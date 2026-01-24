I.O.I合體有望？金世正清唱經典曲回應 看粉絲影片險落淚

韓國人氣女星金世正時隔2年半再度來台，23日晚在台北國際會議中心舉行《Tenth Letter》粉絲演唱會，吸引近千名粉絲到場同樂。她以浴袍造型登場，帶來多首經典曲目，並用中文大喊「我想你們！」，現場氣氛熱烈，粉絲們的精心扮裝更成為當晚亮點。

金世正以浴袍造型登場，帶來SEMINA的〈Something New〉。（圖/讀者提供）

金世正首先以gugudan子團SEMINA的〈Something New〉作為開場，隨後脫下浴袍，換上紅格子造型演唱《PRODUCE 101》時期的〈Irony〉，重現當年舞台畫面引發粉絲懷舊情緒。她在台上與粉絲分享，距離上次來台已是2023年，笑問：「這段時間我拍了兩部電視劇，有人看過嗎？」見到許多粉絲舉手回應，她驚喜地說：「哇！好多人看過！」並開心表示終於有了專屬手燈。

談及即將迎來的出道10週年里程碑，金世正表示希望能和粉絲有更多交流，特別請大家配合dress code前來同樂，讓同樂心意貫穿全場。她也提到：「大家看我演戲的時候有想念我唱歌跳舞的樣子嗎？希望能在十週年的演唱會上跟大家有更多交流。」

金世正清唱I.O.I經典曲目，引發全場粉絲熱烈回憶與歡呼。（圖/讀者提供）

粉絲的精心打扮成為當晚一大亮點。現場有人穿上《驅魔麵館》的紅色運動服、有人復刻《社內相親》的申夏莉造型，甚至還有粉絲穿著SEMINA浴袍與《PRODUCE 101》粉紅運動服到場。得知其中一位粉絲的造型是由媽媽幫忙準備時，金世正用中文甜甜地說：「謝謝媽媽！」遇到同齡粉絲，她則親切地稱呼對方為「朋友」，並鼓勵大家「都要好好吃飽，加油」。

演唱會曲目安排精彩豐富，金世正陸續帶來〈航海〉，作為正式演出段落的第一首完整歌曲，手拿旅行袋登場，呼應「旅程/前行」意象。在Bridge VCR後，她演唱了〈寄出一封信〉作為情感轉折段落的開場曲，並無縫接唱〈太陽系〉 在演出中特別安排「手機閃光燈」互動橋段，讓現場氛圍由靜轉暖。

（Five Hearts）結束後，金世正帶來〈如果是我〉與〈The Boots〉組合演出，為後半場帶來重要音樂高潮。改編版的〈花路〉帶來沉穩氣氛，承接演出進入後段情感鋪陳。正式曲目以〈如果聽見光的聲音〉作為最後一首，演出中使用泡泡機效果，營造夢幻氛圍。

金世正用中文告白「我想你們」，台下粉絲熱情回應。（圖/讀者提供）

當有粉絲詢問是否有I.O.I 10週年合體計畫時，金世正雖未正面回應，卻突然清唱〈When the Cherry Blossoms Fade〉與〈Very Very Very〉兩首I.O.I的經典曲目，引發全場歡呼。看著粉絲準備的驚喜影片，她幾乎落淚，感性地表示：「謝謝你們給我專屬於台北的溫度。」

換上紅格子造型的金世正，重現《PRODUCE 101》時期經典歌曲。（圖/讀者提供）

安可段落中，金世正以〈回家吧〉作為最終曲目，她向觀眾致意後退場，許下一定會再來的約定，結束這場近三小時的粉絲見面會。整場演出以「信件」為主軸，透過音樂、影像與互動環節，串起金世正與粉絲之間一路走來的回憶與情感。

金世正許下再次來台約定，結束三小時的演出。（圖/讀者提供）

