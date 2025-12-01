在ChatGPT橫空出世三年後，OpenAI這個估值達5000億美元的「AI霸主」，目前正面臨其創立以來最嚴峻的挑戰。根據金融時報報導指出，隨著競爭對手Google與Anthropic的技術急起直追，OpenAI早期建立的巨大領先優勢正逐漸縮小，甚至面臨被超越的風險。

觀察／Google Gemini 3強勢反攻，OpenAI領先優勢面臨最嚴峻挑戰、AI三強鼎立新局成形

Google谷底翻身，Gemini 3效能驚艷

一年前還被外界看衰、股價表現落後的Google，在今年迎來了強勢復甦。轉捩點始於今年5月的Google I/O開發者大會，以及夏季爆紅的Nano Banana AI生圖工具問世，進而帶動Gemini App的每月活躍用戶數從今年5月的4億人一舉衝上6.5億人規模。

而上週發表的Gemini 3模型，更被視為Google重返榮耀的關鍵。該模型在多項關鍵基準測試中超越OpenAI的GPT-5，展現Google利用自家TPU晶片進行全堆疊 (full stack) 訓練的獨特優勢。

DeepMind技術長Koray Kavukcuoglu表示，這讓Google能在不依賴昂貴的NVIDIA晶片，顯著推升AI效能。

而Salesforce執行長Marc Benioff甚至在「X」上發文驚嘆：「我每天使用ChatGPT超過3年時間，但剛用了2小時的Gemini 3就回不去了」更直言這個躍進太瘋狂，感覺世界又變了。

OpenAI腹背受敵，Sam Altman示警「短期壓力」

面對Google的反攻，OpenAI執行長Sam Altman上個月便在內部備忘錄中向員工示警，表示公司將面臨「短期的競爭壓力」，預期接下來的氛圍會「有點艱難」。

而OpenAI除了要應對技術挑戰，目前也面臨著飆升的資料中心成本與留才難題。該公司承諾在未來八年內投入1.4兆美元於運算能力堆疊，這個天文數字遠超其當前營收，被非營利組織AI Now Institute形容為「極度冒險的賭注」。

雖然OpenAI仍擁有超過8億的每週活躍用戶，但在企業端市場，由前OpenAI員工創立的Anthropic憑藉其Claude聊天機器人與卓越的編碼工具，已建立起快速增長的業務，估值預計將突破3000億美元。

AI戰局進入新階段，Google市值逼近4兆美元

Hugging Face共同創辦人Thomas Wolf直言：「這與兩年前OpenAI遙遙領先的世界截然不同。這是一個新世界。」

隨著Google母公司Alphabet市值逼近4兆美元，華爾街對其結合搜尋、雲端與硬體優勢的能力重拾信心。分析師Michael Nathanson認為，壓力現在已轉移到了Sam Altman身上，考驗其能否在維持技術領先的同時，成功將龐大的投資變現。

