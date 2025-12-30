對於大台北地區的通勤族來說，這一天真的等太久了。台北市交通局與台北捷運公司稍早宣布，將於2026年1月3日正式啟用捷運多元支付系統。這意味著，未來進出捷運站不再只能掏出實體悠遊卡、支援悠遊卡功能的信用卡，或是尋找特定閘門，目前台北捷運全路網所有閘門都已經完成硬體升級，全面支援QR Code掃碼與信用卡感應進出站。

觀察／台北捷運1/3全面開放手機進站、支援QR Code與信用卡感應，但iPhone用戶還是「少一味」

這無疑是台北捷運數位化的一大里程碑，但在一片叫好聲中，對於習慣使用Apple Pay的iPhone用戶，或是依賴轉乘優惠的通勤族來說，這次的升級似乎還存有一些「美中不足」的尷尬。

17家支付百花齊放，台新卡友獨享首波感應

從2026年1月3日起，北捷將支援包括悠遊付、街口支付、LINE Pay (即將推出)、iPASS MONEY、全支付等17家QR Code支付業者。

而在信用卡感應部分，則採取「分階段」策略。前半年 (1月至6月) 由台新銀行獨家取得試營運權，持有台新信用卡的民眾可以直接刷卡過閘。至於Visa、Mastercard、JCB等國際發卡組織的全面開放，以及iPhone用戶期待的Apple Pay「快速交通卡」 (免解鎖黑螢幕感應)，則要等到2026年7月才會登場。

iPhone能進站了，但依然不是「悠遊卡」

這次更新最讓iPhone用戶關注的，莫過於終於可以用手機「嗶」進站。不過，這並不是大家敲碗已久的「將悠遊卡加入Apple Wallet」。

目前的方案是透過Apple Pay模擬「信用卡」進行扣款，而非像日本Suica (西瓜卡)那樣直接將交通卡虛擬化。這背後仍卡在悠遊卡公司與蘋果之間對於技術規格與分潤機制的僵局。換句話說，雖然接下來可以使用iPhone刷卡進站，但無法享受悠遊卡的離線扣款速度 (需連網驗證信用卡)，且無法設定學生票、敬老票或基北北桃1200月票，僅能以成人票價計費。

轉乘優惠與公車的體驗「斷層」

另一個潛在的體驗痛點在於「整合度」。

公車不支援信用卡感應：雖然台北捷運通了，但雙北公車的驗票機尚未升級支援信用卡/Apple Pay。這意味著，如果使用者透過信用卡或Apple Pay刷進捷運，出站後要轉公車時，依然需要切換回QR Code介面，或是掏出實體卡片，體驗相當割裂。

轉乘優惠「事後補」：對於精打細算的通勤族，使用悠遊付、iPASS MONEY等電子支付雖然享有捷運公車雙向轉乘優惠，但系統採取的是「事後回饋」機制，優惠金額要等到下一個月才會撥入帳戶。這種「不直覺」的回饋方式，加上信用卡直接感應 (目前)並不適用轉乘優惠，可能會讓使用者感到混亂。

分析觀點：過渡期的必然之痛

筆者認為，北捷全面開放多元支付絕對是正確的方向，特別是對國外旅客而言，能直接刷信用卡進站大幅降低了購票門檻。

只不過，現階段的解決方案更像是一個「過渡期」的產物。在悠遊卡公司遲遲無法搞定Apple Wallet (SuperCard雖然能用手機加值，但仍需實體卡)的情況下，北捷選擇先開放信用卡感應是不得不的妥協。

對於偶爾搭乘或外地遊客來說，新制非常方便；但對於每天通勤、需要月票或轉乘優惠的在地人來說，實體悠遊卡 (或三星手機的悠遊卡)在未來很長一段時間內，恐怕還是最無腦、最優惠且體驗最流暢的選擇。這場支付大戰雖然開打了，但在硬體環境 (公車)與軟體生態 (Apple Wallet)完全打通前，消費者的錢包裡恐怕還是得留一張實體卡片。

