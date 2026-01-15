O型血拉警報！全台血液庫存量偏低

▲台灣血液基金會表示，捐血中心要儲存足夠的血液庫存量，至今年除夕前，盼能有24萬血袋。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 年節假期長，出國旅遊者增加，天氣多變，感冒民眾增加，種種原因，使得捐血的人數大幅減少，血源常會出現短絀，但需要用血的病人卻不能放假。台灣血液基金會說明，捐血中心要儲存足夠的血液庫存量，至今年除夕前，盼能有24萬血袋。

台灣血液基金會公關處處長黎蕾今（15）日在捐血月記者會中提到，若遇到天氣較冷時，使用的病人可能會增加，但同時捐血人較不願意外出，因此庫存血量也會較低。她表示，目前A型、B型、O型明顯不足。

黎蕾表示，尤其是O型，截至今日上午7點30分，全台血液僅4.7天。而以各中心總量來說，總計安全庫存量為5.3天，處在偏低的狀態；她說明，平時4天就已經屬於有危機，而O型剩4.7天可說是偏低；而台中中心的O型血剩下3.9天更是處於急缺的狀態。

▲台灣血液基金會今日舉行捐血月記者會，盼符合條件者，可以踴躍捐血。（圖／記者張乃文攝）

接下來也需儲存年節期間的血液的血量。黎蕾指出，不只是要供應目前的病患，希望在年節的時候能夠保障病患的用血。她說明，一般而言，平時希望維持至少7天的血液用量，但此次年節共9天，盼到除夕前一天，可以把庫存血液拉到10天以上。

換算下來，每天用血將近7千袋，黎蕾提到，總計到除夕前的一個月希望有24萬的血袋。

不過，過年期間可能有先捐血點會暫停。黎蕾說，每個捐血中心應該都還是有固定1至2個捐血單位，因為患者還是需要用血，而紅血球效期為35天，這部分沒有太大問題，不過血品分離的血小板只有5天效期，因此需要每天有捐供，還是會再開設一些點提供民眾捐血。

而在今日的捐血月活動中，一名血小板增多症轉骨髓纖維化病友余小姐也現身分享，自己在確診疾病後到骨髓移植前，靠著輸血度過不短的時間，而需要靠輸血維持生命的時間長達1年。

余小姐說，很感謝捐血人，因為不只手術、意外需要用血，許多患者需要靠輸血治療或維持生命，捐血人們所捐出的血更是拯救生命的關鍵。

