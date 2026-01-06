NVIDIA Rubin AI運算平台全面進入量產，Vera CPU與Rubin GPU雙強聯手、推論成本大降10倍

繼Blackwell架構之後，NVIDIA在今年的CES 2026上正式宣布代號為「Rubin」的全新一代AI運算平台已經全面進入量產。NVIDIA執行長黃仁勳強調，Rubin平台的誕生是為了應對下一代AI工廠的需求，特別是針對代理型AI (Agentic AI)、混合專家模型 (MoE)，以及長文本推理 (Long-context reasoning) 等複雜任務，透過所謂的「極致協同設計」 (Extreme Codesign)，Rubin平台能將AI推論 (Inference) 的Token (詞元)生成成本降低10倍之多。

六大核心晶片：Vera CPU與Rubin GPU領軍

Rubin平台的核心由六款全新晶片組成，其中最受矚目的莫過於Rubin GPU與Vera CPU。其中，Rubin GPU採用台積電3nm製程打造，內建第三代Transformer Engine，其NVFP4 AI推論效能高達50 PFLOPS，是前代Blackwell架構的5倍，而在訓練效能上也有3.5倍的提升。

Vera CPU則是為了搭配強大的GPU所打造，NVIDIA強調此為針對AI推理設計的Arm架構CPU，具備88個客製化Olympus核心。與之前的Grace CPU相比，Vera CPU的效能翻倍，並且具備高達1.2TB/s的記憶體傳輸頻寬，能更有效率地處理大規模資料吞吐。

極速互連：NVLink 6與Spectrum-6

為了讓這些晶片能協同運作，NVIDIA推出了NVLink 6 Switch，提供每顆GPU高達3.6TB/s的傳輸頻寬，這對於訓練龐大的MoE模型至關重要。而在網路傳輸方面，則有 ConnectX-9 SuperNIC與Spectrum-6 乙太網路交換器，支援高達800Gb/s的端對端連接速度，確保數據在AI工廠內的高速流動。

DGX SuperPOD：AI 工廠的基礎設施

隨著晶片更新，NVIDIA的超級電腦架構DGX SuperPO也迎來了Rubin平台版本。

• DGX Vera Rubin NVL72：這是針對極致效能的機櫃級解決方案，一個機櫃內整合8個系統，共包含576顆Rubin GPU與36顆Vera CPU，透過NVLink 6進行串接，讓這 576顆Rubin GPU可以像一顆超大GPU運作，擁有統一的記憶體空間，特別適合處理超大型模型。

• DGX Rubin NVL8：針對需要彈性部署的企業，NVL8則維持了較小的液冷規格，並且搭配x86架構CPU，讓企業能更靈活地導入Rubin運算強大算力。

儲存與資安：BlueField-4 DPU加持

為了解決大模型推論時的KV Cache (鍵值快取) 瓶頸，NVIDIA推出基於BlueField-4 DPU的推理情境記憶儲存平台 (Inference Context Memory Storage Platform)，這項技術能讓多個GPU高速共享上下文記憶體，將推論速度與能源效率提升5倍。

在資安方面，Rubin平台也整合了來自Armis、Check Point、F5等合作夥伴的資安方案，透過BlueField DPU進行硬體加速的即時防護，確保AI工作負載的安全性。

生態系支援：雲端巨頭全數入列

NVIDIA Rubin平台已經獲得了業界的廣泛支持。包括微軟、AWS、Google Cloud與甲骨文等雲端大廠都已宣布將導入Rubin系統。

其中，微軟將在其下一代「Fairwater」AI超級工廠中佈署Vera Rubin NVL72系統；而專注於AI算力的CoreWeave也將是首批採用者之一。

