「O 的甜點宇宙」進駐全台漢來海港 攜手 OREO、Philadelphia 推 6 款全新甜點

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】漢來海港首次與億滋台灣合作，將 OREO 與 Philadelphia 菲力鮮奶油乳酪的濃厚香甜帶入全台漢來海港，以「O 的甜點宇宙」為主題打造專屬甜點區，結合堅果與水果等多變滋味，2025/12/15 起至 2026/1/2，「O 的甜點宇宙」系列甜點將於全台漢來海港門市供應，為年末節慶時光提供馥郁多層次的味蕾新享受。

「O 的甜點宇宙」系列甜點將於全台漢來海港門市供應。（圖／flavor 風格美食指南 提供）

南部起家的漢來海港自助餐廳，今冬開啟的全新企劃「O 的甜點宇宙」，運用 OREO 與菲力鮮奶油乳酪，推出六款融合經典與創新的甜點。其中菲力鮮奶油乳酪系列甜點，以酸甜季節水果搭配，「芒果乳酪」選用芒果與百香果，酸甜的熱帶風味平衡乳酪的濃郁，再於頂上點綴草莓切片，為品嚐畫上清爽句點；「草莓優格起司慕斯」則在菲力鮮奶油乳酪的滑順濃厚中增添優格酸香，加以冬季時令的草莓，打造柔順、酸甜平衡的輕盈鮮奶油乳酪甜點。

廣告 廣告

深受台灣人喜愛的 OREO 系列甜點，漢來海港則以口感和風味上的層次，打造與眾不同的嶄新體驗。「達克瓦茲 OREO」在經典達克瓦茲的堅果香氣之上融入 OREO 巧克力碎片，為蛋糕體增添色澤與濃郁可可香，「OREO 起士蛋糕」則在蛋糕基底與內餡中使用 OREO 餅乾，乳酪蛋糕中層再夾入餅乾碎塊，升級濃脆口感，打破傳統起司蛋糕的單一層次。

「OREO 磅蛋糕」將巧克力碎片融入鬆軟蛋糕體，為品嚐增加星點驚喜，表層則覆以巧克力淋面與杏仁角，並添上砂糖顆粒帶出層次感，香氣濃郁卻不厚重。靈感來自頂級奢華榛果巧克力的「榛果巧克力 OREO」，混入碎狀 OREO 與榛果脆片，在柔順鬆軟間點上酥鬆脆口的層次，營造冬季限定的濃厚口感。

「達克瓦茲 OREO」在達克瓦茲的堅果香氣之上融入 OREO 巧克力碎片，為蛋糕體增添色澤與濃郁可可香。（圖／flavor 風格美食指南 提供）

活動前台北漢來海港為「O 的甜點宇宙」打造企劃新品發佈會，期待以 6 款全新創作甜點，為 12 月的節慶團聚畫上甜蜜圓滿的結尾。OREO 與 Philadelphia 菲力鮮奶油乳酪限定甜點，將於 12/15 至新年 1/2 期間於全台漢來海港門市供應，讓精緻細膩的香甜濃郁風味，為集結聖誕、跨年等的冬末春初時光增添幸福回憶。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光