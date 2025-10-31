在Epic Games於五年前以《要塞英雄》 (Fortnite) 公開挑戰蘋果App Store與Google Play Store的30%平台分潤抽成 (俗稱「蘋果稅」、「Google稅」) 後，這場關於軟體市集支付平台壟斷的戰火，如今迎來了兩大遊戲引擎巨頭的直接參戰。

觀察／Unity、Epic接連推出自家網頁商店，協助開發者避開蘋果、Google的30%平台分潤抽成

包含Unity與Epic Games近期不約而同地宣布，將推出自家的網頁商店 (Web Store)及相關支付解決方案，目標協助遊戲開發者更方便地提供「官網儲值」 (Direct-to-Consumer, DTC)的選項，讓玩家可以直接在開發者的網站上購買遊戲內容或虛擬貨幣，進而繞過蘋果、Google平台高昂抽成費用。

監管壓力奏效？蘋果、Google支付壟斷防線鬆動

此舉的背後，是近年來歐盟 (EU) 與美國等地監管機構對蘋果及Google支付壟斷問題施加的巨大壓力。長達五年的法律訴訟與輿論拉鋸，已經迫使兩大平台不得不逐步放寬政策。

廣告 廣告

今年5月，美國聯邦上訴法院駁回了蘋果的請求，維持先前允許開發者引導用戶至第三方支付的法院命令。此判決迫使蘋果必須調整政策，而《要塞英雄》也因此得以在美國App Store重新上架。

事實上，過去數年間，已有越來越多遊戲 (尤其是跨平台遊戲)開始提供官網儲值選項，讓玩家可以選擇直接向開發商付費，通常也能獲得更優惠的價格。

Epic Games Store技術延伸，推網頁商店直接面向玩家

率先行動的是Epic Games，該公司於10月2日宣布，正式推出由Epic Games Store技術支援的行動端與PC端「Epic網頁商店」 (Epic Web Store)，讓開發者可利用此服務，直接向玩家銷售遊戲內容。

觀察／Unity、Epic接連推出自家網頁商店，協助開發者避開蘋果、Google的30%平台分潤抽成

Unity更新引擎整合商店，結盟Stripe推跨平台支付方案

緊接著在10月22日，Unity也宣布對其遊戲引擎進行更新，允許開發者使用統一的數位商店，直接管理遊戲的商業營運與內購商品銷售。開發者將能透過單一儀表板，管理橫跨行動應用商店、PC及網頁商店的支付、定價與即時營運。

此外，Unity近期也宣布與支付業者Stripe建立新的合作夥伴關係，雙方將共同推出一個向Unity開發者提供的網頁商店解決方案，同樣支援跨平台營運。

引擎商下場參戰，DTC模式或加速普及、衝擊平台營收

Unity與Epic Games兩大引擎供應商接連推出自家的網頁商店與支付服務，其意義非同小可。過去，DTC模式雖然早已存在，但對許多中小型開發者而言，自行建置、維護一套安全且符合各國法規的金流系統，需要投入額外的技術資源與成本。

如今，引擎服務商直接將此功能整合進其開發工具鏈或服務平台中，明顯大幅降低了開發者提供DTC選項的門檻。考量到Unity與Epic Games在全球遊戲開發領域的廣泛覆蓋率，此舉可能將加速DTC模式應用普及化。

海外休閒遊戲業者Playtika在其2025財年第二季財報中便透露，其25.3%的收入來自網路商店儲值 (DTC)，並且計畫將此比例進一步提升至40%。因此可以預期，隨著引擎商的加入，未來蘋果App Store與Google Play Store的支付渠道收入，勢必將面臨更嚴峻的挑戰。

更多Mashdigi.com報導：

Netflix確認探索「垂直影片」形式，但強調不會與TikTok競爭

亞馬遜裁員1.4萬人、遊戲部門重砍，傳暫停3A與MMO遊戲研發、《美洲新世界》將停止更新

慶祝GeForce登陸韓國25週年，NVIDIA將於首爾舉辦GeForce玩家慶典