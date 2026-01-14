蘋果的軟體服務策略可能出現重大轉折，在稍早宣布推出名為「Apple Creator Studio」的全新訂閱服務後，蘋果同時也宣布更新包含Keynote、Numbers、Pages在內的iWork套裝軟體，但其中新增的進階AI功能，僅提供「Apple Creator Studio」訂閱用戶使用，似乎暗示過去蘋果推行的App「完全免費」時代將結束。

觀察／Apple Creator Studio服務問世，代表蘋果多款App「完全免費」時代結束？

雖然蘋果目前仍保留Final Cut Pro與Pixelmator Pro買斷使用方案，但如果想使用最新的AI功能，同樣僅能訂閱「Apple Creator Studio」服務。

買斷制還在，但可能變成「次等公民」？

對於長期支持買斷制的專業用戶來說，這次的調整心情可能相當複雜。

雖然蘋果強調，用戶仍可透過一次性購買的方式獲得Final Cut Pro與Pixelmator Pro，已經付費購買用戶也仍可持續獲得常規更新與基礎功能技術支援。

不過，蘋果在Final Cut Pro介紹頁面明確指出：「部分進階內容僅限Apple Creator Studio訂閱用戶使用」。代表未來蘋果推出的「殺手級」新功能 (尤其是依賴AI運算)，買斷方案用戶可能面臨看得到卻吃不到的窘境。

但蘋果顯然並未全面在App採用全新政策，目前包含Logic Pro與MainStage仍維持訂閱、買斷維持功能一致，但難保日後不會跟進Final Cut Pro與Pixelmator Pro的作法。

智慧功能與素材庫成為訂閱誘因

蘋果將這些需付費解鎖的功能統稱為「智慧」 (Intelligent)功能，主要由人工智慧驅動。首批受影響的功能包括：

• Pixelmator Pro：新增變形工具，支援對圖像圖層進行自由扭曲與形狀調整。

• iWork (Keynote、Pages、Numbers)：推出全新內容中心，提供高品質圖片、圖形素材，以及進階模版與主題。

對於原本完全免費的iWork套裝軟體與Freeform來說，此次調整意味正式結束「全功能免費」的時代。

分析觀點

蘋果這一手策略，其實是「軟體服務化」 (SaaS)與「AI變現」的必然結果。

首先，隨著生成式AI的運算成本高昂 (無論是雲端或裝置端模型的持續優化)，蘋果很難再像過去一樣，免費提供無限的AI功能更新給買斷制用戶。透過訂閱制來分攤AI算力成本，是目前科技巨頭的共同解法。

其次，對於Final Cut Pro這類專業軟體，蘋果正在透過「功能區隔」來引導專業用戶從買斷轉向訂閱。雖然這可能會引起老用戶的不滿，但對於蘋果致力於提升「服務營收」 (Services Revenue)的財報目標來說，這是一條回不去路。

未來的蘋果生態系，或許會變成「硬體」只是入場券，想要完整的「體驗」，僅能透過訂閱服務獲取更多資源。



