續的「泡沫論」，NVIDIA 財務長 Colette Kress 在會議中表示，公司的晶片產能正被完全利用。她直言：「雲端算力已全數售罄」 (The clouds are sold out)，同時現有的 GPU 安裝基數也處於「完全利用」的狀態 。
盤後股價勁揚，帶動半導體板塊
受財報激勵，NVIDIA 盤後股價上漲約 5%。這股強勁的財報效應也擴散至整個晶片板塊，博通 (Broadcom) 與台積電 (TSMC) 盤後均上漲超過 7%，AMD 攀升逾 6%，Oracle 也有超過 5% 的漲幅 。
