O.A.O.、救火隊領驚喜嚕！男團Ozone、FEniX獻浪漫情歌

人氣男團Ozone推出全新單曲〈浪漫主意〉。（圖／索尼音樂提供）

在耶誕節前夕，偶像團體紛紛釋出浪漫情歌，為粉絲帶來最棒的節日禮物！男團Ozone推出全新單曲《浪漫主意》，不僅展現創新精神，挑戰以手機自拍拍攝MV，還將舉辦粉絲派對與支持者互動；另一男團FEniX則帶來第三張專輯主打歌《我就是無法失去你》，特別前往南法取景拍攝MV，以歐洲老電影風格呈現，打造視覺饗宴，兩個團體的新作品都讓粉絲們心動不已。

男團Ozone在這個耶誕季帶來全新單曲《浪漫主意》，歌詞中充滿浪漫氣息：「You are the one，說好在初雪時分，I need your love，做你的浪漫主意」，展現了他們對愛情的詮釋。六位成員還一同前往高山露營場地，挑戰用手機互相拍攝MV，呈現最真實的模樣，歌曲中「I'm not a hero, baby，喔～也能夠保護你，只想讓你有好心情，受點傷也沒關係」的歌詞傳達了溫柔守護的情感。

為了與粉絲近距離互動，Ozone計劃在耶誕節前夕舉辦派對，門票一開賣便迅速售罄，顯示了他們的超高人氣。

FEniX在南法街頭熱舞，引來許多民眾圍觀。（圖／華納音樂提供）

另一方面，男團FEniX迎來第三張專輯，主打歌《我就是無法失去你》同樣充滿浪漫色彩。他們特地飛往南法拍攝MV，模擬傳統電影膠片的視覺風格，色彩處理宛如歐洲老電影，令人耳目一新。歌曲中「let me be your hottie non stop，別離開my shawty stay on，用香氣身影將我主宰，為了你魂魄也能出賣」的歌詞展現了深刻的情感表達。

FEniX在南法拍攝期間，成員夏浦洋的舞蹈表演引起當地居民圍觀，甚至有民眾認出他並熱情互動，稱讚他是「外交官」，展現了團體的國際影響力。他們更獲邀登上造價百萬的遊艇拍攝，為MV增添豪華質感。隨著耶誕節的腳步臨近，Ozone和FEniX以各自獨特的音樂風格和視覺呈現，為粉絲帶來溫暖動人的情歌，讓支持者們在這個冬季感受到滿滿的愛與浪漫。

