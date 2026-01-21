台灣首家主打「公眾科技」的新創Oen應援科技，今日 (1/21) 公布其2025年營運成績單與未來戰略。這家過去大眾印象中多服務於政治獻金與公益募款的平台，如今已悄然轉型，數據顯示其在2025年的平台交易筆數達328萬筆，年增率高達225%。

Oen應援科技轉型「AI金流」基礎設施，目標三年內掛牌創新板、進軍日本市場

Oen應援科技不僅宣布完成A輪募資，更喊出「三年內邁向創新板掛牌」的目標，預計最快可在2027年或2028年內上市。展望2026年，將鎖定「AI金流」、「資安治理」與「國際布局」三大方向，試圖將第三方支付角色從單純的金流工具，升級為支撐「應援經濟」的關鍵基礎設施。

撕下標籤，商務交易佔比逾七成

雖然以協助非營利組織與候選人金流起家，但Oen在2025年的營運數據顯示，來自商業組織的金流交易總額佔比已經高達74.7%。這意味著平台應用場景已大幅擴展至計程車、美容業、3C、運動課程，甚至汽車零件改裝等實體消費領域。

目前Oen客戶數量約3500家，年成長近192%。為了進一步擴大生態系，Oen也宣布與股感 (StockFeel) 合作打造跨平台點數生態，並且與藍新金流 (NewebPay)進行技術整合，同時透過藍莓系統深入零售場景。

首創對話式金流MCP Server，AI不只陪聊還能收錢

在技術落地方面，Oen目前已經實現以下功能：

• MCP Server (Model Context Protocol)：這是全台首個「對話式金流模組」。簡單來說，它讓AI助手能看懂並直接呼叫金流API，未來在與AI對話的過程中，AI就能直接幫你完成結帳，官方封測數據顯示可節省約40%的操作時間。

• Oen Atoms與雙向客服：利用AI實現「一鍵生成商店」，從商品上架到金流串接自動化。同時，AI Agent分為「C端溫情陪伴」與「B端經營助手」，前者給予粉絲情緒價值，後者幫商家監測社群熱度與庫存。

• 與Visa合作Click to Pay：成為亞太首家全平台導入此服務的業者，讓支付體驗在跨裝置間更無縫。

此外，Oen也宣布推出「Oen Points」點數機制，強調跨平台通用與消費即累積，試圖用點數經濟黏住粉絲。

進軍日本，輸出台灣的「應援文化」

Oen的野心不止於台灣。簡報中明確指出，Oen已規劃正式成立日本子公司，作為台日跨境合作的橋樑。

首波合作將與日本「for Good!」平台聯手，建立台日跨國公益專區 (如災後重建、文化保存)。透過AI多國語言即時翻譯，打破語言隔閡，將台灣成熟的MCP AI開店模組與資安標準輸出至日本市場。

身兼第三方支付公會要職，強調資安治理

作為第三方支付業者，合規是生存底線。Oen應援科技共同創辦人蕭新晟目前擔任中華民國第三方支付服務商業同業公會的「新創及資安委員會」主任委員。他強調，2026 年是產業發生「質變」的窗口期，Oen將在合規、防詐與洗錢防制的前提下，示範創新與風控並行。

分析觀點

Oen應援科技的轉型路徑相當有趣且具指標性。起初大眾對它的印象多停留在「選舉募款平台」，但數據證明，它已成功軟著陸至更廣泛的商業支付紅海，並且試圖在綠界、藍新等巨頭林立的市場中殺出一條血路。

與傳統金流業者不同，Oen販賣的不只是底層的「交易管道」，而是上層的「支持者關係」 (CRM)。這在VTuber、獨立創作者或粉絲經濟特別吃香，因為這些場景賣的是「認同感」，而非單次買斷的商品。

至於導入MCP Server讓AI Agent直接處理金流，這一步走得相當前衛。當未來的購物場景可能發生在ChatGPT或各類AI助理的對話框中時，誰能先解決「AI代理支付」的最後一哩路，誰就有機會定義下一代的支付標準。

從A輪募資完成到喊出三年內 (約2027-2028年)掛牌創新板，顯示Oen對於資本市場的企圖心。若能將這套AI金流與「應援」模式，成功輸出至日本這個同樣擁有濃厚粉絲應援文化 (推し活)的市場，將會是台灣FinTech出海的一大亮點，也證明了台灣軟體新創有能力做「基礎設施級」的輸出。

